Ежедневно с 10:00 до 18:00

О монастыре

Давид Гареджа — монастырский комплекс, основанный в VI веке святым Давидом Гареджели, одним из тринадцати ассирийских монахов, прибывших в страну одновременно. Несмотря на суровые условия окружающей среды, монастырь на протяжении многих веков оставался важным центром религиозной и культурной деятельности. Он действует по сей день и является популярным местом туризма и паломничества.

Монастырский комплекс расположен в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе и включает в себя сотни келий, церквей, часовен, трапезных и жилых помещений, высеченных в скале. Этот удивительный памятник архитектуры представляет большую историческую ценность благодаря уникальным фрескам, изображающим сцены из жизни святого Давида, а также портретам грузинских царей и знатных лиц Средневековья. Стены большинства пещер также содержат фрагменты фресок, некоторые из них полностью сохранились и почти не тронуты.

В средние века пустыня Гареджи с ее пещерными монастырями служила одним из важнейших монастырских и паломнических центров Грузии. Это был поистине царский монастырь в прямом и переносном смысле. Не упустите возможность увидеть главный религиозный центр восточной Грузии VI века вживую!