По договоренности с туристом

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Величие водопадов и захватывающие пейзажи

Дашбаши находится в южной части страны, в регионе Квемо-Картли, Цалский район, в долине реки Храми. Каньон сформировался в вулканических (базальтовые лавы) породах, из которых состоят окрестное Цалкское плато и массив реки Храми. Его склоны высотой в несколько сотен метров, в разных частях каньонов имеют разную степень наклона.

Длиной в 8 км и высотой в несколько сотен метров каньон поражает своей природной красотой и уникальной экосистемой. Впечатляющие водопады и подземные воды, пещеры, величественные скалы — все это откроется перед вами в Дашбаши. Самым захватывающим зрелищем каньона считается «плачущая стена» — каскад небольших водопадов вдоль скал. Возвращение в Тбилиси

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