Экскурсия в пещерный город Уплисцихе

Откроете для себя древнейший пещерный город Уплисцихе, история которого насчитывает три тысячелетия...

Откроете для себя древнейший пещерный город Уплисцихе, история которого насчитывает три тысячелетия и другие археологические объекты.
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе

Что вы увидите 🤩

  • Граклиани
  • Собор Самтависи
  • пещерный город Уплисцихе
  • Атенский Сион

Что вас ожидает:

  • Путешествие начнётся с популярного археологического объекта Граклиани с его слоем, относящимся к V и IV векам до нашей эры. Дальше вы увидите Собор Самтависи, что считается жемчужиной грузинской средневековой архитектуры. К слову, в его левом приделе расположена могила преподобного Исидора Самтависского.
  • Затем вы откроете для себя древнейший пещерный город Уплисцихе, история которого насчитывает три тысячелетия. Он высечен непосредственно в вулканических скалах Квернаки. По информации, сохранившейся до наших дней, во времена процветания города он состоял более чем из 700 пещерных строений. Сейчас в уникальном комплексе их осталось 150. Посетите вы и ещё один важный исторический объект — Атенский Сион. Этот грузинский монастырь в селе Атени был возведён в самом начале VII века. Обратите внимание, что в рамках экскурсии можно дополнительно организовать посещение дома-музея Сталина в городе Гори.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$200

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
  • Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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