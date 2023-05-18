Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Приглашаю вас в душевное, вкусное и невероятно красивое путешествие! Я отвезу вас на островок тишины и спокойствия — к озеру Тамариси, расположенному всего в часе езды от Тбилиси. Вы отдохнёте душой, полюбуетесь окружающими пейзажами и порыбачите. В это время наш профессиональный повар приготовит для вас фантастический обед на углях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пикник на горном озере
Мы заедем за вами в отель на комфортабельном авто и отправимся на живописное горное озеро Тамариси. Вы отдохнёте, порыбачите, зарядитесь энергией гор и узнаете, что такое настоящее грузинское застолье. Мы приготовим для вас на углях шашлык и подадим его как полагается: со свежими овощами, зеленью, ароматным соусом и лавашом. А также познакомим вас с местными традициями виноделия, щедро угощая домашним грузинским вином и чачей. Конечно, не обойдётся без тостов и душевных разговоров!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: транспорт, снаряжение для рыбалки, обед и дегустации
- Дорога к озеру очень комфортная: без перевалов и серпантинов
- Меню можно обсудить индивидуально, все ваши пожелания будут учтены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1195 туристов
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
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