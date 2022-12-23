Кахетия самобытный регион, один из красивейших и живописных в Грузии!

Кахетинцы - самоназвание местного этноса один из самых колоритных и гостеприимных этносов Грузии!

Тур рассчитан на людей, которые хотят увидеть красоты, попробовать вкусную еду, а также насладиться вкуснейшим вином Грузинского производства!

Вас ждёт насыщенный тур через регион Кахети, где вы увидите главные красот - Город Сигнахи, живописный город с красивыми романтичными легендами, прогуляетесь по крепостной стене, что окружает город, оттуда полюбуемся Алазанской Долиной!

Также мы посетим святое место для каждого христианина - Монастырь святой Нино в Бодбе.

Попробуем грузинские сладости - чурчхелу, тклапи!

Испробуем грузинского вина разных сортов!