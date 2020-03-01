Обзорные экскурсии в Тбилиси

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  3. Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси

Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело

Иорам
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Иорам – ваш гид
Мцхета и Тбилиси откроют вам все секреты из «биографии» солнечной Грузии — от первобытного периода до современности.

Вы «переместитесь» во времени к самым значимым событиям из прошлого и узнаете, чем страна живёт сегодня.

Я покажу вам культовые места двух столиц: монастырь Джвари и храм Светицховели, знаменитые серные бани и старинные улочки.

Традиции и обычаи прошлого и современное «лицо» Сакартвело — вы познакомитесь с гостеприимной Грузией и её красочной природой на моей обзорной экскурсии.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча из вашей гостиницы
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Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси

Что вас ожидает

Понять значение Мцхеты
Вы полюбуетесь самыми главными достопримечательностями города-музея и сможете сделать красивые фотографии. Экскурсия начнётся у монастыря Джвари, где я расскажу о его судьбе и о зарождении христианства в стране. Вы увидите Светицховели — один из крупнейших храмов Грузии и поймёте, почему христиане так чтут его. Вас ждёт традиционный обед в кафе, которое очень популярно у местных, где мы поговорим об истории древней столицы и её жизни в 21 столетии. А потом, по вашему желанию, мы отправимся на поиски истоков настоящей Мцхеты — в этом нетуристическом месте у вас захватит дух от потрясающего вида на природные красоты.

Открыть историю и колорит Тбилиси
В старейшем районе Абанотубани вы погрузитесь в жизнь новой столицы. Вас впечатлят старинные постройки и необычные здания города: собор Сиони, церковь Анчисхати, караван-сарай, театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя по узким улочкам и широким проспектам, вы услышите, когда и почему перенесли столицу. Рассмотрите современную грань главного города Сакартвело – парк Рике, в который мы попадём по футуристическому Мосту Мира. Я поделюсь с вами секретами: в чём символизм моста, кто и когда создал парк и что думают об этих объектах сами тбилисцы.

Всю прогулку наполнят легенды и занимательные факты об исторических зданиях, сплетни и реальные рассказы о грузинах. Мы обсудим, как менялась Грузия на протяжении столетий, и вы выясните, чем живут её современные жители.

Организационные детали

  • Обед в Мцхете не включён в стоимость — от 8,5 евро с человека.
  • Я заберу вас из гостиницы в Тбилиси, а оставлю в центре Старого города, где закончится экскурсия.
  • Маршрут прогулки можно скорректировать по вашему усмотрению.
  • Экскурсия авто-пешеходная.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иорам
Иорам
Здравствуйте, меня зовут Иорам, мне 37 лет, из них 7 лет я работаю гидом и провожу туры по всей стране. Являюсь членом ассоциации гидов Грузии и сертифицированным винным гидом. Очень люблю петь, танцевать, шутить, готовить (для гостей тоже), рыбачить, вести застолья (быть тамадой). Также безумно люблю свою страну и с удовольствием делюсь этой любовью с гостями. Я всегда в поисках необычных мест и маршрутов — стараюсь делать экскурсии нестандартными.
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Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1513 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
341 отзыв
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
381 отзыв
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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