Путешествие начнётся с популярного археологического объекта Граклиани с его слоем, относящимся к V и IV векам до нашей эры. Дальше вы увидите Собор Самтависи, что считается жемчужиной грузинской средневековой архитектуры. К слову, в его левом приделе расположена могила преподобного Исидора Самтависского.
Затем вы откроете для себя древнейший пещерный город Уплисцихе, история которого насчитывает три тысячелетия. Он высечен непосредственно в вулканических скалах Квернаки. По информации, сохранившейся до наших дней, во времена процветания города он состоял более чем из 700 пещерных строений. Сейчас в уникальном комплексе их осталось 150. Посетите вы и ещё один важный исторический объект — Атенский Сион. Этот грузинский монастырь в селе Атени был возведён в самом начале VII века. Обратите внимание, что в рамках экскурсии можно дополнительно организовать посещение дома-музея Сталина в городе Гори.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$200
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля
Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.