Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии

Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия по...

Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия по достопримечательностям и историческим местам Тбилиси.

Осмотр города Мцхета, тур в монастырь Джвари, посещение винзавода Шато Мухрани, экскурсия по старинным, историческим местам Кутаиси.

Осмотр пещеры Прометея, посещение черноморского курорта Батуми и бальнеологического курорта Боржоми.

Осмотр горной Аджарии и региона Месхет-Джавахети.

Знакомство с городом Ахалцихе и ознакомление с восстановленной крепостью Рабати.
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Центральный кафедральный Собор Баграта
  • Гелатский монастырь
  • Пещера Прометея
  • Горная Аджария
  • Водопаду Махунцети
  • Мост царицы Тамары
  • Регион Месхет-Джавахети
  • Бальнеологического курорт Боржоми
  • Ахалцихе
  • Крепость Рабат
  • Тбилиси
  • Кутаиси
  • Мцхета
  • Батуми
  • Монастырь Джвари
  • Винзавод Шато Мухрани

Что вас ожидает:

    День 1
    Прилёт и встреча в международном аэропорту города Тбилиси, трансфер и размещение в гостинице «2 * Hotel Tbilisi Central». Ночёвка.
    День 2
    Утром завтрак в гостинице и ознакомительные экскурсии по достопримечательным и историческим местам города Тбилиси. Возвращение в гостиницу. Свободное время и ночёвка в гостинице г. Тбилиси.
    День 3
    Утром завтрак в гостинице, шопинг-тур на сухой мост города Тбилиси. Далее отправление на осмотр города Мцхета. Тур в монастырь Джвари, который построен в IV-V веках и находится в списке охраняемых памятников Юнеско, и ознакомительная экскурсия в кафедральный собор Светицховели животворящий столбик построенный в XI веке, где находится захоронение четверти часть хитон Иисуса Христа. Затем осмотр обновленного винзавода Шато Мухрани. Винные туры в усадьбе господина Иване Мухранбатони, с традиционным грузинским застольем. Затем продолжение пути в сторону города Кутаиси, приезд в Кутаиси и размещение в гостинице «3* Hotel Bagrati 1003», свободное время и ночёвка.
    День 4
    Утром завтрак в гостинице и ознакомительные экскурсии по достопримечательным и старинным историческим местам города, экскурсия в отреставрированный центральный кафедральный Собор Баграта, также ознакомление и осмотр мужского монастыря Гелати, построенного в XII веке, где похоронен воссоединитель Грузии царь Давид Агмашенебели и который называют второй святой землей Иерусалима. Возвращение в город Кутаиси, в гостиницу. Свободное время и ночёвка.
    День 5
    Утром завтрак в гостинице и отправление на осмотр пещеры Прометея, 1400 метров, туристический маршрут в пещеру и прогулка на лодке. Пещера Прометея по понедельникам не работает, у них выходной день. Затем отправление в черноморский курорт Батуми. Приезд в город Батуми, размещение в гостинице «3 * Hotel Batumi Plaza». И после короткого отдыха, ознакомительные экскурсии по великолепным архитектурным и историческим местам города. Возвращение в гостиницу, где туристов ожидают великолепный бассейн, джакузи, сауна и фитнес клуб. Ночевка.
    День 6
    Утром завтрак в гостинице и отправление на осмотр горной Аджарии, ознакомительные экскурсии к красивейшему водопаду Махунцети и мосту царицы Тамары, построенному в средние века. Возвращение в город Батуми, свободное время и ночевка в гостинице.
    День 7
    Утром, на рассвете завтрак в гостинице и отправление в регион Месхет-Джавахети. По пути остановка в центральном историческом парке бальнеологического курорта Боржоми, осмотр его природной красоты и дегустация минеральной лечебной воды Боржоми прямо из источника. Затем отправка в город Ахалцихе и ознакомление с восстановленной крепостью Рабати, которая датирована IX веком. По понедельникам музей в крепость Рабати будет закрыт — выходной день, сама крепость — открыта. Размещение в гостинице «2 * Hotel Tiflisi» города Ахалцихе и ночевка.
    День 8
    Утром завтрак в отеле и трансфер из города Ахалцихе в международный аэропорт Тбилиси.

    Важная информация:

    • Касаемо номеров гостиниц на 40 человека — 3* Hotel Kutaissi 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 2, 5* Hotel Тбилиси — 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 2* Hotell Ахалцихе — 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 3* Hotell Batumi — 14 двухместных номеров твин раздельными кроватями, 4 двухместных номеров дабл большими кроватями, 4-х одноместных номеров сингл и всего 22 номеров.
    • Номеров гостиниц на 35 человека — 5 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 10 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 20 номеров.
    • Номеров гостиниц на 30 человека — 2 одноместных номеров сингл, 7 двухместных номеров дабл большими кроватями и 7 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 16 номеров.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-40 человекДля группы 1-30 человекДля группы 1-35 человекДля группы 1-25 человек
    Для группы из 40 человек
    $521
    Для группы из 30 человек
    $564.8
    Для группы из 35 человек
    $540.3
    Для группы из 25 человек
    $629.5

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе на протяжении всей программы
    • Входные билеты в платные туристические места — Пещера Прометея, Крепость Рабати, Винный тур Шато Мухрани
    • Стоимость дегустаций вин и застолья с грузинскими народными блюдами в Шато Мухрани, меню из разнообразных блюд
    • Услуга гида и туроператора (в каждом городе гиды меняются)
    • Проживание в гостиницах, питание на базе завтрака для 12-15 приезжих гостьей
    • Экскурсии будут проводиться в сопровождении опытного туроператора I R A K L I T I E G и сотруднице Manana TIEG.
    Что не входит
    • В плату за оказанный сервис не входит стоимость авиабилетов
    Место начала и завершения
    По согласованию с туристом
    Важная информация
    • Касаемо номеров гостиниц на 40 человека — 3* Hotel Kutaissi 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 2, 5* Hotel Тбилиси — 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 2* Hotell Ахалцихе — 8 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 11 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 24 номеров.
    • 3* Hotell Batumi — 14 двухместных номеров твин раздельными кроватями, 4 двухместных номеров дабл большими кроватями, 4-х одноместных номеров сингл и всего 22 номеров.
    • Номеров гостиниц на 35 человека — 5 одноместных номеров сингл, 5 двухместных номеров дабл большими кроватями и 10 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 20 номеров.
    • Номеров гостиниц на 30 человека — 2 одноместных номеров сингл, 7 двухместных номеров дабл большими кроватями и 7 двухместных номеров твин раздельными кроватями и всего 16 номеров.
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 7 дней 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Travel I.
    Travel I.
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