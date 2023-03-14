За один день мы покажем вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа. Мы расскажем историю этих мест и всей Грузии, о менталитете и жизни грузинского народа, и об уникальном грузинском виноделии.

Перевал Гомбори является одним из самых ярких и живописных дорог в Грузии в любое время года. С него открывается прекрасный вид на горный ландшафт, где вы обязательно сделаете запоминающиеся фотографии когда мы остановимся на самой его высокой точке.

В древнем Телави мы расскажем о его роли на караванном пути из Ближнего Востока в Европу и о связи истории города с прошлым всего кахетинского края. Вы увидите крепостные стены дворца Ираклия II и загадаете желание у 800-летнего платана.

Греми, наверное, вторая после Ананури самая известная крепость Грузии, и по праву считается визитной картой региона Кахетии. Крепость находится в 175 км. от столицы Грузии, между городами Телави и Кварели, в самом сердце винного края. Посетив Греми, вы сможете проникнуться духом средневековой Кахетии, отчаянно пытавшейся устоять в окружении воинствующих мусульманских соседей.

Монастырь Некреси (Грузия) – одна из обязательных к посещению достопримечательностей Кахетии. Она расположена на высокой скале, откуда открываются живописные виды на Алазанскую долину. Мы расскажем про историю монастыря, что сохранилось до наших дней!