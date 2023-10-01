Футуристичное здание в стиле бионической архитектуры притягивает взгляды горожан и гостей города, но далеко не все могут попасть внутрь и оценить его великолепие. Пройдя непростой исторический путь, в начале 2000-х Дворец оказался в частных руках и теперь закрыт от посетителей, но не для нас.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец изнутри

Приглашаю вас на экскурсию по уникальному строению конца 20 века — Дворцу торжественных обрядов города Тбилиси. Этот памятник архитектуры отражает не только историю, но и изменения в сознании людей. Вы осмотрите здание снаружи, а потом попадёте внутрь. Увидите интерьеры в различных стилях, старинную мебель и предметы из частной коллекции, картины, фрески и росписи на стенах. Также гид покажет вам места на территории, о которых мало кто знает — роскошный сад и второй не менее интересный дворец «Аркадия».

Во время прогулки расскажет, как в архитектуре дворца отразилось слияние женского и мужского. Вы отыщите отсылки к китайской и марокканской культуре и узнаете, какие тайны хранят роскошные интерьеры.

Автопарк королевы

В конце экскурсии вы познакомитесь с коллекцией частных автомобилей (находится на территории рядом с дворцом). Увидите «Чайку», на которой ездил Гагарин, несколько машин королевы Великобритании, автомобили, сделанные на Кутаисском заводе, и другие заслуживающие внимания экспонаты.

Организационные детали