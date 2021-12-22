Об экскурсии

Провести свой день в историческом туре Дманиси и Болниси – это невероятная возможность открыть для себя истоки грузинского языка и первых европейцев на территории Грузии. Вы увидите село Асурети, основанное в 1818 году немцами-евангелистами, город Болниси, где находится самый древний христианский храм Грузии — Болнисский Сион, древнейший город Дманиси —колыбель европейской цивилизации, где найдены самые древние останки человека.

Асурети

Асурети — немецкая деревня в колонии Елизаветы. Расположена на дороге Кода — Тетрискаро, примерно в 45 км от Тбилиси в Грузии. Деревня была основана 19 ноября 1818 года под названием Элизабеталь немецкими иммигрантскими семьями. Здесь мы с вами посетим немецкую кирху и попробуем вкусные местные вина.

Болниси

Болниси — город в крае Квемо-Картли в Грузии, основанный в 1818 году под именем Катериненфельд. Здесь вы посетите Грузинский музей нумизматики и артефактов, Болнисский музей — модель регионального музея XXI века и новой экосистемы в целом, где различные сегменты, такие как наука, культура, образование и туризм, сосуществуют в одном пространстве.

Здесь же увидите Собор Болнисского Сиони, известный своими грузинскими надписями. Это один из старейших исторических документов грузинского алфавита. Этот собор — первое здание в георгианском стиле с датой завершения на фасаде. Декоративная схема Болниси Сиони была в сасанидском стиле. Южная и центральная части церкви украшены завитками виноградной лозы, арабесками и лиственными мотивами. Однородные кирпичи были использованы для надстройки южного фасада здания, сохранившего остатки поздней античности.

Дманиси

Продолжим наш тур посещением древнейшего города Дманиси, который находится на юге Грузии, в регионе Квемо Картли. Место раннего палеолита Дманиси было обнаружено в 1983 году под заброшенным средневековым городом Дманиси. В средние века он был одним из выдающихся городов того времени. Дманиси был узловым центром одного из ответвлений Великого Шелкового пути, где был обнаружен самый старый человеческий череп в Европе (местонахождение гомининов является самым ранним в своем роде за пределами Африки, возрастом 1,81 миллиона лет).

Здесь вы сможете посетить музей, чтобы проверить археологические раскопки поселения бронзового века и увидеть окаменелые останки первой обнаруженной в Европе человеческой пары возрастом 1,8 миллиона лет, чьи имена звучат по-грузински Зезва и Мзия.