Встретимся в Тбилиси и окунёмся в эстетику грузинской столицы. Прогуляемся по старому центру и заглянем во все знаковые локации.

Мы пройдёмся по площади Свободы и скверу Пушкина, остановимся у причудливой башни Габриадзе и серных бань, перейдём реку Куру по футуристичному мосту Мира. Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала.

Затем отправимся в старую столицу и духовный центр, так называемый «второй Иерусалим» — Мцхету. Погуляем по мощёным улочкам, сделаем фото на фоне рыжеватых черепичных крыш, посетим самый почитаемый в стране главный кафедральный храм Светицховели.

Поднимемся на самую высокую точку Мцхеты — гору у слияния Арагви и Куры. Удивимся необычному соединению двух рек разного цвета и вспомним из школьной программы, что здесь Михаил Лермонтов нашёл вдохновение на создание романтической поэмы «Мцыри».

Здесь же полюбуемся монастырём 6-го века Джвари, входящим в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Под вечер заедем в средневековый Шио-Мгвимский монастырь в ущелье.