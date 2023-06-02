Встречаем Вас в любом аэропорту Грузии и проведём вместе 4 дня с отдыхом на аджарских пляжах, прогулкой по морю на катере или Яхте и экскурсионной программой.

Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем - это не для Вас? По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Батуми, Гонио, Чакви и даже Сарпи, любуясь на купола турецкой мечети. А когда на пляже жарко мы посмотрим: Старую и Новую часть Бульвара, Порт, Старый Батуми, Рыбный Рынок и рыбный ресторан, отправимся в горную Аджарию.

С радостью помогу Вам с выбором и бронированием отелей или гостевых домов.