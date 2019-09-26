4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Грузия нас очень впечатлила. Мы с подругами решили отдохнуть несколько дней в дали от дома, и нам невероятно повезло, то что мы решили отдохнуть именно здесь! Самая большая ценность Грузии - это люди, не вероятно открытые и доброжелательные! Галактион это не просто гид, он удивительный рассказчик. Кладезь всевозможных истории, мифов, фактов и ко всему этому невероятно красиво декламирует стихи ( не только о Грузии. Умудрённый жизнью и опытом человек, гордый - с достоинством горцев! А также большой умелец рассказывать веселые истории и анекдоты, но мы так с подругами решили что это у всех Грузинов в крови!

Наш тур начался с 9 утра и почти до 9 вечера, мы увидели столько красивых и интересных мест, что теперь воспоминаний и впечатлений нам хватит на долго. Я уверена что мы обязательно вернёмся, нам здесь так понравилось! Также больше спасибо нашему водителю Николаю за его терпение к трём женщинам Бальзаковского возраста, за то что он нас не торопил и дал нам вдоволь насладится Боржоми и его окрестностями. Мы с удовольствием провели день в хорошей компании с замечательными людьми, как будто с друзьями поехали в тур по Грузии! Спасибо за прекрасный день!