4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная поездка в город-курорт, знаменитый своей минеральной водой, и его окрестности

Galaktion
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Кто не слышал про знаменитую природную минеральную воду, одно из сокровищ Грузии — «Боржоми»! Её добывают в одноименной долине, расположенной на территории национального парка Боржоми-Харагаули, куда я и предлагаю нам вместе отправиться.

Кроме посещения источников и основных достопримечательностей города, мы осмотрим Зеленый монастырь и храм Серафима Саровского.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Боржоми: Зеленый рай
Боржоми: Зеленый рай

Город-курорт Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая применяется в качестве питьевой при различных болезнях и в виде ванн. Входе археологических раскопок здесь были обнаружены каменные ванны, которые доказывают, что целебные свойства минеральной воды были известны и широко использовались и в древние времена. В Боржомском ущелье расположены свыше 200 исторических памятников: крепости, церкви, монастыри.

Программа экскурсии

  • Прогулка и осмотр основных достопримечательностей города Боржоми.
  • Посещение Боржомского городского парка с дегустацией минеральной воды непосредственно из источников.
  • Поездка в Зеленый монастырь, который располагается в нескольких километрах от города. Эта уникальная архитектурная достопримечательность была построена в начале X века и является одним из старейших мест паломничества в Грузии.
  • Посещение церкви Серафима Саровского. Храм был построен несколько лет назад стараниями епископа Боржомского и Бакурианского Серафима, который лично участвовал в росписи храма. Местность близ Серафимовского храма была обустроена по образу мест, где жил святой старец. Под сенью находится большой молитвенный камень, с точностью воспроизведена келья преподобного с иконой Божией Матери «Умиление».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моём автомобиле из Тбилиси. По предварительной договоренности я заберу вас из места, где вы остановились, а после экскурсии отвезу обратно. Транспортные расходы, включая топливо и парковку, входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается вход в Боржомский городской парк (0,5 евро/человек) и проезд на канатной дороге (2,5 евро/человек), если вы захотите на ней прокатиться.​
Боржоми: Зеленый рай
Боржоми: Зеленый рай
Боржоми: Зеленый рай
Боржоми: Зеленый рай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, гид Галактион просто кладезь знаний, нужно прям записывать, а то потом от избытка эмоций и информации запоминается общее впечатление, похвастаться знаниями даже не получится, зато получится понять Грузию, узнать её поближе! Очень хорошо спланирован маршрут, к тому же побывали в местах уникальных и не столь туристических. Спасибо огромное, будем ещё заказывать экскурсии и советовать друзьям. Весь путь проходил спокойно, размеренно, спасибо огромное и водителю за профессионализм
19 сентября 2017
Очень достойная экскурсия , а гид безгранично эрудированный и грамотный человек .
28 ноября 2016
Галактион -- лучший знаток Грузии и потрясающий рассказчик! Экскурсия очень понравилась. Жалко, что не было еще одного дня, чтобы успеть съездить еще в Кахетию :)
22 июня 2016
Грузия нас очень впечатлила. Мы с подругами решили отдохнуть несколько дней в дали от дома, и нам невероятно повезло, то что мы решили отдохнуть именно здесь! Самая большая ценность Грузии - это люди, не вероятно открытые и доброжелательные! Галактион это не просто гид, он удивительный рассказчик. Кладезь всевозможных истории, мифов, фактов и ко всему этому невероятно красиво декламирует стихи ( не только о Грузии. Умудрённый жизнью и опытом человек, гордый - с достоинством горцев! А также большой умелец рассказывать веселые истории и анекдоты, но мы так с подругами решили что это у всех Грузинов в крови!
Наш тур начался с 9 утра и почти до 9 вечера, мы увидели столько красивых и интересных мест, что теперь воспоминаний и впечатлений нам хватит на долго. Я уверена что мы обязательно вернёмся, нам здесь так понравилось! Также больше спасибо нашему водителю Николаю за его терпение к трём женщинам Бальзаковского возраста, за то что он нас не торопил и дал нам вдоволь насладится Боржоми и его окрестностями. Мы с удовольствием провели день в хорошей компании с замечательными людьми, как будто с друзьями поехали в тур по Грузии! Спасибо за прекрасный день!

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