Вас ждет путешествие в некогда грозный и загадочный, а сегодня уютный и аутентичный город Мцхета.

Город расположен в необычном месте, где сливаются реки Кура и Арагви.

Когда-то Мцхета была столицей Грузии. Вы узнаете занимательные истории о кипящей ранее жизни этого необычного города. Вместе с гидом вы прогуляетесь по узким улочкам Мцхеты, осмотрите потрясающую архитектуру храмов разных эпох.

В рамках этой экскурсии вы также побываете в пещерном городе Уплисцихе. Легенды, связанные с этим местом, завораживают!