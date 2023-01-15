Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Отправляемся в солнечную Грузию, чтобы почувствовать себя дорогим гостем, до отвала наесться хачапури и пхали и познакомиться с местными виноделами. Будем исследовать уголки столицы, подниматься в горы и любоваться архитектурой и заснеженными вершинами. Вас ждёт приключение, наполненное душевными разговорами, юмором и приятными впечатлениями. А с собой вы увезёте полные сумки подарков и будете вспоминать поездку с улыбкой. Гамарджоба, друзья!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Въехать в Грузию можно только по заграничному паспорту Российской Федерации, без отметки о посещении Абхазии.

При въезде в Грузию с 15 июня 2022 года предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации не нужно.

Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим!

Участвовать можно с 18 лет.