Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии

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Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Батумский Бульвар и Незабываемый отпуск в Аджарии
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • 1. В Батуми:
  • Старую и Новую часть Бульвара.
  • Порт.
  • Старый Батуми.
  • Рыбный Рынок и рыбный ресторан.
  • Историю любви Али и Нино.
  • Поющие фонтаны.
  • 2. - В горной Аджари:
  • Арочный мост царицы Тамары.
  • Место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали.
  • Водопад Махунцети.
  • Водопад Мирвети.
  • Мачахельское ущелье.
  • Заедем на ужин в аджарскую семью.
  • При желании можно сплыть по реке," РАФТИНГ."
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Встречаем Вас в любом аэропорту Грузии и проведём вместе 4 дня с отдыхом на аджарских пляжах, прогулкой по морю на катере или Яхте и экскурсионной программой.
Хотите красивый загар и в то же время отдых тюленем - это не для Вас? По утрам и вечерам успеем позагорать на пляжах Батуми, Гонио, Чакви и даже Сарпи, любуясь на купола турецкой мечети. А когда на пляже жарко мы посмотрим: Старую и Новую часть Бульвара, Порт, Старый Батуми, Рыбный Рынок и рыбный ресторан, отправимся в горную Аджарию.
С радостью помогу Вам с выбором и бронированием отелей или гостевых домов.

ежедневно 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт.
  • Гид.
  • 0.5 воды на человека в день.
  • Полная экскурсионная программа.
  • Один ланч в Бунгало
Что не входит
  • Проживание.
  • Питание и напитки.
  • Входные билеты в парки.
  • Прогулки на катере/яхте.
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Любой аэропорт или Ваше место проживания в Грузии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10.00
Экскурсия длится около 3 дней 22 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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