Отправляемся в культовое и святое место для каждого грузина - древняя столица Грузии Мцхета,...

Отправляемся в культовое и святое место для каждого грузина — древняя столица Грузии Мцхета, расположенная в 20 км от Тбилиси.

Там мы посетим монастырский храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри») и другой культовый памятник христианской Грузии — кафедральный собор Светицховели.
Экскурсия в Мцхета
Экскурсия в Мцхета
Экскурсия в Мцхета
Экскурсия в Мцхета
Экскурсия в Мцхета
Экскурсия в Мцхета

Что вы увидите 🤩

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Храм Светицховели
  • Храм Джвари

Что вас ожидает:

    Культовые места для паломников и любителей древности
    Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — Хитон Господен. Этим же объясняется статус Мцхеты, как святого города, куда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек — Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин. Главными объектами, привлекающими туристов и паломников, являются: один из самых древних и почитаемых храмов — собор Светицховели, старинный живописный монастырь Джвари и уникальный монастырь Самтавро. Это уникальные и поразительные образцы религиозной архитектуры средневекового Кавказа.

    Экскурсия в монастырь Джвари

    Монастырский храм Джвари — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 г. г.). Своё название Джвари (в переводе с грузинского «крест») храм получил не случайно. Это объясняет старинное предание о том, что именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Позднее, над крестом был сооружен храм, который назвали Храмом Святого креста.
    Экскурсия в Кафедральный собор Светицховели
    Недалеко от Джвари располагается другой культовый памятник христианской Грузии и один из главных православных грузинских храмов — кафедральный собор Светицховели. Собор был построен в XI веке (1010-1029 г. ) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке, наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии — Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября). Возвращение в Тбилиси.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 1-3 человек
    Взрослые
    $60
    $40
    $30
    $25
    Дети до 6 лет (без места)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт на протяжение всего маршрута
    • Квалифицированный русскоговорящий гид
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 10:00

    Роберт О.
    Роберт О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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