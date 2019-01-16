39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

⛪ Исторические символы Кахетии

Древние храмы, крепости и винные производства будут сопровождать вас в этом ярком и насыщенном путешествии.

А начнем мы его с изумительного горного серпантина перевала Гомбори.

Телави: Уютный провинциальный городок с его легкими, воздушными улочками и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссера, вам в подарок — посещение мест съемок легендарной комедии «Мимино». В Цинандали, в усадьбе А.Чавчавадзе вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и ее европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем.

🍷 Тонкости виноделия на трех дегустациях

В моем путешествии вы получите исчерпывающее представление о Кахетии — самом большом регионе вина и виноделия, проведете насыщенный и интересный день и, вероятнее всего, горячо полюбите грузинское гостеприимство и радушие.

Основная дегустация — «профессиональная» — будет происходить в Телави, на предприятии «Вазиани».

С «потребительской» дегустацией я познакомлю вас в Кварели в корпорации «Киндзмараули».

И, конечно же, отдельной темой будет рассказ о традиционном виноделии в семейном Марани.

🚐 Маршрут