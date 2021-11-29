Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.