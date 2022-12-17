Я отвезу вас из Тбилиси навстречу незабываемому приключению! Высокие скалы, сумрачные леса с лианами, старинные крепости и виды, захватывающие дух, – вот что обещают нам каньоны Биртвиси. По пути, если повезет с погодой, мы устроим небольшой географический экскурс – помашем рукой Армении и полюбуемся настоящей немецкой кирхой.

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Описание

Что вас ожидает

Передать привет соседям

На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в маленькое однодневное путешествие. Впереди вас ждет трекинг по фантастическому Биртвисскому каньону, но сначала давайте сделаем остановку. Я хочу показать вам крепость, история которой связана с самой царицей Тамар – это Коджорская крепость, или Азеула. В ясную погоду отсюда открывается вид на Армению и Азербайджан – можно передать им привет.

Покорить Биртвисский каньон

Биртвисский каньон – это вулканическое образование, в течение тысячелетий превратившееся в прекрасную глубокую долину. Здесь нас ждет 3-часовой трекинг со спусками и подъемами по узким горным тропинкам и через густой субтропический лес. Главным призом этого путешествия станут незабываемые панорамные виды, от которых сердце застучит чуть сильнее обычного.

По пути мы увидим многовековые башни и цитадель, которые за свою жизнь пережили не одну историю захвата и обороны, в том числе легендарным Тамерланом. Обо всем этом обязательно расскажу. По желанию мы сделаем остановку, разведем костер и устроим небольшой пикник.

Удивиться перипетиям истории

По пути обратно мы посетим с вами еще одну точку – поселение немецких колонистов 19 века. Я расскажу, как они здесь оказались, мы полюбуемся настоящей кирхой, и вы увидите, что будет, если смешать друг с другом немецкую и грузинскую архитектуру.

Организационные детали