Город любви Сигнахи

Максимальное количество туристов в группе - 8

5
3 отзыва
Групповая
Максимальное количество туристов в группе - 8.
Город любви Сигнахи
Город любви Сигнахи
Город любви Сигнахи
Город любви Сигнахи
Город любви Сигнахи

Что вас ожидает 🤩

  • Кахетия
  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Монастырь Некреси
  • Алазанская долина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия в Сигнахи - это и есть знаменитый винный тур в Кахетию.

По дороге в Сигнахи вашему взору откроются зеленые долины, особенно выразительно смотрящиеся на фоне заснеженных вершин высоких гор. Природа Грузии - великолепна! Вы увидите бегущие родники с ключевой водой, виноградники и знакомые с детства киоски с чурчхелой и ароматным сыром.

На экскурсии вы попадете в музей винопроизводства и винный погреб, в котором зреет напиток богов, горячо любимый не только в Грузии. Несомненно, вас ждет дегустация вин разных сортов.

Во время путешествия вы также побываете в монастыре Бодбе, где покоится почитаемая равноапостольная Нино, распространившая христианство в Грузии.

И конечно, вас ждет романтичная прогулка по мощеным улочкам города Любви Сигнахи, с башен которого открывается потрясающий вид на Алазанскую Долину!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные и экскурсионные услуги. Посещение винного погреба и дегустация. Билеты для подъема в храм Некреси
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
21 мая 2021
Леван- просто супер! Замечательный человек и отличный гид! Был с нами весь день, показал много классных мест, учитывал все пожелания. Комфортабельный автобус с кондиционером, насыщенная программа и дружеская атмосфера. Мы в восторге от поездки! Спасибо, Леван!
Д
14 мая 2021
Пяти звёзд не хватает чтобы оценить это путешествие. Я получил невероятный опыт и впечатления, желание приехать снова и новых друзей. То что и как делает этот человек невозможно передать на словах, лишь попробовать самим. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
A
7 мая 2021
Потрясающая экскурсию в Кахетию! Эта была моя третья экскурсия с Леваном. У нас сразу установился с ним контакт. Он искренне был вовлечён в это дело и с интересом все рассказывал. Всем советую именно Левана P.s. Место куда повёл нас Леван на обед в Кахетии божественно. А какая там чача

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