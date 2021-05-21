Экскурсия в Сигнахи - это и есть знаменитый винный тур в Кахетию.

По дороге в Сигнахи вашему взору откроются зеленые долины, особенно выразительно смотрящиеся на фоне заснеженных вершин высоких гор. Природа Грузии - великолепна! Вы увидите бегущие родники с ключевой водой, виноградники и знакомые с детства киоски с чурчхелой и ароматным сыром.

На экскурсии вы попадете в музей винопроизводства и винный погреб, в котором зреет напиток богов, горячо любимый не только в Грузии. Несомненно, вас ждет дегустация вин разных сортов.

Во время путешествия вы также побываете в монастыре Бодбе, где покоится почитаемая равноапостольная Нино, распространившая христианство в Грузии.

И конечно, вас ждет романтичная прогулка по мощеным улочкам города Любви Сигнахи, с башен которого открывается потрясающий вид на Алазанскую Долину!