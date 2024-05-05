11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
Увидеть скрытые жемчужины Грузии, восхититься красотой природы и обогатиться духовным опытом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€170 за всё до 6 чел.
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По пустыне Удабно - к Радужным горам и комплексу Давид-Гареджи
Посмотреть на чудеса природы недалеко от Тбилиси
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
150€120 за всё до 6 чел.
скидка
65%
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
40€14 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 мая 2024Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Смело отправляйтесь в горы Грузии с Давидом. Он прекрасный
- TTsionsky7 сентября 2022Все было замечательно, интересно и вовремя! Спасибо, Давид, СПАСИБО!!!
- ДДарья2 сентября 2022Экскурсия - обязательная для посещения, самые красивые виды Грузии! Спасибо)
- ЕЕлена21 февраля 2018Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и
- ВВАЛЕНТИНА25 ноября 2017Была экскурсии 17 ноября с гидом Сергеем и водителем Давидом яребчта большое спасибо экскурсия очень понравилась несмотря на то что был сильный туман ребята пытались показать все достопримечательности Кохетии при возможности ещё раз бы сьездила
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «За городом и природа»
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