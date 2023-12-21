Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Знакомство с этой гостеприимной страной мы начнём с её сердца — Тбилиси, а затем узнаем, где была столица раньше.
Увидим, где и какими красотами вдохновлялся Лермонтов при создании поэмы «Мцыри», и пройдёмся по местам съёмок советской комедии «Мимино».
Поднимемся ближе к облакам по Военно-Грузинской дороге и сможем попробовать лучшие вина Алазанской долины.
дек
янв
янв
фев
мар
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€148
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Две столицы - Тбилиси и Мцхета
Встретимся в Тбилиси и окунёмся в эстетику грузинской столицы. Прогуляемся по старому центру и заглянем во все знаковые локации.
Мы пройдёмся по площади Свободы и скверу Пушкина, остановимся у причудливой башни Габриадзе и серных бань, перейдём реку Куру по футуристичному мосту Мира. Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала.
Затем отправимся в старую столицу и духовный центр, так называемый «второй Иерусалим» — Мцхету. Погуляем по мощёным улочкам, сделаем фото на фоне рыжеватых черепичных крыш, посетим самый почитаемый в стране главный кафедральный храм Светицховели.
Поднимемся на самую высокую точку Мцхеты — гору у слияния Арагви и Куры. Удивимся необычному соединению двух рек разного цвета и вспомним из школьной программы, что здесь Михаил Лермонтов нашёл вдохновение на создание романтической поэмы «Мцыри».
Здесь же полюбуемся монастырём 6-го века Джвари, входящим в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Под вечер заедем в средневековый Шио-Мгвимский монастырь в ущелье.
Поездка в Кахетию
Сегодняшний день будет окутан пьянящей атмосферой винного края — Кахетии. На родину «Саперави» и «Киндзмараули» мы поедем по живописному перевалу Гомбори. Посетим столицу региона Телави, узнаем, где снимали «Мимино» и увидим тысячелетнее дерево.
Побываем в горном монастыре Некреси, откуда открывается головокружительная панорама Алазанской долины. Сделаем паузу, желающие смогут неспешно продегустировать вина на заводе, а после отправимся в уютный Сигнахи и узнаем, почему его называют городом любви.
Военно-Грузинская дорога
Завершающий день тура посвятим путешествию по окружённой заснеженными вершинами Кавказа Военно-Грузинской дороге. Насладимся природой и величием гор, заедем на источник минеральной воды и смотровую площадку у захватывающего дух Млетского спуска. На нашем пути встретятся Жинвальское водохранилище, арка Дружбы, средневековая крепость Ананури и монастырь Святой Троицы с потрясающим видом на Казбеги и Степанцминду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорённостиЗавершение: Тбилиси, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.