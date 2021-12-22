Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии

Провести свой день в историческом туре Дманиси и Болниси - это невероятная возможность открыть для себя истоки

Входной билет
Провести свой день в историческом туре Дманиси и Болниси – это невероятная возможность открыть для себя истоки грузинского языка и первых европейцев на территории Грузии.

Вы увидите село Асурети, основанное в 1818 году немцами-евангелистами, город Болниси, где находится самый древний христианский храм Грузии — Болнисский Сион, древнейший город Дманиси — колыбель европейской цивилизации, где найдены самые древние останки человека.
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Асурети
  • Болниси
  • Собор Болнисского Сиони
  • Дманиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Провести свой день в историческом туре Дманиси и Болниси – это невероятная возможность открыть для себя истоки грузинского языка и первых европейцев на территории Грузии. Вы увидите село Асурети, основанное в 1818 году немцами-евангелистами, город Болниси, где находится самый древний христианский храм Грузии — Болнисский Сион, древнейший город Дманиси —колыбель европейской цивилизации, где найдены самые древние останки человека.

Асурети

Асурети — немецкая деревня в колонии Елизаветы. Расположена на дороге Кода — Тетрискаро, примерно в 45 км от Тбилиси в Грузии. Деревня была основана 19 ноября 1818 года под названием Элизабеталь немецкими иммигрантскими семьями. Здесь мы с вами посетим немецкую кирху и попробуем вкусные местные вина.

Болниси

Болниси — город в крае Квемо-Картли в Грузии, основанный в 1818 году под именем Катериненфельд. Здесь вы посетите Грузинский музей нумизматики и артефактов, Болнисский музей — модель регионального музея XXI века и новой экосистемы в целом, где различные сегменты, такие как наука, культура, образование и туризм, сосуществуют в одном пространстве.
Здесь же увидите Собор Болнисского Сиони, известный своими грузинскими надписями. Это один из старейших исторических документов грузинского алфавита. Этот собор — первое здание в георгианском стиле с датой завершения на фасаде. Декоративная схема Болниси Сиони была в сасанидском стиле. Южная и центральная части церкви украшены завитками виноградной лозы, арабесками и лиственными мотивами. Однородные кирпичи были использованы для надстройки южного фасада здания, сохранившего остатки поздней античности.

Дманиси

Продолжим наш тур посещением древнейшего города Дманиси, который находится на юге Грузии, в регионе Квемо Картли. Место раннего палеолита Дманиси было обнаружено в 1983 году под заброшенным средневековым городом Дманиси. В средние века он был одним из выдающихся городов того времени. Дманиси был узловым центром одного из ответвлений Великого Шелкового пути, где был обнаружен самый старый человеческий череп в Европе (местонахождение гомининов является самым ранним в своем роде за пределами Африки, возрастом 1,81 миллиона лет).
Здесь вы сможете посетить музей, чтобы проверить археологические раскопки поселения бронзового века и увидеть окаменелые останки первой обнаруженной в Европе человеческой пары возрастом 1,8 миллиона лет, чьи имена звучат по-грузински Зезва и Мзия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортный автомобиль
  • Дегустация вин в Асурети
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты по маршруту.
Место начала и завершения?
Улица Котэ Абхази, 44, Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:0 до 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 09:0 до 19:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

👥Групповые🚌На автобусе🎫Билеты🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️Необычные🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️Однодневные туры🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Винный тур по Грузии на 4 дня
В группе
до 20 чел.
$442.3
за 1 чел.
Винный тур по Грузии на 4 дня
🚌 На автобусе
Отправляйтесь в винный тур по Грузии
По договоренности
«История древней Грузии» - поездка в Болниси и Дманиси
В группе
до 6 чел.
$60
за 1 чел.
«История древней Грузии» - поездка в Болниси и Дманиси
👣 Пешеходная
Нас ждет увлекательное путешествие в историю древней Грузии
Ежедневно по договоренности
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
264
175
за 1-4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
В группе
до 40 чел.
7д 12ч
$521
за 1 чел.
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
🚌 На автобусе
Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия по достопримечательностям
По договоренности
Дманиси. К истокам человечества
Индивидуально
до 7 чел.
94
за 1-7 чел.
Дманиси. К истокам человечества
🚗 На машине
Знакомство с выдающимися памятниками и «первыми европейцами» на фоне прекрасных грузинских пейзажей
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
7 мгновений Грузии за 1 день
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
11ч
170
за 1-3 чел.
7 мгновений Грузии за 1 день
🚗 На машине
Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Мцхета - древняя столица Грузии
Индивидуально
для 8 чел.
$100
за 1-8 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических достопримечательностей
в любое время и день по договоренности
Мцхета, Ананури, Гудаури и Степанцминда: тур из Тбилиси
В группе
до 15 чел.
4.7
22
11ч
7708
6 552
за 1 чел.
Мцхета, Ананури, Гудаури и Степанцминда: тур из Тбилиси
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Откройте для себя объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии во время тура на целый день из Тбилиси
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
День рождения в Грузии
Индивидуально
$135
за 1 чел.
День рождения в Грузии
Праздник по грузински это - дань вековым традициям гостеприимства, знаменитое застолье и древние традиции
ежедневно в 14:00
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Индивидуально
$253.7
за 1 чел.
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
🚌 На автобусе
Уникальная природа красивейшего уголка Грузии - горной Тушетии, древние постройки, исторические памятники
По договоренности
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
В группе
до 7 чел.
5
6
99
за 1 чел.
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
🚗 На машине
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
ежедневно в 09:00
Древняя Грузия
Индивидуально
$45
за 1 чел.
Древняя Грузия
Приглашаем вас отправится на историческую экскурсию по Грузии,

WST G. проводит ещё 11 экскурсий

Мцхета - древняя столица Грузии
В группе
до 20 чел.
4.6
88
$20
за 1 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Самая полная экскурсия по старинному городу Мцхета за 3 часа
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00 и в 15:00
Кахети - винный регион Грузии
В группе
до 20 чел.
4.5
122
$27
за 1 чел.
Кахети - винный регион Грузии
🚌 На автобусе
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно в 9:30
Вардзия - Рабати - Боржоми
Входной билет
4.6
85
12ч
$39
за 1 чел.
Вардзия - Рабати - Боржоми
🚌 На автобусе
Хотите узнать, какие тайны скрывают Кавказские горы
23 дек
25 дек
27 дек
ещё...
пн, чт, сб в 08:30
Казбеги - Ананури - Гудаури: самые живописные места Грузии
В группе
до 20 чел.
4.5
124
$29
за 1 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури: самые живописные места Грузии
🚌 На автобусе
Мы проедем из Тбилиси и за 9 часов увидим основные достопримечательности Военно-грузинской дороги, прорубленной
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Ежедневно в 09:00
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
В группе
до 30 чел.
3
22
1ч 9м
$17
за 1 чел.
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
Лучший способ познакомиться с Тбилиси - это красный двухэтажный автобус кабриолет с большим сердцем
Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
В группе
до 30 чел.
$27
за 1 чел.
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Давид Гареджа - монастырский комплекс, основанный в VI веке святым Давидом Гареджели, одним из тринадцати ассирийских
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
В группе
до 40 чел.
$35
за 1 чел.
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Мы предлагаем уникальную возможность посетить столицу Тбилиси на двухэтажном кабриолете
Тур выезжает дважды в день в 10:00 и в 15:00
Трансфер из аэропорта Тбилиси
Индивидуально
для 3 чел.
24м
$20
за 1-3 чел.
Трансфер из аэропорта Тбилиси
🚘 Трансфер
🚌 На автобусе
Если вы не хотите делить с кем либо машину или микроавтобус вы легко можете заказать трансфер из аэропорта Тбилиси
24/7
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Прометея
В группе
до 20 чел.
4.3
8
12ч
$38
за 1 чел.
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Прометея
🚌 На автобусе
Вас ждет прогулка-экскурсия по Кутаиси и визит пещеры Прометея
22 дек
26 дек
29 дек
ещё...
По средам и воскресеньям в 8:30
Панорамная экскурсия по Тбилиси
В группе
до 15 чел.
4.3
5
$20
за 1 чел.
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день
23 дек
28 дек
30 дек
ещё...
Ежедневно в 11:00 и в 15:00
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк (древний город)
В группе
до 20 чел.
4.7
23
10ч
$29
за 1 чел.
Гори - Уплисцыхе - Боржомский парк (древний город)
🚌 На автобусе
В однодневной поездке вы увидите очень разные, но по-своему живописные уголки Грузии
24 дек
28 дек
31 дек
ещё...
вт, пт в 9:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🇬🇪
ТАМ