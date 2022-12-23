Групповой тур в Кахетию - Родину Вина

Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Групповой тур в Кахетию - Родину Вина
Ближайшие даты:
23
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Город Сигнахи - город Любви
  • Монастырь Св. Нино в Бодбе
  • Алазанская Долина
  • Город Телави
  • Винная дегустация в погребе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кахетия самобытный регион, один из красивейших и живописных в Грузии!
Кахетинцы - самоназвание местного этноса один из самых колоритных и гостеприимных этносов Грузии!
Тур рассчитан на людей, которые хотят увидеть красоты, попробовать вкусную еду, а также насладиться вкуснейшим вином Грузинского производства!
Вас ждёт насыщенный тур через регион Кахети, где вы увидите главные красот - Город Сигнахи, живописный город с красивыми романтичными легендами, прогуляетесь по крепостной стене, что окружает город, оттуда полюбуемся Алазанской Долиной!
Также мы посетим святое место для каждого христианина - Монастырь святой Нино в Бодбе.
Попробуем грузинские сладости - чурчхелу, тклапи!
Испробуем грузинского вина разных сортов!

Согласно Календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт - винная дегустация
Что не входит
  • Обед - индививдульно
Место начала и завершения?
Коте Апхази №22
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно Календарю
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Место встречи - Коте Апхази №22
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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