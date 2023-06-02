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Что вас ожидает:
- 1. В Батуми:
- Старую и Новую часть Бульвара.
- Порт.
- Старый Батуми.
- Рыбный Рынок и рыбный ресторан.
- Историю любви Али и Нино.
- Поющие фонтаны.
- 2. - В горной Аджари:
- Арочный мост царицы Тамары.
- Место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали.
- Водопад Махунцети.
- Водопад Мирвети.
- Мачахельское ущелье.
- Заедем на ужин в аджарскую семью.
- При желании можно сплыть по реке," РАФТИНГ."
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встречаем Вас в любом аэропорту Грузии и проведём вместе 4 дня с отдыхом на аджарских пляжах, прогулкой по морю на катере или Яхте и экскурсионной программой.
Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем - это не для Вас? По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Батуми, Гонио, Чакви и даже Сарпи, любуясь на купола турецкой мечети. А когда на пляже жарко мы посмотрим: Старую и Новую часть Бульвара, Порт, Старый Батуми, Рыбный Рынок и рыбный ресторан, отправимся в горную Аджарию.
С радостью помогу Вам с выбором и бронированием отелей или гостевых домов.
ежедневно 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт.
- Гид.
- 0.5 воды на человека в день.
- Полная экскурсионная программа.
- Один ланч в Бунгало
- Что не входит
- Проживание.
- Питание и напитки.
- Входные билеты в парки.
- Прогулки на катере/яхте.
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Любой аэропорт или Ваше место проживания в Грузии
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 10.00Экскурсия длится около 3 дней 22 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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