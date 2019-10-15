Что вас ожидает

Незабываемая прогулка по самому дружелюбному «Старому городу».

Тут можно написать высокопарные и избитые слова и цитаты. Перечислить достопримечательности «Старого Тбилиси», которые находятся внутри остатков крепостной стены, а можно просто и честно сказать: все ходят по одним и тем же местам, на то это и «старый город». Ведь, все, на самом деле, зависит от деталей. А умением обратить внимание на эти детали обладают, мягко говоря, не все. И вообще, говорят «хороший тамада – в первую очередь, хороший импровизатор» и таким же подходом может руководствоваться гид. Тем более, гид работающий в Грузии и в ее сердце – Тбилиси.

Импровизация в построении маршрута, умение подстроиться под обстоятельства, вопросы и нужды – мой профессиональный опыт «кричит» – это главное. Тем более, чуть ли не кощунство представлять такой город как Тбилиси однобоко – ведь он испокон веков такой многослойный, многогранный, многонациональный и мультикультурный, а потому и дружелюбный и колоритный.

Я и никто другой вместо меня; лично, приглашаю – это, такое важное, потому что первое знакомство провести так, чтобы вы могли прочувствовать магию Тбилиси! Теплоту его многогранности, навеянную дружелюбной и порой причудливой смесью культур. Осознать – чем именно восхищались 3 великих Александра: Грибоедов, Пушкин и Дюма-отец. Да и не только они, а практически каждый, кто тут бывал!

Огромное внимание я уделяю комфорту моих гостей – в большой группе сложнее все увидеть и услышать. Поэтому, считаю, оптимальное количество человек до 20 человек.

Немного об отношении

Свое, я называю «как к друзьям друзей». Бесспорно, гость – посланник Бога на Кавказе. Однако, если гость еще и друг – его встречаешь радушнее. У многих наверное, бывало, что друг отправляет к вам по какому-то вопросу своего друга. И хоть человек незнаком вам, но это друг друга, а значит вы приложите максимум усилий…

Организационные детали

Это пешая экскурсия – обувайте удобную обувь.

Обладатели чувствительной кожи – захватите крема.

Время продолжительности экскурсии указано приблизительное – все зависит от нас с вами.