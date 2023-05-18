Приглашаю вас в душевное, вкусное и невероятно красивое путешествие! Я отвезу вас на островок тишины и спокойствия — к озеру Тамариси, расположенному всего в часе езды от Тбилиси. Вы отдохнёте душой, полюбуетесь окружающими пейзажами и порыбачите. В это время наш профессиональный повар приготовит для вас фантастический обед на углях.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пикник на горном озере

Мы заедем за вами в отель на комфортабельном авто и отправимся на живописное горное озеро Тамариси. Вы отдохнёте, порыбачите, зарядитесь энергией гор и узнаете, что такое настоящее грузинское застолье. Мы приготовим для вас на углях шашлык и подадим его как полагается: со свежими овощами, зеленью, ароматным соусом и лавашом. А также познакомим вас с местными традициями виноделия, щедро угощая домашним грузинским вином и чачей. Конечно, не обойдётся без тостов и душевных разговоров!

Организационные детали