Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию

Гулять по секретным местам Тбилиси, постигать винные нотки и рассматривать арт-объекты

Отправляемся в солнечную Грузию, чтобы почувствовать себя дорогим гостем, до отвала наесться хачапури и пхали и познакомиться с местными виноделами.

Будем исследовать уголки столицы, подниматься в горы и любоваться архитектурой и заснеженными вершинами. Вас ждёт приключение, наполненное душевными разговорами, юмором и приятными впечатлениями. А с собой вы увезёте полные сумки подарков и будете вспоминать поездку с улыбкой. Гамарджоба, друзья!
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Хэлло, хинкали и вино - едем в Грузию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Въехать в Грузию можно только по заграничному паспорту Российской Федерации, без отметки о посещении Абхазии.

При въезде в Грузию с 15 июня 2022 года предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации не нужно.

Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Программа может меняться в связи с погодными условиями (сильный ветер, дождь, снег и прочее). Мы, как и вы, рассчитываем на хорошую погоду, но природные катаклизмы никто не отменял, поэтому окончательное решение о том, куда и когда идти — за сопровождающим!

Участвовать можно с 18 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стартуем из Пятигорска (аэропорт прилёта - «Минеральные воды») в 00:00-01:00, около 03:00-04:00 забираем вторую часть группы во Владикавказе
Завершение: Около 20:00-22:00 во Владикавказе. Советуем брать ночные рейсы для вылета домой или остаться во Владикавказе на ночь. На границе могут быть задержки, время прибытия может быть изменено
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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