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Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»

4.3
51 отзыв
MyCityTbilisi
MyCityTbilisi – Гид из Тбилиси
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»

Что вы увидите

  • Бетлемские храмы
  • Атешгях, храм огнепоклонников
  • крепость Нарикала
  • Район серных бань
  • Монумент Мать Грузия
Наша прогулка 👣 состоится по одному из первых поселений Тбилиси - кварталу Бетлеми. Это место хранит в себе дух Старого города, объединенные традиции и принципы жизни многонационального общества.
Древнейшие храмы, мощеные улочки, цитадель Тбилиси, традиционные Тбилиские дворики и резные балкончики - все это мы увидим с вами.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Старый Тбилиси: по кварталу Бетлеми»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    51 отзыв оставили туристы

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