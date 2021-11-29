Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе

Посетить древний монастырь, «город любви» и грандиозный пещерный комплекс на границе с Азербайджаном

Индивидуально
для 4 чел.
Из Тбилиси мы отправимся в Кахетию — один из самых живописных, колоритных и ярких регионов страны.

Погуляем по уютному старинному городу Сигнахи и побываем в монастыре Бодбе, посвященному Святой Нино.

Кульминацией нашего путешествия станет монастырский комплекс в скалах Давид Гареджи, куда пока не добрался массовый туризм!
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Фантастическая Кахетия: Давид Гареджи, Сигнахи и Бодбе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Многоликая Грузия

Вы погрузитесь в историю древних монастырей, исследуете очаровательный Сигнахи и впечатлитесь разнообразными ландшафтами Кахетии — плодородной Алазанской долиной и Гареджийской пустыней. В программе экскурсии:

  • Монастырский комплекс Давид Гареджи — вы увидите несколько десятков высеченных в скалах монастырей. Полюбуетесь древними фресками и посетите лавру Святого Давида, где по сей день живут монахи. Кроме того, насладитесь окружающей Гареджийской пустыней, которая производит впечатление «другой планеты».
  • Город-сказка Сигнахи — один из самых романтичных городов Грузии с мощеными улицами, очаровательными домами с черепичными крышами и фантастическими видами на Алазанскую долину. Я расскажу, почему его называют «вторым Лас-Вегасом» и какие легенды с ним связаны.
  • Монастырь Бодбе — действующий женский монастырь. По преданию, именно здесь скончалась Святая Нино, пройдя через всю страну с проповедью христианства. Мы увидим ее могилу и посвященный ей источник с целебной водой. А также осмотрим внутреннее убранство монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на комфортабельном автомобиле. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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