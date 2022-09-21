Что вас ожидает

Полюбуемся рестораном в виде бриллианта, который претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий навесной ресторан. По желанию возможно посетить ресторан, а так же проехать над пропастью на велосипеде на тросах натянутых над каньоном или прокатиться на огромных качелях на обрыве.

Заглянем в гости к сыровару на берегу озера Цалка. Продегустируем французский сыр и сидр по авторскому рецепту хозяина — уроженца Франции, который однажды влюбился в Грузию и остался здесь жить. К сожалению, сыр не всегда бывает в наличии, если этот объект для посещения будет недоступен, мы предложим вам альтернативный вариант — обед на местном рыбном хозяйстве, где у вас будет возможность поймать рыбку для своего обеда.

Полюбуемся альпийскими полями на пути в немецкую деревню Элизабетталь (Асурети) — селение, которое было основано немцами-колонистами 200 лет назад. Увидим жилые дома переселенцев, кирху и старое кладбище, увидим настоящую немецкую глубинку прямо в центре Грузии.