Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Полюбуемся рестораном в виде бриллианта, который претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий навесной ресторан. По желанию возможно посетить ресторан, а так же проехать над пропастью на велосипеде на тросах натянутых над каньоном или прокатиться на огромных качелях на обрыве.
Заглянем в гости к сыровару на берегу озера Цалка. Продегустируем французский сыр и сидр по авторскому рецепту хозяина — уроженца Франции, который однажды влюбился в Грузию и остался здесь жить. К сожалению, сыр не всегда бывает в наличии, если этот объект для посещения будет недоступен, мы предложим вам альтернативный вариант — обед на местном рыбном хозяйстве, где у вас будет возможность поймать рыбку для своего обеда.
Полюбуемся альпийскими полями на пути в немецкую деревню Элизабетталь (Асурети) — селение, которое было основано немцами-колонистами 200 лет назад. Увидим жилые дома переселенцев, кирху и старое кладбище, увидим настоящую немецкую глубинку прямо в центре Грузии.
3 раза в неделю: ср., пт., вс. в 9.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги Гида
Транспорт
Что не входит
Билет в Касс Ленд — 49 лари с человека
Дегустация сыра и сидра — 15 лари с человека.
Обед на рыбном хозяйстве — что закажете.
По желанию:
Качели над пропастью — 80 лари с человека
Велосипед на тросе над ущельем — 120 лари с человека
Место начала и завершения?
Тбилиси, Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: 3 раза в неделю: ср., пт., вс. в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси