Обзорные экскурсии в Тбилиси

Что вас ожидает

Понять значение Мцхеты

Вы полюбуетесь самыми главными достопримечательностями города-музея и сможете сделать красивые фотографии. Экскурсия начнётся у монастыря Джвари, где я расскажу о его судьбе и о зарождении христианства в стране. Вы увидите Светицховели — один из крупнейших храмов Грузии и поймёте, почему христиане так чтут его. Вас ждёт традиционный обед в кафе, которое очень популярно у местных, где мы поговорим об истории древней столицы и её жизни в 21 столетии. А потом, по вашему желанию, мы отправимся на поиски истоков настоящей Мцхеты — в этом нетуристическом месте у вас захватит дух от потрясающего вида на природные красоты.

Открыть историю и колорит Тбилиси

В старейшем районе Абанотубани вы погрузитесь в жизнь новой столицы. Вас впечатлят старинные постройки и необычные здания города: собор Сиони, церковь Анчисхати, караван-сарай, театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя по узким улочкам и широким проспектам, вы услышите, когда и почему перенесли столицу. Рассмотрите современную грань главного города Сакартвело – парк Рике, в который мы попадём по футуристическому Мосту Мира. Я поделюсь с вами секретами: в чём символизм моста, кто и когда создал парк и что думают об этих объектах сами тбилисцы.

Всю прогулку наполнят легенды и занимательные факты об исторических зданиях, сплетни и реальные рассказы о грузинах. Мы обсудим, как менялась Грузия на протяжении столетий, и вы выясните, чем живут её современные жители.