Ежедневно с 10:00 до 18:00

Экскурсия в монастырь Давид Гареджи

Давид Гареджа - монастырский комплекс, основанный в VI веке святым Давидом Гареджели, одним из тринадцати ассирийских

В группе
до 30 чел.
Давид Гареджа — монастырский комплекс, основанный в VI веке святым Давидом Гареджели, одним из тринадцати ассирийских монахов, прибывших в страну одновременно.

Несмотря на суровые условия окружающей среды, монастырь на протяжении многих веков оставался важным центром религиозной и культурной деятельности.

Он действует по сей день и является популярным местом туризма и паломничества.
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
Экскурсия в монастырь Давид Гареджи
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О монастыре

Давид Гареджа — монастырский комплекс, основанный в VI веке святым Давидом Гареджели, одним из тринадцати ассирийских монахов, прибывших в страну одновременно. Несмотря на суровые условия окружающей среды, монастырь на протяжении многих веков оставался важным центром религиозной и культурной деятельности. Он действует по сей день и является популярным местом туризма и паломничества.
Монастырский комплекс расположен в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе и включает в себя сотни келий, церквей, часовен, трапезных и жилых помещений, высеченных в скале. Этот удивительный памятник архитектуры представляет большую историческую ценность благодаря уникальным фрескам, изображающим сцены из жизни святого Давида, а также портретам грузинских царей и знатных лиц Средневековья. Стены большинства пещер также содержат фрагменты фресок, некоторые из них полностью сохранились и почти не тронуты.
В средние века пустыня Гареджи с ее пещерными монастырями служила одним из важнейших монастырских и паломнических центров Грузии. Это был поистине царский монастырь в прямом и переносном смысле. Не упустите возможность увидеть главный религиозный центр восточной Грузии VI века вживую!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортный автомобиль.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Котэ Абхази, 44, Тбилиси
Завершение: ул. Котэ Абкхази 44, Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00

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