Детский мастер-класс по лепке из глины

Создать копию древнего артефакта под руководством живописца, члена Союза грузинских художников

В перерывах между прогулками по Тбилиси приглашаю посетить уютную студию, где ваши дети займутся творчеством, а вы отдохнете за бокальчиком вина с хорошей музыкой. Лепка из глины развивает важные психические процессы, и это прекрасный вид арт-терапии.

А на моем мастер-классе есть и культурный компонент — ведь создавать фигурку мы будем по образцу скульптур из Грузинского национального музея!
Детский мастер-класс по лепке из глины
Детский мастер-класс по лепке из глины
Детский мастер-класс по лепке из глины
Детский мастер-класс по лепке из глины
Детский мастер-класс по лепке из глины
Детский мастер-класс по лепке из глины
Ближайшие даты:
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
ноя
1
дек
7
дек
8
дек
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎨 Наш колоритный город обладает особой творческой атмосферой и очень располагает к занятию самыми разными видами искусства. В художественной мастерской, расположенной в тихом нетуристическом квартале Тбилиси, вы с детьми сможете к этой атмосфере приобщиться.

🐆 Под моим чутким руководством ребята слепят и украсят копию льва или быка — миниатюрных скульптур lll в. до н. э., обнаруженных на территории Кахетии и хранящихся в Грузинском национальном музее. Услышат историю этих артефактов. И заберут сувенир, сделанный собственными руками, домой. Фигурка высохнет естественным образом.

🍷 По традициям грузинского гостеприимства я угощу вас легкими закусками (сыр с фруктами и орехами) и напитками: для детей ароматный компот, для взрослых — прекрасное вино.

Приходите с друзьями, семьей, близкими людьми и детьми от 5 лет!

Организационные детали

Все необходимые материалы (глину, бисер) я предоставлю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Делиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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