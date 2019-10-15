Незабываемая прогулка по самому дружелюбному «Старому городу». Я и никто другой вместо меня; лично, приглашаю – это, такое важное, потому что первое знакомство провести так, чтобы вы могли прочувствовать магию Тбилиси! Теплоту его многогранности, навеянную дружелюбной и порой причудливой смесью культур.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Старым Тбилиси» называется часть исторического города, находящегося внутри крепостных стен, некогда его защищавших. Часть остатков этой стены, или ее следов, мы обязательно с вами увидим. Как увидим и все главные достопримечательности:
- Уникальную мечеть, древнейший армянский храм, синаногу и православные соборы
- Храм и скалу Метехи
- «Неприступную» крепость Нарикала
- Инжировый каньон
- Серные бани
- Главную реку региона – Куру и мосты над ней
- Дома, дворы, дворцы и театры
- Караван-сараи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Незабываемая прогулка по самому дружелюбному «Старому городу».
Тут можно написать высокопарные и избитые слова и цитаты. Перечислить достопримечательности «Старого Тбилиси», которые находятся внутри остатков крепостной стены, а можно просто и честно сказать: все ходят по одним и тем же местам, на то это и «старый город». Ведь, все, на самом деле, зависит от деталей. А умением обратить внимание на эти детали обладают, мягко говоря, не все. И вообще, говорят «хороший тамада – в первую очередь, хороший импровизатор» и таким же подходом может руководствоваться гид. Тем более, гид работающий в Грузии и в ее сердце – Тбилиси.
Импровизация в построении маршрута, умение подстроиться под обстоятельства, вопросы и нужды – мой профессиональный опыт «кричит» – это главное. Тем более, чуть ли не кощунство представлять такой город как Тбилиси однобоко – ведь он испокон веков такой многослойный, многогранный, многонациональный и мультикультурный, а потому и дружелюбный и колоритный.
Я и никто другой вместо меня; лично, приглашаю – это, такое важное, потому что первое знакомство провести так, чтобы вы могли прочувствовать магию Тбилиси! Теплоту его многогранности, навеянную дружелюбной и порой причудливой смесью культур. Осознать – чем именно восхищались 3 великих Александра: Грибоедов, Пушкин и Дюма-отец. Да и не только они, а практически каждый, кто тут бывал!
Огромное внимание я уделяю комфорту моих гостей – в большой группе сложнее все увидеть и услышать. Поэтому, считаю, оптимальное количество человек до 20 человек.
Немного об отношении
Свое, я называю «как к друзьям друзей». Бесспорно, гость – посланник Бога на Кавказе. Однако, если гость еще и друг – его встречаешь радушнее. У многих наверное, бывало, что друг отправляет к вам по какому-то вопросу своего друга. И хоть человек незнаком вам, но это друг друга, а значит вы приложите максимум усилий…
Организационные детали
Это пешая экскурсия – обувайте удобную обувь.
Обладатели чувствительной кожи – захватите крема.
Время продолжительности экскурсии указано приблизительное – все зависит от нас с вами.
Это ежедневная экскурсия. Кроме особых случаев.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида.
- Отношение, как к друзьям друзей.
- Комфорт от небольшого количества участников
- Что не входит
- Проезд по канатной дороге - 2
- 5 лари с человека (1 евро)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Будет сообщен после бронированияЗавершение: Будет сообщено после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Это ежедневная экскурсия. Кроме особых случаев.Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Организационные детали
- Это пешая экскурсия. Обувайте легкую и удобную обувь. Обладатели чувствительной кожи – захватите крема.
- Время продолжительности экскурсии указано приблизительное – все зависит от нас с вами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марина хот
15 окт 2019
15 сентября мы с мужем побывали на чудесной пешеходной экскурсии по старому Тбилиси с высокопрофессиональным гидом Георгием Т. Получили массу знаний и позитивных впечатлении. Экскурсия просто сказка! Вместо заявленных трех часов она длилась более пяти, но мы этого даже не заметили,время просто пролетело. Георгий очень приятный молодой человек,эрудированный,влюбленный в свой город,хорошо знающий его историю и желающий рассказать ее другим -достоин самых высших похвал! Спасибо огромное,мы до сих пор в восторге! Рекомендуем всем, кто хочет поближе познакомиться Дружелюбным Тбилиси!
Марина и Руслан из Краснодара,15.10.2019
Марина и Руслан из Краснодара,15.10.2019
i
ivanov22
19 авг 2019
Спасибо за экскурсию. Георгий очень квалифицированный гид. Приятный, обаятельный человек. Знаниями и любовью к своему городу Георгий щедро делился с нами пять часов вместо заявленных трёх. Гуляя с ним по старому городу мы узнали не только множество интересных исторических фактов, но и окунулись в тёплую атмосферу Тбилиси. Ещё раз спасибо.
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Завтра
7 апр
8 апр
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Завтра
7 апр
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