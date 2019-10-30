3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древние храмы, руины крепостей, живописные панорамы, пещерный город и пикник с идеальным шашлыком

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
За один день вы увидите самые красивые и примечательные места Грузии: от возвышающегося на холме монастыря Джвари до прохладных пещер.

Я расскажу вам историю этих мест, открою легенды о великих царях и святых подвижниках.

А еще вы узнаете о традициях грузин и пообедаете на природе шашлыком, приготовленным по местному рецепту.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
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Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме

Что вас ожидает

Древняя архитектура и красоты природы
Первой остановкой будет «История Грузии» — знаменитый монумент Зураба Церетели: вас покорит вид на Тбилисское море. Еще одна прекрасная панорама ждет нас у монастыря Джвари — то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры». Мы спустимся вниз и посетим кафедральный храм Светицховели, хранивший ризу Иисуса Христа. А в монастыре Самтавро вы увидите могилы царей Мириана и Наны — я расскажу легенды об этой чете, о святой Нино и становлении христианства в Грузии.

Монастырь отшельников, древние крепости и тысячелетний город
Мы прогуляемся по красивым «европейским» улочкам Мцхеты, а после исследуем руины древней крепости. Живописная дорога приведет нас к монастырю Шио-Мгвиме, притаившемся в узком ущелье в горах. Вы узнаете о его основателе-отшельнике и старинных постройках. По пути в Гори нам встретятся маковые поля, где можно сделать потрясающие снимки. Крепостные стены Горисцихе, опоясывающие холм, удивят своим величием. Мы исследуем древний пещерный город в Уплисцихе: у каждой пещеры было свое назначение — я поделюсь интересными фактами и расскажу об их особенностях.

Пикник по-грузински
Приятным бонусом станет пикник под открытым небом: с шашлыком, вином и прекрасными видами. Я познакомлю вас с традициями грузинского виноделия и застолья, расскажу, как готовить настоящий грузинский шашлык, подскажу, чем отличается чурчхела и где найти самую вкусную. А еще отвезу в самые интересные лавки с сувенирами, вкусным вином и сыром — чтобы вы могли найти лучшие подарки для ваших близких.

По желанию в Гори можно посетить музей И.В. Сталина и заехать в парк, где находится дом, в котором родился вождь.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, вода, а также пикник на природе (при плохой погоде — обед в хинкальной).
  • Стоимость входного билета в комплекс Уплисцихе на человека составляет 15 лари.
  • Отдельно оплачивается посещение музея Сталина в Гори (по желанию), личные расходы.
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме
Большая грузинская поездка: Мцхета, Уплисцихе, Гори и Шио-Мгвиме

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я открытый, жизнерадостный и активный человек. Организую путешествия и работаю с командой единомышленников. Мы влюблены в Грузию с первого дня знакомства и делимся этой любовью с окружающими. В Грузии гостей встречают широко и с добротой, и мы хотим передать это каждому гостю страны. И я уверена, что гостеприимная Грузия никогда не покинет ваши сердца!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Катерина прекрасно провела экскурсию, понравилось все. А пикник на свежем воздухе- это вообще супер находка! Особенно после прогулок! Автомобиль комфортабельный. Спасибо Кате за экскурсию!
12 сентября 2019
На этой экскурсии нужно много ходить и нужно быть достаточно готовыми к этому. Горы, подъёмы, спуски... У нас была гид Тамуна - очень хороший водитель и отличная машина, экскурсия была организована отлично!
11 августа 2019
Огромное спасибо Екатерине за увлекательный тур. Провели с ней целый день - с утра до позднего вечера. Посмотрели Гори, Мцхету (там были во второй раз, но Катя показала места, в которые другие гиды не возили), Уплисцихе, Шио-Мгвиме. Очень жирный плюс экскурсий с Катей: можно насладиться местами, видами, погулять сколько хочешь - обычные групповые туры такой возможности не дают, всегда бегаешь галопом. А здесь мы насладились сполна, от впечатлений в глазах рябило))) Кроме того, закончился наш трип вкуснейшим застольем, заботливо подготовленным Катей. Да и просто Екатерина - очень интересный собеседник, харизматичная и легкая на подъем девушка, смелость которой вызывает восхищение. А еще она суперкрутой водитель! Берите у нее экскурсии, не пожалеете. Проверено на себе! :)

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