Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме

Древние храмы, руины крепостей, живописные панорамы, пещерный город и пикник с идеальным шашлыком

5
3 отзыва
За один день вы увидите самые красивые и примечательные места Грузии: от возвышающегося на холме монастыря Джвари до прохладных пещер. Я расскажу вам историю этих мест, открою легенды о великих царях и святых подвижниках.

А еще вы узнаете о традициях грузин и пообедаете на природе шашлыком, приготовленным по местному рецепту.
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
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Описание

Что вас ожидает

Древняя архитектура и красоты природы

Первой остановкой будет «История Грузии» — знаменитый монумент Зураба Церетели: вас покорит вид на Тбилисское море. Еще одна прекрасная панорама ждет нас у монастыря Джвари — то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры». Мы спустимся вниз и посетим кафедральный храм Светицховели, хранивший ризу Иисуса Христа. А в монастыре Самтавро вы увидите могилы царей Мириана и Наны — я расскажу легенды об этой чете, о святой Нино и становлении христианства в Грузии.

Монастырь отшельников, древние крепости и тысячелетний город

Мы прогуляемся по красивым «европейским» улочкам Мцхеты, а после исследуем руины древней крепости. Живописная дорога приведет нас к монастырю Шио-Мгвиме, притаившемся в узком ущелье в горах. Вы узнаете о его основателе-отшельнике и старинных постройках. По пути в Гори нам встретятся маковые поля, где можно сделать потрясающие снимки. Крепостные стены Горисцихе, опоясывающие холм, удивят своим величием. Мы исследуем древний пещерный город в Уплисцихе: у каждой пещеры было свое назначение — я поделюсь интересными фактами и расскажу об их особенностях.

Пикник по-грузински

Приятным бонусом станет пикник под открытым небом: с шашлыком, вином и прекрасными видами. Я познакомлю вас с традициями грузинского виноделия и застолья, расскажу, как готовить настоящий грузинский шашлык, подскажу, чем отличается чурчхела и где найти самую вкусную. А еще отвезу в самые интересные лавки с сувенирами, вкусным вином и сыром — чтобы вы могли найти лучшие подарки для ваших близких.

По желанию в Гори можно посетить музей И. В. Сталина и заехать в парк, где находится дом, в котором родился вождь.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, вода, а также пикник на природе (при плохой погоде — обед в хинкальной)
  • Отдельно оплачивается входной билет в комплекс Уплисцихе (15 лари/чел. ) и посещение музея Сталина в Гори (по желанию)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 окт 2019
Катерина прекрасно провела экскурсию, понравилось все. А пикник на свежем воздухе- это вообще супер находка! Особенно после прогулок! Автомобиль комфортабельный. Спасибо Кате за экскурсию!
В
12 сен 2019
На этой экскурсии нужно много ходить и нужно быть достаточно готовыми к этому. Горы, подъёмы, спуски… У нас была гид Тамуна - очень хороший водитель и отличная машина, экскурсия была организована отлично!
Т
11 авг 2019
Огромное спасибо Екатерине за увлекательный тур. Провели с ней целый день - с утра до позднего вечера. Посмотрели Гори, Мцхету (там были во второй раз, но Катя показала места, в которые другие гиды не возили), Уплисцихе, Шио-Мгвиме. Очень жирный плюс экскурсий с Катей: можно насладиться местами, видами, погулять сколько хочешь - обычные групповые туры такой возможности не дают, всегда бегаешь галопом. А здесь мы насладились сполна, от впечатлений в глазах рябило))) Кроме того, закончился наш трип вкуснейшим застольем, заботливо подготовленным Катей. Да и просто Екатерина - очень интересный собеседник, харизматичная и легкая на подъем девушка, смелость которой вызывает восхищение. А еще она суперкрутой водитель! Берите у нее экскурсии, не пожалеете. Проверено на себе!:)

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