Что вы увидите
- Бетлемские храмы
- Атешгях, храм огнепоклонников
- крепость Нарикала
- Район серных бань
- Монумент Мать Грузия
Наша прогулка 👣 состоится по одному из первых поселений Тбилиси - кварталу Бетлеми. Это место хранит в себе дух Старого города, объединенные традиции и принципы жизни многонационального общества.
Древнейшие храмы, мощеные улочки, цитадель Тбилиси, традиционные Тбилиские дворики и резные балкончики - все это мы увидим с вами.
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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