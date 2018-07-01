3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Крепость на лазурном водохранилище

Мы поедем по легендарной Военно-Грузинской дороге, об истории и ярких событиях которой я обязательно расскажу. Дорога приведет вас к лесистой горной долине, где раскинулось Жинвальское водохранилище. Вы прогуляетесь по его окрестностям и посетите крепость Ананури, прекрасно сохранившуюся здесь с 16 века. Вы узнаете историю крепости и поймете, почему грозные арагвские эриставы выбрали это уникальное место слияния двух рек, чтобы воздвигнуть свои башни и укрепления.

Горный рай у подножия Казбека

По дороге дальше на север к высочайшей горе Казбек я расскажу вам много легенд и интересных фактов о Грузии. Вы проедете мимо красивых панорамных площадок (обязательно остановитесь полюбоваться и cделать фото) и горнолыжного поселка Гудаури. У подножия Казбека вы пообедаете в поселке Степанцминда и отправитесь к Гергетской Церкви Святой Троицы. Эта древняя церковь внутри выглядит довольно аскетично, но ее расположение посреди невероятных пейзажей (на высоте 2170 м) и колорит неизменно поражают путешественников.

После экскурсии я отвезу вас обратно в Тбилиси.