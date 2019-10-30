3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древняя архитектура и красоты природы

Первой остановкой будет «История Грузии» — знаменитый монумент Зураба Церетели: вас покорит вид на Тбилисское море. Еще одна прекрасная панорама ждет нас у монастыря Джвари — то самое место, «где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры». Мы спустимся вниз и посетим кафедральный храм Светицховели, хранивший ризу Иисуса Христа. А в монастыре Самтавро вы увидите могилы царей Мириана и Наны — я расскажу легенды об этой чете, о святой Нино и становлении христианства в Грузии.

Монастырь отшельников, древние крепости и тысячелетний город

Мы прогуляемся по красивым «европейским» улочкам Мцхеты, а после исследуем руины древней крепости. Живописная дорога приведет нас к монастырю Шио-Мгвиме, притаившемся в узком ущелье в горах. Вы узнаете о его основателе-отшельнике и старинных постройках. По пути в Гори нам встретятся маковые поля, где можно сделать потрясающие снимки. Крепостные стены Горисцихе, опоясывающие холм, удивят своим величием. Мы исследуем древний пещерный город в Уплисцихе: у каждой пещеры было свое назначение — я поделюсь интересными фактами и расскажу об их особенностях.

Пикник по-грузински

Приятным бонусом станет пикник под открытым небом: с шашлыком, вином и прекрасными видами. Я познакомлю вас с традициями грузинского виноделия и застолья, расскажу, как готовить настоящий грузинский шашлык, подскажу, чем отличается чурчхела и где найти самую вкусную. А еще отвезу в самые интересные лавки с сувенирами, вкусным вином и сыром — чтобы вы могли найти лучшие подарки для ваших близких.

По желанию в Гори можно посетить музей И.В. Сталина и заехать в парк, где находится дом, в котором родился вождь.