Что вас ожидает:

День 1

Выезд из г. Тбилиси в направлении Кахетии с проездом по красивейшему ущелью реки Стори. Дорога идет через самый высокий автомобильный перевал на высоте 2970 метров над уровнем моря, который ведёт в один из красивейших регионов Грузии — Тушетию. Оттуда, насколько хватает глаз, открывается панорама красивейших видов Кахетии и Тушетии. По дороге встречаются потрясающие водопады, открывается вид на горные пики, которые находятся на границе Грузии с Россией и служат, по утверждению учёных, воздушными фильтрами.

Мы заедем также в деревню Квемо Омало, где ныне находится информационно-туристический отдел администрации Тушинского заповедника, оборудованный по европейским стандартам. Посетим музей, после чего направимся в деревню Шенако. Остановка и размещение гостей произойдет в семейной гостинице «Дзвели Тушети», оформленной в традиционном тушинском стиле.

Помните, что расстояние от Тбилиси до деревни Шенако составляет 200 километров, время в пути 6 часов. После обеда в гостинице у нас будет возможность посетить расположенное рядом с деревней Шенако городище Агаурташ, расположенное в живописном месте, которое подарит вам незабываемое впечатление. После этого мы посетим приграничную деревню «Дикло» и старинную деревню «Диклос» (бичеби). Вечером нас ждёт ужин в гостинице «Дзвели Тушети».

День 2

После завтрака мы направимся в Квемо Омало и посетим крепость Кесели и расположенный там же этнографический музей. Затем осмотрим деревни в ущелье Пирикити: деревню Дартли, которая имеет статус музея тушинской архитектуры, старейшую деревню Дано, деревню Квавли в которой сохранилась с древнейших времен пятиэтажная башня, деревни Чеши и Парма, где находится так называемая Белая крепость, из которой царь Ерекле II слал послов в Россию и ожидал их с ответом. В конце посетим последнюю деревню Гирави.

День 3

После завтрака тур продолжается по деревням ущелья Гомецри: деревня Бочорна-расположена выше всех, на 2350-2400 метрах над уровнем моря, потом, по красивейшему ущелью, мы доберемся до деревни Дочу, где сохранились старинные дома-крепости высотой в три этажа, следующая деревня-Илурта с храмом XVII века Джварбосели-Вакисдзира Верцхлована. В этом пункте наш тур по Тушетии заканчивается и гости перевозятся обратно в Тбилиси.

Важная информация: