Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов

Погрузитесь в волшебство Дворца торжественных обрядов на фотопрогулке в Тбилиси

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Приглашаю вас на уникальную фото-прогулку по Дворцу торжественных бракосочетаний.

Мы побываем на закрыто частной территорию, где местный опытный гид даст нам краткую историческую справку о Дворце торжественных обрядов.

После мы попадем внутрь здания, будем перемещаться между интерьерами и создавать фото-контент для вас. Много ярких фото и видео обеспечено!
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Фото-прогулка по Дворцу торжественных обрядов
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

  • Дворец торжественных обрядов
  • Внутренние интерьеры здания - китайский, грузинский, египетский, тбилисский дворик
  • Старинную мебель 18-20 веков
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Волшебство и великолепие Дворца торжественных обрядовДворец бракосочетаний (торжественных обрядов) в Тбилиси: одно из самых ярких, загадочных и помпезных зданий в столице. Архитектурное решение нередко сравнивают с храмовой архитектурой: словно собор из другого, иллюзорного мира. Дворец был построен в 1985 году и несколько лет использовался по назначению. После выхода Грузии из состава СССР здание оказалось невостребованным и стояло заброшенным. После покупки в 2002 году предпринимателем Бадри Патаркацишвили оно стало жилым и приобрело также название дворец «Аркадия» по имени владельца. Он перестроил комнаты, сделав каждую из них в стиле разных стран. Разбил внутри сад и завел павлинов. Собрал во дворе большую коллекцию автомобилей.
Но помимо внешней картинки, которую видели многие, у вас есть эксклюзивная возможность сделать уникальные кадры внутри здания. Дворец торжественных обрядов интересен не только снаружи, но и таит в себе множество необычных интерьеров, фото в которых произведут фурор в соцсетях.
Необычное здание притягивает взгляды горожан, но попасть на территорию и внутрь дворца не получится просто так — территория находится в частной собственности. Но мы с вами не просто посмотрим здание поближе, но и сделаем кучу классного контента для ваших соцсетей. Снимаю на iPhone11 PRO, отдаю готовые фото сразу или со свето-коррекцией в течение суток после экскурсии.
Берите подружку, парочку лаконичных однотонных образов в спокойных тонах и бронируйте фото-прогулку!

ежедневно, начало с 10 до 18

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на частную территорию
  • Посещение Дворца торжественных обрядов
  • Краткий экскурс в историю возникновения строения от опытного гида
  • Неограниченное число фото и видео фотографии на iPhone 11 PRO
Что не входит
  • Если число гостей больше 2, за каждого следующего доплата 60 лари не более человек в общем
  • Дополнительный час съемки 75 лари
Место начала и завершения?
21 Bochorma St
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало с 10 до 18
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Интерьеры яркие, поэтому лучше выбирать одежду спокойных цветов и однотонную. Лучше всего подойдут черный, белый, бежевый.
  • Макияж можно сделать яркий, в стиле смоки-айс
  • Если хотите быть на фото на каблуках, берите их с собой, чтобы было комфортнее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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