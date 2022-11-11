Что вас ожидает:

Метехи — самый древний район в Тбилиси.

Начинаем экскурсию со смотровой площадки на Метехской скале. Услышите легенду про царя Вахтанга и Аланского голиафа, полюбуетесь на Метехский храм и узнайте его историю. Услышите про царя Димитрия III, историю появления и разрушения тюрьмы на Метехском плато, об ее известных заключённых. Узнаете кто такие «бомбисты и маузеристы» и бурной жизни революционеров-анархистов Тифлиса 19–20 веков. Вас ждёт осмотр интересного дома-музея (Месхетский дом) с необычным потолком, влияние этого архитектурного стиля на грузинское зодчество «дворец» Дареджан, с уютным двориком. На улице «Винный падём» — маленькой старой улице, вы узнаете кто такие «сираджи» и чем они занимались. Район «Пески», а что же там было до парка?

Средневековая крепость Нарикала и лабиринт узких улочек

По канатке поднимемся к крепости Нарикала — самой старой крепости. Спустимся оттуда по лестнице, где расположились старые узкие улочки, известные как «визитная карточка Тифлиса», здесь мы узнаем архитектурно-культурные особенности старых улиц. Далее нас ждёт Атешга — зороастрийский храм огнепоклонников в центре города. Конфессиональное разнообразие города, православные армянские католические храмы, лютеранские храмы синагоги, мечеть. . Центральная площадь — руины главной оборонительной стены города. Колорит старой архитектуры прослеживается в балконах в средиземноморском стиле.

Городская архитектура и ремесленнические кварталы

Далее я расскажу вам об уникальной городской архитектуре и почему Тбилиси считался одним из самых освещённых городов мира. Самый старый храм на территории города — театр Габриадзе со своей «Пизанской башней». Площадь царя Ираклии, биржа города феодальной эпохи, малый сад — место встречи сплетниц. Патриархиа на месте разрушенного самого роскошного дворца царя Ростома, Сионский храм и художник Гагарин, караван-сарай, торговые ряды Манташева. Я поведаю вам о быте городских сословий, улицах ремесленников. Вы узнаете о сероводородных источниках (знаменитых бань) и многое другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.