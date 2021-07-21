Древняя столица Мцхета

Максимальное количество туристов в группе - 8

5
2 отзыва
Групповая
Максимальное количество туристов в группе - 8.
Древняя столица Мцхета
Древняя столица Мцхета
Древняя столица Мцхета
Древняя столица Мцхета
Древняя столица Мцхета
Древняя столица Мцхета

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Храм Светицховели
  • Слияние Куры и Арагви
  • Пещерный город Уплисцихе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вас ждет путешествие в некогда грозный и загадочный, а сегодня уютный и аутентичный город Мцхета.

Город расположен в необычном месте, где сливаются реки Кура и Арагви.

Когда-то Мцхета была столицей Грузии. Вы узнаете занимательные истории о кипящей ранее жизни этого необычного города. Вместе с гидом вы прогуляетесь по узким улочкам Мцхеты, осмотрите потрясающую архитектуру храмов разных эпох.

В рамках этой экскурсии вы также побываете в пещерном городе Уплисцихе. Легенды, связанные с этим местом, завораживают!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Билет в пешерный город Уплисцихе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 июля 2021
Сбылась наша мечта посетить гостеприимную, необыкновенную Грузию! Мы провели 7 незабываемых дней. Хотим искренне поблагодарить нашего гида Левана. Экскурсии с ним очень атмосферны. Это было восхитительно, познавательно, нескучно и памятно. Благодаря Левану мы увидели разную, но всегда прекрасную, Грузию! Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Кахети, сердце Грузии- Тбилиси. Леван отличный рассказчик, просто кладезь информации, легенды и факты излагает так захватывающе! Очень много увидели и узнали. Но точно еще не все! Мы уже дома, и строим планы на будущее. И знаем, к кому обратимся за новыми впечатлениями! Спасибо! С благодарностью С. и С. Воронецкие.
A
5 мая 2021
Спасибо огромное прекрасному гиду Левану. Видно что человек знаток своего дела, у которого горят глаза когда он рассказывает о достопримечательностях. Столько всего знает, ответит на любой вопрос. Он сделал нашу экскурсию незабываемой. Очень многое узнали о пещерном городе и не только. Было очень интересно и познавательно. Посетили также город Мцхета, монастырь Джвари. Увезём с собой море хороших впечатлений и прекрасный воспоминаний в Казахстан.

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