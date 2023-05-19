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Описание

Это активная экскурсия по нестандартному маршруту, который задействует все органы чувств. Глазами мы впитываем сногсшибательные виды на Тбилиси, руками поддерживаем себя, чтобы устоять на ногах, которые поведут нас по горным тропкам и лучшим обзорным площадкам, язык поможет почувствовать вкус лучших тбилисских пышек и местных вкусностей на пикнике, а уши насладиться шумом леса, журчанием водопада и пением птиц. И да, все это не выезжая из города!