Что вас ожидает:

День 1

Прилёт и встреча в международном аэропорту города Тбилиси, трансфер и размещение в гостинице «2 * Hotel Tbilisi Central». Ночёвка.

День 2

Утром завтрак в гостинице и ознакомительные экскурсии по достопримечательным и историческим местам города Тбилиси. Возвращение в гостиницу. Свободное время и ночёвка в гостинице г. Тбилиси.

День 3

Утром завтрак в гостинице, шопинг-тур на сухой мост города Тбилиси. Далее отправление на осмотр города Мцхета. Тур в монастырь Джвари, который построен в IV-V веках и находится в списке охраняемых памятников Юнеско, и ознакомительная экскурсия в кафедральный собор Светицховели животворящий столбик построенный в XI веке, где находится захоронение четверти часть хитон Иисуса Христа. Затем осмотр обновленного винзавода Шато Мухрани. Винные туры в усадьбе господина Иване Мухранбатони, с традиционным грузинским застольем. Затем продолжение пути в сторону города Кутаиси, приезд в Кутаиси и размещение в гостинице «3* Hotel Bagrati 1003», свободное время и ночёвка.

День 4

Утром завтрак в гостинице и ознакомительные экскурсии по достопримечательным и старинным историческим местам города, экскурсия в отреставрированный центральный кафедральный Собор Баграта, также ознакомление и осмотр мужского монастыря Гелати, построенного в XII веке, где похоронен воссоединитель Грузии царь Давид Агмашенебели и который называют второй святой землей Иерусалима. Возвращение в город Кутаиси, в гостиницу. Свободное время и ночёвка.

День 5

Утром завтрак в гостинице и отправление на осмотр пещеры Прометея, 1400 метров, туристический маршрут в пещеру и прогулка на лодке. Пещера Прометея по понедельникам не работает, у них выходной день. Затем отправление в черноморский курорт Батуми. Приезд в город Батуми, размещение в гостинице «3 * Hotel Batumi Plaza». И после короткого отдыха, ознакомительные экскурсии по великолепным архитектурным и историческим местам города. Возвращение в гостиницу, где туристов ожидают великолепный бассейн, джакузи, сауна и фитнес клуб. Ночевка.

День 6

Утром завтрак в гостинице и отправление на осмотр горной Аджарии, ознакомительные экскурсии к красивейшему водопаду Махунцети и мосту царицы Тамары, построенному в средние века. Возвращение в город Батуми, свободное время и ночевка в гостинице.

День 7

Утром, на рассвете завтрак в гостинице и отправление в регион Месхет-Джавахети. По пути остановка в центральном историческом парке бальнеологического курорта Боржоми, осмотр его природной красоты и дегустация минеральной лечебной воды Боржоми прямо из источника. Затем отправка в город Ахалцихе и ознакомление с восстановленной крепостью Рабати, которая датирована IX веком. По понедельникам музей в крепость Рабати будет закрыт — выходной день, сама крепость — открыта. Размещение в гостинице «2 * Hotel Tiflisi» города Ахалцихе и ночевка.

День 8

Утром завтрак в отеле и трансфер из города Ахалцихе в международный аэропорт Тбилиси.

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