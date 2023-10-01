Заглянуть за закрытые двери, увидеть старинные фрески и отыскать машину британской королевы
Пройдя непростой исторический путь, в начале 2000-х Дворец оказался в частных руках и теперь закрыт от посетителей, но не для нас.
окт
Описание
Что вас ожидает
Дворец изнутри
Приглашаю вас на экскурсию по уникальному строению конца 20 века — Дворцу торжественных обрядов города Тбилиси. Этот памятник архитектуры отражает не только историю, но и изменения в сознании людей. Вы осмотрите здание снаружи, а потом попадёте внутрь. Увидите интерьеры в различных стилях, старинную мебель и предметы из частной коллекции, картины, фрески и росписи на стенах. Также гид покажет вам места на территории, о которых мало кто знает — роскошный сад и второй не менее интересный дворец «Аркадия».
Во время прогулки расскажет, как в архитектуре дворца отразилось слияние женского и мужского. Вы отыщите отсылки к китайской и марокканской культуре и узнаете, какие тайны хранят роскошные интерьеры.
Автопарк королевы
В конце экскурсии вы познакомитесь с коллекцией частных автомобилей (находится на территории рядом с дворцом). Увидите «Чайку», на которой ездил Гагарин, несколько машин королевы Великобритании, автомобили, сделанные на Кутаисском заводе, и другие заслуживающие внимания экспонаты.
Организационные детали
- Можете взять с собой детей от 9 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Бочорма
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.