По договоренности с туристом

Экскурсия в каньон Дашбаши

Каньон Дашбаша отличается природным многообразием и эффектными пейзажами

Каньон Дашбаша отличается природным многообразием и эффектными пейзажами.

На его склонах имеются многочисленные подземные воды и водопады.

Здесь находятся как естественные, так и созданные человеком пещеры.
Экскурсия в каньон Дашбаши
Экскурсия в каньон Дашбаши
Экскурсия в каньон Дашбаши
Экскурсия в каньон Дашбаши
Экскурсия в каньон Дашбаши
Экскурсия в каньон Дашбаши

Что вас ожидает:

    Величие водопадов и захватывающие пейзажи
    Дашбаши находится в южной части страны, в регионе Квемо-Картли, Цалский район, в долине реки Храми. Каньон сформировался в вулканических (базальтовые лавы) породах, из которых состоят окрестное Цалкское плато и массив реки Храми. Его склоны высотой в несколько сотен метров, в разных частях каньонов имеют разную степень наклона.
    Длиной в 8 км и высотой в несколько сотен метров каньон поражает своей природной красотой и уникальной экосистемой. Впечатляющие водопады и подземные воды, пещеры, величественные скалы — все это откроется перед вами в Дашбаши. Самым захватывающим зрелищем каньона считается «плачущая стена» — каскад небольших водопадов вдоль скал. Возвращение в Тбилиси

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-3 человек
    Взрослые
    $80
    $70
    $60
    $50
    $40
    Дети до 6 лет (без места)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт
    • Сопровождающий гид по маршруту
    • Входные билеты
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с туристом

    Роберт О.
    Роберт О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    🎩Индивидуальные🍀Природа🏡Выездные

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Красоты юга Грузии (каньон Дашбаш и рыбалка на озере)
    Индивидуальная экскурсия
    15ч
    $160
    за 1-7 чел.
    Красоты юга Грузии (каньон Дашбаш и рыбалка на озере)
    Даже если Вы бывалый путешественник и уверены, что Вас уже ничем не удивить, Вам стоит остановить...
    Мартвильский каньон - пещера Прометея
    13ч
    $53
    за 1 чел.
    Мартвильский каньон - пещера Прометея
    Экскурсия в пещеру Прометея, Мартвильский каньон и термальные источники - это однодневный групповой...
    Ежедневно в 07:30
    Мартвильский каньон - пещера Прометея
    5
    2
    13ч
    $49
    за 1 чел.
    Мартвильский каньон - пещера Прометея
    Мартвильский каньон - это одно из красивейших мест в Грузии
    Ежедневно в 07:30
    Поход в Биртвисские каньоны
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    28
    76
    за 1-6 чел.
    Поход в Биртвисские каньоны
    Отправиться на всесезонный трекинг в Триалетский национальный парк с опытным проводником
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    4.8
    36
    $9
    за 1 чел.
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Большая экскурсия по Тбилиси от местного жителя
    Ежедневно в 17:00
    Панорамная экскурсия по Тбилиси
    4.3
    5
    $20
    за 1 чел.
    Панорамная экскурсия по Тбилиси
    На автобусной экскурсии вы увидите все лучшие виды Тбилиси за один день
    Ежедневно в 11:00 и в 15:00
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    $12
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Экскурсия по Старому городу будет очень интересна любому туристу
    Вторник, Четверг, Суббота 15:00
    Расширенная экскурсия по Тбилиси
    Индивидуальная экскурсия
    $220
    за 1-4 чел.
    Расширенная экскурсия по Тбилиси
    Экскурсия начнётся у Метехского моста, рядом с которым расположены храм Метехи, парк Рике, памятник...
    Ежедневно
    Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
    5
    1
    $29
    за 1 чел.
    Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
    Облаченные в мантии под предводительством фонарщика-старожилы вы отправитесь на ночную театральную экскурсию...
    Среда, пятница, суббота в 20:30 и по запросу
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    $150
    за 1-13 чел.
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    История завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии по Старому городу Тбилиси и его...
    Ежедневно
    Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
    10ч
    $25
    за 1 чел.
    Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
    Это единственная экскурсия, в которой можно увидеть полноценную впечатляющую красоту гор за один...
    Ежедневно в 09:00
    Казбеги - Ананури - Гудаури: самые живописные места Грузии
    4.8
    4
    $22
    за 1 чел.
    Казбеги - Ананури - Гудаури: самые живописные места Грузии
    Эта экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-грузинской...
    Ежедневно в 09:00

    Роберт О. проводит ещё 11 экскурсий

    Лагодехский заповедник
    Индивидуальная экскурсия
    $390
    за 1 чел.
    Лагодехский заповедник
    Заповедник расположен недалеко от одноимённого небольшого городка практически возле самой границы с...
    По договоренности
    Экскурсия в Мцхета
    Индивидуальная экскурсия
    $60
    за 1 чел.
    Экскурсия в Мцхета
    Отправляемся в культовое и святое место для каждого грузина - древняя столица Грузии Мцхета,...
    Ежедневно с 10:00
    Экскурсия в каньон Дашбаш - Вардзиа - Рабат, Боржомский парк
    Индивидуальная экскурсия
    $280
    за 1 чел.
    Экскурсия в каньон Дашбаш - Вардзиа - Рабат, Боржомский парк
    За два дня тура, мы посетим множество интересных мест
    По договоренности с 09:00
    Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
    Индивидуальная экскурсия
    $70
    за 1 чел.
    Культовые места: Мцхета и Уплисцихе
    Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина
    По договоренности
    Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
    Индивидуальная экскурсия
    $140
    за 1 чел.
    Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
    Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина
    По договоренности
    Казбек и ущелье Трусо
    Индивидуальная экскурсия
    $390
    за 1 чел.
    Казбек и ущелье Трусо
    Богатство страны - это простые, свято хранящие законы гостеприимства и дружбы люди, с прекрасной...
    По договоренности
    Пещера Прометея - каньон Окаце - каньон Мартвили
    Индивидуальная экскурсия
    $620
    за 1 чел.
    Пещера Прометея - каньон Окаце - каньон Мартвили
    За три дня вы успеете увидеть самые популярные и запоминающиеся локации
    По договоренности
    Гастрономический VIP-тур на 7 дней
    Индивидуальный тур
    $1 200
    за 1 чел.
    Гастрономический VIP-тур на 7 дней
    Вы знаете, чем грузинское застолье и кухня отличается от европейских
    По договоренности
    Казбеги и Гергетская Троица
    Индивидуальная экскурсия
    $100
    за 1 чел.
    Казбеги и Гергетская Троица
    Отправляемся в путешествие в Казбеги
    По договоренности
    Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
    Индивидуальный тур
    $140
    за 1 чел.
    Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
    Тур по региону виноделия - Кахетии, включает в себя экскурсию по винному заводу, с посещение винного...
    По договоренности
    Поехали в Грузию! Комбинированный эко-тур на 7 дней
    Индивидуальный тур
    $990
    за 1 чел.
    Поехали в Грузию! Комбинированный эко-тур на 7 дней
    Приветствуем любителей путешествий и походов! Мы приглашаем вас посетить удивительные места Грузии -...
    По договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    🇬🇪