Экскурсия по старому Тбилиси

Насыщенная городская экскурсия, преимущественно пешеходная

Насыщенная городская экскурсия, преимущественно пешеходная, во время которой вы узнаете о традициях города, о его субкультуре, гильдиях города, увидите знаменитые здания и улицы, храмы, синагоги, мечети и многое другое.
Экскурсия по старому Тбилиси
Экскурсия по старому Тбилиси
Экскурсия по старому Тбилиси
Экскурсия по старому Тбилиси
Экскурсия по старому Тбилиси
Экскурсия по старому Тбилиси
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

Метехи — самый древний район в Тбилиси.
Начинаем экскурсию со смотровой площадки на Метехской скале. Услышите легенду про царя Вахтанга и Аланского голиафа, полюбуетесь на Метехский храм и узнайте его историю. Услышите про царя Димитрия III, историю появления и разрушения тюрьмы на Метехском плато, об ее известных заключённых. Узнаете кто такие «бомбисты и маузеристы» и бурной жизни революционеров-анархистов Тифлиса 19–20 веков. Вас ждёт осмотр интересного дома-музея (Месхетский дом) с необычным потолком, влияние этого архитектурного стиля на грузинское зодчество «дворец» Дареджан, с уютным двориком. На улице «Винный падём» — маленькой старой улице, вы узнаете кто такие «сираджи» и чем они занимались. Район «Пески», а что же там было до парка?
Средневековая крепость Нарикала и лабиринт узких улочек
По канатке поднимемся к крепости Нарикала — самой старой крепости. Спустимся оттуда по лестнице, где расположились старые узкие улочки, известные как «визитная карточка Тифлиса», здесь мы узнаем архитектурно-культурные особенности старых улиц. Далее нас ждёт Атешга — зороастрийский храм огнепоклонников в центре города. Конфессиональное разнообразие города, православные армянские католические храмы, лютеранские храмы синагоги, мечеть. . Центральная площадь — руины главной оборонительной стены города. Колорит старой архитектуры прослеживается в балконах в средиземноморском стиле.

Городская архитектура и ремесленнические кварталы

Далее я расскажу вам об уникальной городской архитектуре и почему Тбилиси считался одним из самых освещённых городов мира. Самый старый храм на территории города — театр Габриадзе со своей «Пизанской башней». Площадь царя Ираклии, биржа города феодальной эпохи, малый сад — место встречи сплетниц. Патриархиа на месте разрушенного самого роскошного дворца царя Ростома, Сионский храм и художник Гагарин, караван-сарай, торговые ряды Манташева. Я поведаю вам о быте городских сословий, улицах ремесленников. Вы узнаете о сероводородных источниках (знаменитых бань) и многое другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Канатная дорога
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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