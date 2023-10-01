Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов

Заглянуть за закрытые двери, увидеть старинные фрески и отыскать машину британской королевы

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Ответы на вопросы
Футуристичное здание в стиле бионической архитектуры притягивает взгляды горожан и гостей города, но далеко не все могут попасть внутрь и оценить его великолепие.

Пройдя непростой исторический путь, в начале 2000-х Дворец оказался в частных руках и теперь закрыт от посетителей, но не для нас.
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Ближайшие даты:
1
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец изнутри

Приглашаю вас на экскурсию по уникальному строению конца 20 века — Дворцу торжественных обрядов города Тбилиси. Этот памятник архитектуры отражает не только историю, но и изменения в сознании людей. Вы осмотрите здание снаружи, а потом попадёте внутрь. Увидите интерьеры в различных стилях, старинную мебель и предметы из частной коллекции, картины, фрески и росписи на стенах. Также гид покажет вам места на территории, о которых мало кто знает — роскошный сад и второй не менее интересный дворец «Аркадия».

Во время прогулки расскажет, как в архитектуре дворца отразилось слияние женского и мужского. Вы отыщите отсылки к китайской и марокканской культуре и узнаете, какие тайны хранят роскошные интерьеры.

Автопарк королевы

В конце экскурсии вы познакомитесь с коллекцией частных автомобилей (находится на территории рядом с дворцом). Увидите «Чайку», на которой ездил Гагарин, несколько машин королевы Великобритании, автомобили, сделанные на Кутаисском заводе, и другие заслуживающие внимания экспонаты.

Организационные детали

  • Можете взять с собой детей от 9 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Бочорма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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Летние
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