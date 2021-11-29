Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Многоликая Грузия
Вы погрузитесь в историю древних монастырей, исследуете очаровательный Сигнахи и впечатлитесь разнообразными ландшафтами Кахетии — плодородной Алазанской долиной и Гареджийской пустыней. В программе экскурсии:
Монастырский комплекс Давид Гареджи — вы увидите несколько десятков высеченных в скалах монастырей. Полюбуетесь древними фресками и посетите лавру Святого Давида, где по сей день живут монахи. Кроме того, насладитесь окружающей Гареджийской пустыней, которая производит впечатление «другой планеты».
Город-сказка Сигнахи — один из самых романтичных городов Грузии с мощеными улицами, очаровательными домами с черепичными крышами и фантастическими видами на Алазанскую долину. Я расскажу, почему его называют «вторым Лас-Вегасом» и какие легенды с ним связаны.
Монастырь Бодбе — действующий женский монастырь. По преданию, именно здесь скончалась Святая Нино, пройдя через всю страну с проповедью христианства. Мы увидим ее могилу и посвященный ей источник с целебной водой. А также осмотрим внутреннее убранство монастыря.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы поедем на комфортабельном автомобиле. Все транспортные расходы включены в стоимость.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.