Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур

Уникальная природа красивейшего уголка Грузии - горной Тушетии, древние постройки, исторические...

Уникальная природа красивейшего уголка Грузии — горной Тушетии, древние постройки, исторические памятники и красивые высокогорные деревни и их жители ждут гостей.
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур
Джип-тур в Тушетию - групповой трёхдневный тур

Что вы увидите 🤩

  • Кахетия
  • Горный регион Тушетия

Что вас ожидает:

    День 1
    Выезд из г. Тбилиси в направлении Кахетии с проездом по красивейшему ущелью реки Стори. Дорога идет через самый высокий автомобильный перевал на высоте 2970 метров над уровнем моря, который ведёт в один из красивейших регионов Грузии — Тушетию. Оттуда, насколько хватает глаз, открывается панорама красивейших видов Кахетии и Тушетии. По дороге встречаются потрясающие водопады, открывается вид на горные пики, которые находятся на границе Грузии с Россией и служат, по утверждению учёных, воздушными фильтрами.
    Мы заедем также в деревню Квемо Омало, где ныне находится информационно-туристический отдел администрации Тушинского заповедника, оборудованный по европейским стандартам. Посетим музей, после чего направимся в деревню Шенако. Остановка и размещение гостей произойдет в семейной гостинице «Дзвели Тушети», оформленной в традиционном тушинском стиле.
    Помните, что расстояние от Тбилиси до деревни Шенако составляет 200 километров, время в пути 6 часов. После обеда в гостинице у нас будет возможность посетить расположенное рядом с деревней Шенако городище Агаурташ, расположенное в живописном месте, которое подарит вам незабываемое впечатление. После этого мы посетим приграничную деревню «Дикло» и старинную деревню «Диклос» (бичеби). Вечером нас ждёт ужин в гостинице «Дзвели Тушети».
    День 2
    После завтрака мы направимся в Квемо Омало и посетим крепость Кесели и расположенный там же этнографический музей. Затем осмотрим деревни в ущелье Пирикити: деревню Дартли, которая имеет статус музея тушинской архитектуры, старейшую деревню Дано, деревню Квавли в которой сохранилась с древнейших времен пятиэтажная башня, деревни Чеши и Парма, где находится так называемая Белая крепость, из которой царь Ерекле II слал послов в Россию и ожидал их с ответом. В конце посетим последнюю деревню Гирави.
    День 3
    После завтрака тур продолжается по деревням ущелья Гомецри: деревня Бочорна-расположена выше всех, на 2350-2400 метрах над уровнем моря, потом, по красивейшему ущелью, мы доберемся до деревни Дочу, где сохранились старинные дома-крепости высотой в три этажа, следующая деревня-Илурта с храмом XVII века Джварбосели-Вакисдзира Верцхлована. В этом пункте наш тур по Тушетии заканчивается и гости перевозятся обратно в Тбилиси.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    $253.7

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • питание
    • транспортировка
    • гостиница
    • опытные гиды-туроператоры
    • дегустация вкуснейших тушинских хинкали и котори (хачапури).
    Что не входит
    • в плату за оказанный сервис не входит стоимость авиабилетов
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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