За городом и природа – экскурсии в Тбилиси

Найдено 6 экскурсий в категории «За городом и природа» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 65%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Казбеги: природные богатства Грузии
На машине
35 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Вино и храмы Кахетии
На машине
17 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
170 за всё до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
На машине
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150120 за всё до 6 чел.
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4014 за человека
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 мая 2024
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
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    гид, надежный водитель., интересный собеседник. Жинвальское водохранилище - возможно, вам повезёт увидеть кресты затопленной церкви. Крепость Ананури - дыханье старины и уникальная архитектура Гудаури - восхитительный вид на снежные горы. Высокогорная Гергетская церковь Святой Троицы у подножия Казбека - у этого места неповторимая энергетика. Сам Казбек увидеть не удалось. Он спрятался в шапке облаков. Но это повод вернуться.

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  • T
    Tsionsky
    7 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
  • Д
    Дарья
    2 сентября 2022
    Казбеги: природные богатства Грузии
    Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)
  • Е
    Елена
    21 февраля 2018
    Вино и храмы Кахетии
    Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и
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    Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога… )) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси;)

  • В
    ВАЛЕНТИНА
    25 ноября 2017
    Вино и храмы Кахетии
    Была экскурсии 17 ноября с гидом Сергеем и водителем Давидом яребчта большое спасибо экскурсия очень понравилась несмотря на то что был сильный туман ребята пытались показать все достопримечательности Кохетии при возможности ещё раз бы сьездила

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Казбеги: природные богатства Грузии
  2. Вино и храмы Кахетии
  3. Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
  4. По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
  5. Пора в Казбеги
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "За городом и природа" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 до 1 200 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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