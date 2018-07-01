3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Дорога к величественной крепости и великому Казбеку

Живописная автомобильная экскурсия в Ананури и Казбеги

Kote
Задать вопрос
Kote – представитель гидов
Это путешествие для влюбленных в горные ландшафты: вы увидите роскошные панорамы Военно-Грузинской дороги, бирюзовые воды Жинвальского водохранилища, Дарьяльское ущелье, долину Степанцминды и заснеженные вершины горы Казбек.

Разбавить впечатления и поддержать силы поможет вкуснейший обед: поверьте, о хинкалях Казбеги ходят легенды!
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку

Что вас ожидает

Крепость на лазурном водохранилище
Мы поедем по легендарной Военно-Грузинской дороге, об истории и ярких событиях которой я обязательно расскажу. Дорога приведет вас к лесистой горной долине, где раскинулось Жинвальское водохранилище. Вы прогуляетесь по его окрестностям и посетите крепость Ананури, прекрасно сохранившуюся здесь с 16 века. Вы узнаете историю крепости и поймете, почему грозные арагвские эриставы выбрали это уникальное место слияния двух рек, чтобы воздвигнуть свои башни и укрепления.

Горный рай у подножия Казбека
По дороге дальше на север к высочайшей горе Казбек я расскажу вам много легенд и интересных фактов о Грузии. Вы проедете мимо красивых панорамных площадок (обязательно остановитесь полюбоваться и cделать фото) и горнолыжного поселка Гудаури. У подножия Казбека вы пообедаете в поселке Степанцминда и отправитесь к Гергетской Церкви Святой Троицы. Эта древняя церковь внутри выглядит довольно аскетично, но ее расположение посреди невероятных пейзажей (на высоте 2170 м) и колорит неизменно поражают путешественников.

После экскурсии я отвезу вас обратно в Тбилиси.

Организационные детали

  • Выезжаем из Тбилиси: я заберу вас у места проживания.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии (бензин, парковка).
  • В стоимость не включено питание, джип для подъема к церкви и личные расходы.
  • Экскурсия не рекомендуется для путешественников с животными.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь.
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку
Дорога к величественной крепости и великому Казбеку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kote
Kote
Мы команда друзей, Котэ и Гия, занимающихся организацией туров по Грузии. Опыт работы 4 года. За все это время были и подъемы, и падения, но всегда наши туристы были довольны и приятно удивлены красотой нашей страны. Поверьте, что бы влюбиться в страну, вам должен попасться гидом человек, который искренне любит свою страну. От этого зависит главное - итог тура.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 июля 2018
Заказывали экскурсию у Коте, но он по каким-то обстоятельствам не смог приехать сам, не предупредив об этом заранее, без объяснений и извинений. К назначенному времени подъехал молодой человек Гиоргий, объявив, что будет нас сопровождать вместо Коте, не оставив нам выбора отменить или заменить экскурсию. Гиоргий оказался приятным молодым человеком, влюбленным в горы. Он показал нам красивые места по дороге и чудесный водопад, включал в машине грузинские песни. Однако, на наш взгляд, его владение русским языком и историческим материалом недостаточно для проведения полноценной экскурсии. Скорее, его можно рекомендовать как хорошего водителя, вежливого, тактичного сопровождающего для путешествия в горы. В целом, красота пейзажей затмила минусы. Спасибо, Гиоргий. До встречи, прекрасная Грузия!
18 мая 2018
Замечательная экскурсия по военно-грузинской дороге в сопровождении интересного и много знающего гида Коте. Виды гор восхитительны. Обязательно нужно увидеть все своими глазами. Коте рекомендовал остановки для более удачных кадров, подробно и с любовью к Грузии отвечал на все вопросы. Интересный рассказчик и собеседник. Огромное спасибо за проведенный день, угощения и приятную компанию.
10 мая 2018
Отличная экскурсия, всё учтено и продумано. Очень душевно всё прошло, ехала с мамой и всё было очень комфортно и интересно. 100% рекомендую!!!!

Kote проводит ещё 2 экскурсии

Автомобильный тур по КахетииАвтомобильный тур по КахетииАвтомобильный тур по Кахетии
180 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Познакомиться с историческим наследием, посетить винные погреба знатных семей и отведать лучшие вина
Кахетия — историческая родина знаменитого грузинского вина. Расстояние из Тбилиси до Кахетии сто с лишним километров, но это того стоит! Экскурсия займет почти весь день, я расскажу все известные мне легенды этих мест. Мы увидим несколько исторических памятников, примем участие в винной дегустации в Велисцихе и съедим шашлык, поджаренный на виноградной лозе. Если повезет — примем участие в производстве грузинской чачи.
Вардзия: автомобильный турВардзия: автомобильный турВардзия: автомобильный тур
198 за экскурсию
8 часов
20 отзывов
Старинные памятники грузинской архитектуры в обрамлении невероятной природы
По Грузии нужно обязательно путешествовать, чтобы увидеть места невероятной красоты. Я предлагаю съездить из Тбилиси в Вардзию — посмотреть на пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков.

Экскурсии по Тбилиси на автомобиле

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам снитьсяДорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
25 за человека
10 часов
126 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа. Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов. Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
Казбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских горКазбек: путешествие в сердце Кавказских гор
125 за экскурсию
10 часов
54 отзыва
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Моя экскурсия к великому Казбеку охватывает как известные красоты легендарной дороги, так и места, куда туристы доезжают реже. За один день вы побываете в монастыре Джвари, средневековой крепости Ананури и церкви Гергети. Проедете мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Дорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану КазбекуДорога к легендарному великану Казбеку
скидка15%
€147
125 за экскурсию
8 часов
217 отзывов
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные исторические факты о местных достопримечательностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике