Волшебство и великолепие Дворца торжественных обрядовДворец бракосочетаний (торжественных обрядов) в Тбилиси: одно из самых ярких, загадочных и помпезных зданий в столице. Архитектурное решение нередко сравнивают с храмовой архитектурой: словно собор из другого, иллюзорного мира. Дворец был построен в 1985 году и несколько лет использовался по назначению. После выхода Грузии из состава СССР здание оказалось невостребованным и стояло заброшенным. После покупки в 2002 году предпринимателем Бадри Патаркацишвили оно стало жилым и приобрело также название дворец «Аркадия» по имени владельца. Он перестроил комнаты, сделав каждую из них в стиле разных стран. Разбил внутри сад и завел павлинов. Собрал во дворе большую коллекцию автомобилей.

Но помимо внешней картинки, которую видели многие, у вас есть эксклюзивная возможность сделать уникальные кадры внутри здания. Дворец торжественных обрядов интересен не только снаружи, но и таит в себе множество необычных интерьеров, фото в которых произведут фурор в соцсетях.

Необычное здание притягивает взгляды горожан, но попасть на территорию и внутрь дворца не получится просто так — территория находится в частной собственности. Но мы с вами не просто посмотрим здание поближе, но и сделаем кучу классного контента для ваших соцсетей. Снимаю на iPhone11 PRO, отдаю готовые фото сразу или со свето-коррекцией в течение суток после экскурсии.

Берите подружку, парочку лаконичных однотонных образов в спокойных тонах и бронируйте фото-прогулку!