Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Въехать в Грузию можно только по заграничному паспорту Российской Федерации, без отметки о посещении Абхазии.
При въезде в Грузию с 15 июня 2022 года предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации не нужно.
Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.
Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим!
Участвовать можно с 18 лет.