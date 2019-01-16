39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Царство самых вкусных грузинских вин и древних монастырей

Михаил
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Михаил – ваш гид
Кахетию обязательно стоит посетить, если вы хотите получить полное представление о Грузии.

Что же такое Кахетия? Это не только теплая встреча с гостеприимными людьми, виноградные плантации, но и погружение в мир величавых древних памятников истории, искусства, архитектуры, религии и дикой, манящей своей первозданностью, природы.

Я расскажу вам о тонкостях выращивания винограда и производства вина, познакомлю с некоторыми видами винных дегустаций, а также поделюсь маленькими винными секретами и древними мифами.
44 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Встреча возле памятника Руставели
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У этой экскурсии39 отзывов
4.85
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур

Что вас ожидает

Исторические символы Кахетии
Древние храмы, крепости и винные производства будут сопровождать вас в этом ярком и насыщенном путешествии.
А начнем мы его с изумительного горного серпантина перевала Гомбори.
Телави: Уютный провинциальный городок с его легкими, воздушными улочками и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссера, вам в подарок — посещение мест съемок легендарной комедии «Мимино». В Цинандали, в усадьбе А.Чавчавадзе вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и ее европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем.

🍷 Тонкости виноделия на трех дегустациях
В моем путешествии вы получите исчерпывающее представление о Кахетии — самом большом регионе вина и виноделия, проведете насыщенный и интересный день и, вероятнее всего, горячо полюбите грузинское гостеприимство и радушие.
Основная дегустация — «профессиональная» — будет происходить в Телави, на предприятии «Вазиани».
С «потребительской» дегустацией я познакомлю вас в Кварели в корпорации «Киндзмараули».
И, конечно же, отдельной темой будет рассказ о традиционном виноделии в семейном Марани.

🚐 Маршрут

  • Шуамта. Монастырь.
  • Телави. Старый город.
  • Телави. Винодельческое предприятие «Вазиани компании» – профессиональная дегустация.
  • Греми. Замок Греми. История рождения Кахетинского царства и его первая столица.
  • Поселок Греми. Семейное Марани с производством традиционного грузинского виноделия в “квеври”.
  • Кварели. Винодельческая компания “Киндзмараули” – дегустация и экскурсия по предприятию.
  • Цинандали. Усадьба княжеского рода Чавчавадзе.
  • Горный серпантин перевала Гомбори с множеством чудесных видов Кахетии.

Организационные детали

  • Тур проводит команда опытных гидов.
  • В стоимость включено: транспорт, входные билеты в комплексы и музеи, питьевая вода.
  • В стоимость не включено: питание во время путешествия и дегустации в «Киндзмараули» (так как цена зависит от дегустационного пакета выбранных гостями вин). Так же дегустация в семейном Марани.
  • Также к сведению гостей: в путешествии обед можно провести в семейном Марани или же поздний обед в Телави в самом конце экскурсии.
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур
Благословенная Кахетия – групповой тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле памятника Руставели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2019
Грузия и Вино связаны неразрывно.Где же еще пробовать благословенный напиток как не в Алазанской долине!Прекрасная дегустация на винном заводе и в частной винокурне.И по дороге посетили интересные места.Лично меня тронул музей семьи Чавчавадзе.
12 ноября 2018
Экскурсия об’емная,интересная,длительная.Михаил оказался хорошим рассказчиком с чувством юмора и прекрасным знанием русского языка.В группе было 14чел,что абсолютно не напрягало.Комфортный микроавтобус,Михаил позаботился о нас и купил водички в дорогу,угостил лобиани.Конечно,мы-туристы прекрасно понимаем,что экскурсоводы завозят нас пошопиться и покушать только в те места,где они имеют с нас дополнительные дивиденды.Однако в этот раз это было слишком навязчиво.В целом экскурсия хорошая,оставила яркие впечатления о благословенной Кахетии.Спасибо.
17 сентября 2018
Всё просто супер!!! Михаил - лучший экскурсовод за все время нашего пребывания в Грузии!!! Выражаю от себя и от мужа ему огромную благодарность!!!! Мы влюбились в Грузию!)
13 сентября 2018
Все очень понравилось! Михаил прекрасный рассказчик и гид, предложенные дегустации - восторг. Особенно понравилось, что многие посещаемые места были не туристическими. Колоритно!
Микроавтобус - вполне комфортабелен, никаких неудобств при длительной дороге не было.
Спасибо за экскурсию!
5 сентября 2018
Михаил, спасибо за яркую и информативную экскурсию, терпение и доброжелательность.
Экскурсия достаточно продолжительная, проходит она по горной стране с посещением монастырей и крепостей, поэтому иногда нужно потопать ножками, поднимаясь, например, по крутой лестнице в какой-нибудь башне. Но такой подъём при нас осиливали даже пожилые китаянки. Думаю на экскурсию не стоит ехать людям, в которых отсутствие привычки к физическим нагрузкам сочетается с присутствием зацикленности на собственной уникальности.
30 июля 2018
Грамотно спланированный и увлекательный маршрут экскурсии позволяет составить впечатление об одном из регионов Грузии - Кахетии, славящийся виноделием, гостеприимством, историческими достопримечательностями и неповторимой кухней. Интеллигентный гид Михаил постепенно раскрывал нам все сокровища региона, рассказывая о них в самом подходящем месте, сопровождая своё повествование шутками, цитатами из фильмов, чтением стихов, народными мудростями и сравнениями эпох между собой и с современностью. Это был очень насыщенный день, выпито (т.е. продегустировано) столько вина, что позволило к заключительной дегустации научиться разбираться в методах производства вина и отличать его по цвету и вкусу вина, выбрать своего фаворита как в сорте вина, так и среди его производителей.
Гостей, задержавшихся в храме, музее или отошедших для фотосъёмки, Михаил ждет с терпением, и никаких намеков о графике и времени экскурсии от него или водителя мы не услышили. Михаил с радостью отвечал на любые наши вопросы, и все его ответы были пронизаны любовью к его земле, народу, традициям и культуре.
Большое спасибо за чудесный день и открытие для меня Кахетинского региона!
30 июля 2018
Огромное спасибо Михаилу за этот прекрасный день в Кахетии!!!! Очень интересно, живо и с юмором были преподнесены все исторические факты и события, захотелось узнать для себя после этой экскурсии больше об этой замечательной стране и её богатой истории. Мы побывали в прекрасных местах, познакомились с замечательными людьми, ели очень вкусную еду и пили прекрасное вино. Абсолютно все наши пожелания были учтены, огромное спасибо за все рекомендации при дегустации и покупке вин. Так же я смогла купить очень вкусную чурчхеллу у кахетинской хозяйки из натурального вина. Это был прекрасный день в компании друзей, который мне запомнится надолго. Очень рекомендую всем эту экскурсию! Михаил, огромное Вам спасибо и до новых встреч в Грузии!!!
23 июля 2018
Спасибо за экскурсию!!!! Михаил и его надежный друг Вано, сделали мое пребывание в Грузии на ++++++ к Карме👍! Очень внимательные и интересные люди, рассказчики и гостеприимные ребята! Кахетия впечатлила и полностью оправда мои ожидания от экскурсии!!!
17 мая 2018
Шикарная экскурсия, очень интересная и познавательная. Хорошо провели время с приятной компанией туристов и потрясающим гидом Михаилом.
14 мая 2018
Замечательная экскурсия, Тина очень интересно и много рассказывала! Дегустация вин понравилась, даже сделали заказ вина с завода домой! Спаибо огромное Тине, мы с сыном были в восторге! Грузия-очень гостеприимная и красивая страна!
Ещё 29 отзывов

Михаил проводит ещё 5 экскурсий

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