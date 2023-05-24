Привет всем любителям путешествий и приключений! Сегодня мы отправимся в Панкисское ущелье через Сабадурский лес невероятной красоты в любое время года.
Пиком нашего путешествия станет красивейший водопад Хадори! Этого не передать словами, это надо видеть и ощутить! Можно и ножки помочить, и в речку окунуться.
Пиком нашего путешествия станет красивейший водопад Хадори! Этого не передать словами, это надо видеть и ощутить! Можно и ножки помочить, и в речку окунуться.
Ближайшие даты:
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сабадурский лес
- Кветера — храм X века
- Тбатана — гора высотой 2300м. .
- Озеро Сакистино (будет бонусом, если сухая дорога)
- Водопад Хадори
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лес Сабадури
А знали ли Вы, что в Сабадурском лесу нашли маленькую, но Краснокнижную букашечку и именно из-за неё, лес Сабадури стал охраняемой территорией.
Лес Сабадури входит в 20-ку самых красивых лесов мира. Он расположен в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря. Это в 20 км. от столицы Грузии. Территория парка составляет более 21 га.
Тбилисский национальный парк был основан в 1973 году, расположившись на главном хребте Кавказа. Он стал первым национальным парком страны. Конечно же мы сделаем там небольшие остановки, чтоб вдохнуть ароматы леса и сделать фотографии на память.
Кветера, Тбатана и оз. Сакистино
Насладившись красотой природы Тианети мы отправимся помолиться в храм Кветера 10-ого века. Кветера – исторический город-крепость, расположенный на берегу реки Илто.
Гора Тбатана высотой 2300 м. и озеро Сакистино станут нашим приятным бонусом в ясную и сухую погоду. Тут нужна хорошая физ. подготовка.
А следующая остановка уже и есть, то самое преддверье Дагестана.
Пиком нашего путешествия станет Красивейший водопад Хадори! Этого не передать словами, это надо видеть и ощутить! Можно и ножки помочить, и в речку окунуться, ну, кто очень холодной воды конечно не боится.
Искупавшись и на фотографировавшись мы уже едем в Панкисский лес, на место, специально отведённое для пикников. Сама дорога по Панкисскому ущелью, не менее прекрасна, чем через сказочный лес.
Тут мы двигаемся по ущелью, по одну сторону которого высоченные горы, скалы, облака и цветы, а по другую откос, река, порги и водопады, водопады, водопады.
Важная информация:
- Желательно, при себе иметь в наличии Паспорт.
- Возьмите с собой купальные принадлежности.
- Для новичков уровень маршрута — средний/местами сложный; для опытных походников — лёгкий/местами средний.
- Одеваемся комфортно и по погоде, желательно иметь при себе жакет или дождевик — погода в горах не стабильна.
- Нужны солнцезащитные очки, кепка, солнцезащитный крем, личные медикаменты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джип, топливо
- Услуги проф. водителя
- Услуги проф. проводника
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Питание
- Другие напитки
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Для новичков уровень маршрута — средний/местами сложный для опытных походников — лёгкий/местами средний.
- Одеваемся комфортно и по погоде, желательно иметь при себе жакет или дождевик — погода в горах не стабильна.
- Нужны солнцезащитные очки, кепка, солнцезащитный крем, личные медикаменты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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