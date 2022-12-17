Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону

Провести день в субтропических пейзажах, поздороваться с грузинской крепостью и немецкой кирхой

Я отвезу вас из Тбилиси навстречу незабываемому приключению! Высокие скалы, сумрачные леса с лианами, старинные крепости и виды, захватывающие дух, – вот что обещают нам каньоны Биртвиси.

По пути, если повезет с погодой, мы устроим небольшой географический экскурс – помашем рукой Армении и полюбуемся настоящей немецкой кирхой.
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
Экскурсия-трекинг по Биртвисскому каньону
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Описание

Что вас ожидает

Передать привет соседям

На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в маленькое однодневное путешествие. Впереди вас ждет трекинг по фантастическому Биртвисскому каньону, но сначала давайте сделаем остановку. Я хочу показать вам крепость, история которой связана с самой царицей Тамар – это Коджорская крепость, или Азеула. В ясную погоду отсюда открывается вид на Армению и Азербайджан – можно передать им привет.

Покорить Биртвисский каньон

Биртвисский каньон – это вулканическое образование, в течение тысячелетий превратившееся в прекрасную глубокую долину. Здесь нас ждет 3-часовой трекинг со спусками и подъемами по узким горным тропинкам и через густой субтропический лес. Главным призом этого путешествия станут незабываемые панорамные виды, от которых сердце застучит чуть сильнее обычного.
По пути мы увидим многовековые башни и цитадель, которые за свою жизнь пережили не одну историю захвата и обороны, в том числе легендарным Тамерланом. Обо всем этом обязательно расскажу. По желанию мы сделаем остановку, разведем костер и устроим небольшой пикник.

Удивиться перипетиям истории

По пути обратно мы посетим с вами еще одну точку – поселение немецких колонистов 19 века. Я расскажу, как они здесь оказались, мы полюбуемся настоящей кирхой, и вы увидите, что будет, если смешать друг с другом немецкую и грузинскую архитектуру.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в теплое время и в сухую погоду. Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную (желательно трекинговую) обувь.
  • Можно взять с собой детей (старше 10 лет) под полный контроль и ответственность родителей.
  • Пешая часть составляет 6 км в оба направления, будут продолжительные подъемы и спуски. Маршрут подходит для людей со средне городской физической подготовкой.
  • По пути запланирован обед, но еще можно организовать пикник в каньоне. Для этого возьмите с собой закуски для костра.
  • Группа может быть увеличена до 4-7 человек, тогда стоимость экскурсии составит 160 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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