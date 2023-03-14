Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день

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Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день
Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день
Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день
Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день
Гамарджоба Кахетия! Вся Кахетия за один день
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает 🤩

  • Гомбори
  • Телави
  • Греми
  • Некреси
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день мы покажем вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа. Мы расскажем историю этих мест и всей Грузии, о менталитете и жизни грузинского народа, и об уникальном грузинском виноделии.
Перевал Гомбори является одним из самых ярких и живописных дорог в Грузии в любое время года. С него открывается прекрасный вид на горный ландшафт, где вы обязательно сделаете запоминающиеся фотографии когда мы остановимся на самой его высокой точке.
В древнем Телави мы расскажем о его роли на караванном пути из Ближнего Востока в Европу и о связи истории города с прошлым всего кахетинского края. Вы увидите крепостные стены дворца Ираклия II и загадаете желание у 800-летнего платана.
Греми, наверное, вторая после Ананури самая известная крепость Грузии, и по праву считается визитной картой региона Кахетии. Крепость находится в 175 км. от столицы Грузии, между городами Телави и Кварели, в самом сердце винного края. Посетив Греми, вы сможете проникнуться духом средневековой Кахетии, отчаянно пытавшейся устоять в окружении воинствующих мусульманских соседей.
Монастырь Некреси (Грузия) – одна из обязательных к посещению достопримечательностей Кахетии. Она расположена на высокой скале, откуда открываются живописные виды на Алазанскую долину. Мы расскажем про историю монастыря, что сохранилось до наших дней!

В соответствии с календарем

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед - индивидуально!
Место начала и завершения?
Ул. Коте Апхази №44
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с календарем
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Готовьтесь к удивительному путешествию через Кахетию!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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