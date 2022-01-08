Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите удивительный Зеленый монастырь
Попробуйте знаменитую минеральную воду из Боржоми
Прокатитесь на романтическом поезде «Кукушка»
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Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка на автомобиле или минивэне с кондиционером
Трансфер от отеля и обратно
Профессиональный водитель/гид
Билет на поезд от Боржоми до Бакуриани
Трансфер от железнодорожного вокзала Бакуриани до центра Бакуриани
Плата за вход
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Детей должны сопровождать взрослые
Доступно вегетарианское меню (пожалуйста, сообщите о вашем пожелании во время бронирования)
Тур не рекомендован беременным женщинам
Не подходит для посетителей на инвалидных колясках
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Беременные женщины
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
5
3
–
2
2
1
–
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