Наша прогулка 👣 состоится по одному из первых поселений Тбилиси - кварталу Бетлеми. Это место хранит в себе дух Старого города, объединенные традиции и принципы жизни многонационального общества.

Древнейшие храмы, мощеные улочки, цитадель Тбилиси, традиционные Тбилиские дворики и резные балкончики - все это мы увидим с вами.