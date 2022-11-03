В перерывах между прогулками по Тбилиси приглашаю посетить уютную студию, где ваши дети займутся творчеством, а вы отдохнете за бокальчиком вина с хорошей музыкой. Лепка из глины развивает важные психические процессы, и это прекрасный вид арт-терапии. А на моем мастер-классе есть и культурный компонент — ведь создавать фигурку мы будем по образцу скульптур из Грузинского национального музея!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎨 Наш колоритный город обладает особой творческой атмосферой и очень располагает к занятию самыми разными видами искусства. В художественной мастерской, расположенной в тихом нетуристическом квартале Тбилиси, вы с детьми сможете к этой атмосфере приобщиться.

🐆 Под моим чутким руководством ребята слепят и украсят копию льва или быка — миниатюрных скульптур lll в. до н. э., обнаруженных на территории Кахетии и хранящихся в Грузинском национальном музее. Услышат историю этих артефактов. И заберут сувенир, сделанный собственными руками, домой. Фигурка высохнет естественным образом.

🍷 По традициям грузинского гостеприимства я угощу вас легкими закусками (сыр с фруктами и орехами) и напитками: для детей ароматный компот, для взрослых — прекрасное вино.

Приходите с друзьями, семьей, близкими людьми и детьми от 5 лет!

Организационные детали

Все необходимые материалы (глину, бисер) я предоставлю.