Экскурсия с элементами хайкинга
Ближайшие даты:
19
мая
мая
Что вас ожидает:
- Гора Мтацминда - часть Триалетского хребта
- Телебашня - местная Эйфелева
- Парк Мтацминда - излюбленное место горожан, особенно летом
- Колесо обозрения - самая высокая обзорная площадка на Тбилиси
- Абсолютно весь Тбилиси да еще и с разных ракурсов!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это активная экскурсия по нестандартному маршруту, который задействует все органы чувств. Глазами мы впитываем сногсшибательные виды на Тбилиси, руками поддерживаем себя, чтобы устоять на ногах, которые поведут нас по горным тропкам и лучшим обзорным площадкам, язык поможет почувствовать вкус лучших тбилисских пышек и местных вкусностей на пикнике, а уши насладиться шумом леса, журчанием водопада и пением птиц. И да, все это не выезжая из города!
ежедневно, начало с 10 до 16
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Экскурсия
- Забота
- Внимание
- Приятные мелочи
- Что не входит
- Фуникулер – 12 лари/чел.
- Колесо обозрения – 10 лари/чел.
- Пикник – 100 лари
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, ул. Даниела Чонкадзе, 22Завершение: Начало улицы Амаглеба
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, начало с 10 до 16Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гамарджоба! Это длительная экскурсия от 4 часов в которой мы пройдем более 2,5 км, пожалуйста, проявите заботу о себе и надевайте удобную не новую обувь.
- Также рекомендую взять что-то накинуть, так как наверху всегда прохладней и более ветрено, чем в городе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании