Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии

Абсолютно новая достопримечательность всего в 90 км от Тбилиси

Абсолютно новая достопримечательность всего в 90 км от Тбилиси! Мы посетим туристический комплекс Касс Лэнд (самая крупная инвестиция в сфере эко-туризма в регионе), прогуляемся по стеклянному мосту протяжённостью 240 метров над каньоном Дашбаши. Спустимся по тропе к невероятной красоты каскадным водопадам. И многое многое другое!
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Групповое путешествие в Касс Лэнд - настоящий бриллиант Грузии
Ближайшие даты:
23
сен
25
сен
28
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30
сен
2
окт
5
окт
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окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Касс Лэнд
  • Стеклянный мост
  • Каньон Дашбаши
  • Каскадные водопады
  • Ресторан в виде бриллианта
  • Сыроварню (или взамен рыбное хозяйство)
  • Альпийские поля
  • Немецкую деревню Элизабетталь (Асурети)
  • Жилые дома переселенцев
  • Кирху
  • Старое кладбище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Полюбуемся рестораном в виде бриллианта, который претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий навесной ресторан. По желанию возможно посетить ресторан, а так же проехать над пропастью на велосипеде на тросах натянутых над каньоном или прокатиться на огромных качелях на обрыве.
Заглянем в гости к сыровару на берегу озера Цалка. Продегустируем французский сыр и сидр по авторскому рецепту хозяина — уроженца Франции, который однажды влюбился в Грузию и остался здесь жить. К сожалению, сыр не всегда бывает в наличии, если этот объект для посещения будет недоступен, мы предложим вам альтернативный вариант — обед на местном рыбном хозяйстве, где у вас будет возможность поймать рыбку для своего обеда.
Полюбуемся альпийскими полями на пути в немецкую деревню Элизабетталь (Асурети) — селение, которое было основано немцами-колонистами 200 лет назад. Увидим жилые дома переселенцев, кирху и старое кладбище, увидим настоящую немецкую глубинку прямо в центре Грузии.

3 раза в неделю: ср., пт., вс. в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги Гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в Касс Ленд — 49 лари с человека
  • Дегустация сыра и сидра — 15 лари с человека.
  • Обед на рыбном хозяйстве — что закажете.
  • По желанию:
  • Качели над пропастью — 80 лари с человека
  • Велосипед на тросе над ущельем — 120 лари с человека
Место начала и завершения?
Тбилиси, Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: 3 раза в неделю: ср., пт., вс. в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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