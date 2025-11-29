Приглашаем вас на экскурсию, где мы посмотрим здание Дворца торжественных обрядов, разберем его ценность и значение для архитектуры Грузии.
А также посетим еще один дворец, расположенный там же, но построенный в более поздних «переходных» исторических временах — дворец Аркадия.
Описание экскурсииПогружение в историю Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году при советской власти грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе, чтобы наполнить свадебные ритуалы церемониальным великолепием и социалистическими ценностями. Архитектор стремился решить главную проблему архитектуры того времени: объединение традиционных грузинских элементов с новаторским подходом модернизма. Но у него сложилась другая судьба… Вы узнаете:
- Почему на смену ЗАГСам пришли дворцы бракосочетаний.
- Какие стили соединились во внешнем и внутреннем решении Дворца торжественных обрядов.
- Как отреагировало общество на Дворец торжественных обрядов, и какая у здания сложилась судьба.
• Кто такой Бадри Патаркацишвили, зачем он купил Дворец торжественных обрядов и какие изменения внес. Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети от 12 лет.
- На экскурсии будут использоваться радиогиды (для групп от 6-ти человек), к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные проводные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Совместно с нашим гидом, экскурсию будет проводить представитель Ассоциации гидов Грузии.
- Предварительная регистрация на событие обязательна.
- Просим приходить к месту сбора группы заранее, после начала экскурсии присоединиться невозможно, так как экскурсия проходит на закрытой территории. В этом случае билет переносу на другую дату и возврату не подлежит.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Торжественных обрядов
- Дворец Аркадия
- Сад с редкими растениями и павлинами
Что включено
- Услуги гида
- Вход на территорию Дворца
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У входа на территорию Дворца торжественных обрядов у шлагбаума
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
