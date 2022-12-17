Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Передать привет соседям
На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в маленькое однодневное путешествие. Впереди вас ждет трекинг по фантастическому Биртвисскому каньону, но сначала давайте сделаем остановку. Я хочу показать вам крепость, история которой связана с самой царицей Тамар – это Коджорская крепость, или Азеула. В ясную погоду отсюда открывается вид на Армению и Азербайджан – можно передать им привет.
Покорить Биртвисский каньон
Биртвисский каньон – это вулканическое образование, в течение тысячелетий превратившееся в прекрасную глубокую долину. Здесь нас ждет 3-часовой трекинг со спусками и подъемами по узким горным тропинкам и через густой субтропический лес. Главным призом этого путешествия станут незабываемые панорамные виды, от которых сердце застучит чуть сильнее обычного. По пути мы увидим многовековые башни и цитадель, которые за свою жизнь пережили не одну историю захвата и обороны, в том числе легендарным Тамерланом. Обо всем этом обязательно расскажу. По желанию мы сделаем остановку, разведем костер и устроим небольшой пикник.
Удивиться перипетиям истории
По пути обратно мы посетим с вами еще одну точку – поселение немецких колонистов 19 века. Я расскажу, как они здесь оказались, мы полюбуемся настоящей кирхой, и вы увидите, что будет, если смешать друг с другом немецкую и грузинскую архитектуру.
Организационные детали
Экскурсия проводится в теплое время и в сухую погоду. Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную (желательно трекинговую) обувь.
Можно взять с собой детей (старше 10 лет) под полный контроль и ответственность родителей.
Пешая часть составляет 6 км в оба направления, будут продолжительные подъемы и спуски. Маршрут подходит для людей со средне городской физической подготовкой.
По пути запланирован обед, но еще можно организовать пикник в каньоне. Для этого возьмите с собой закуски для костра.
Группа может быть увеличена до 4-7 человек, тогда стоимость экскурсии составит 160 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Giorgi — ваш гид в Тбилиси
Путешествовать — хорошо, а путешествовать по Грузии — еще лучше. Приехав сюда один раз, многие возвращаются снова. И это путешественники, посетившие не один десяток стран.
А почему вам понравятся экскурсии по Грузии со мной?
На этот вопрос ответ многогранен. Но прошу учесть — я красивый, умный, в меру упитанный, в самом расцвете сил! Ну а если серьезно — то скучать со мной не получится, будет очень интересно.
Красивые фото — в подарок:)