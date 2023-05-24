Лес Сабадури

А знали ли Вы, что в Сабадурском лесу нашли маленькую, но Краснокнижную букашечку и именно из-за неё, лес Сабадури стал охраняемой территорией.

Лес Сабадури входит в 20-ку самых красивых лесов мира. Он расположен в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря. Это в 20 км. от столицы Грузии. Территория парка составляет более 21 га.

Тбилисский национальный парк был основан в 1973 году, расположившись на главном хребте Кавказа. Он стал первым национальным парком страны. Конечно же мы сделаем там небольшие остановки, чтоб вдохнуть ароматы леса и сделать фотографии на память.

Кветера, Тбатана и оз. Сакистино

Насладившись красотой природы Тианети мы отправимся помолиться в храм Кветера 10-ого века. Кветера – исторический город-крепость, расположенный на берегу реки Илто.

Гора Тбатана высотой 2300 м. и озеро Сакистино станут нашим приятным бонусом в ясную и сухую погоду. Тут нужна хорошая физ. подготовка.

А следующая остановка уже и есть, то самое преддверье Дагестана.

Пиком нашего путешествия станет Красивейший водопад Хадори! Этого не передать словами, это надо видеть и ощутить! Можно и ножки помочить, и в речку окунуться, ну, кто очень холодной воды конечно не боится.

Искупавшись и на фотографировавшись мы уже едем в Панкисский лес, на место, специально отведённое для пикников. Сама дорога по Панкисскому ущелью, не менее прекрасна, чем через сказочный лес.

Тут мы двигаемся по ущелью, по одну сторону которого высоченные горы, скалы, облака и цветы, а по другую откос, река, порги и водопады, водопады, водопады.

Важная информация: