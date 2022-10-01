Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему

Если вы хотите окунуться в настоящую грузинскую жизнь

Если вы хотите окунуться в настоящую грузинскую жизнь, побывать в гостях у грузинки, приготовить хинкали и хачапури своими руками, ознакомиться с рецептами грузинских блюд и конечно отведать их в домашней уютной обстановке — это экскурсия для вас! Мастер-класс возможно заказать на любой день, обговорив дату и время заранее.
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Грузинская кухня — это едва ли не самая главная достопримечательность нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому грузинская кухня впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Аппетитный мастер-класс

В гостях у жительницы Тбилиси под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также попробуете вкусное домашнее вино, приготовленное в семье повара по древней грузинской технологии.
Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. По желанию можно заказать праздничный торт или десерт, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями и услышите много интересного о грузинской кухне, традициях и жизни тбилисцев!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги Гида
  • Мастер-класс
  • В стоимость включено домашнее вино — 0,5 л. на человека
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: возможно заказать на любой день, обговорив дату/время заранее
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🍤Гастрономические

Похожие туры в Тбилиси

Кулинарный мастер класс Сахли
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nanuka
Nanuka
Нет отзывов
Кулинарный мастер класс Сахли
Что может быть лучше грузинской кухни
Виктор Долидзе д. 8
$160 за 1 человека
Кулинарный мастер-класс «Секреты грузинской кухни»
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
4.5
2 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Секреты грузинской кухни»
Гостеприимная грузинская семья обучит вас всем тонкостям национальной кухни
Площадь Свободы
$150 за 1 человека
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тамара
Тамара
Нет отзывов
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам
Гостиница, где живут туристы
от $104 за 1 человека
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Тата
Тата
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Тбилиси. , 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём...
1 окт
8 окт
15 окт
22 окт
220 за 1 человека
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Во время нашего путешествия по Военно-Грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище
ул. Абано 15, Тбилиси
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
$140 за 1 человека
Винная перезаГРУЗИЯ
7 дней
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Винная перезаГРУЗИЯ
Захватывающие дух пейзажи, домашнее вино и хинкали
Аэропорт Тбилиси, зона прилета
$1 100 за 1 человека
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Военно-грузинская дорога - там где Казбек, как грань алмаза снегами вечными сиял
Вам предстоит совершить увлекательное путешествие на север Грузии
От Вашего места проживания
от $190 за всё до 3 чел.
Гастрономический экстаз в Тбилиси
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Майя
Майя
Нет отзывов
Гастрономический экстаз в Тбилиси
Активная и насыщенная двухчасовая пешая экскурсия по винному и пивоваренному поместью Марани
ул. Григола Перадзе 40 б. Дигоми 8
$48 за 1 человека
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
1 отзыв
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью
Площадь Свободы, Тбилиси
$145 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению грузинского шашлыка
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Мастер-класс по приготовлению грузинского шашлыка
Добро пожаловать на нашу по истине самую вкусную экскурсию
Площадь Свободы
$60 за 1 человека
Кулинарный мастер-класс
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Natalie
Natalie
5
101 отзыв
Кулинарный мастер-класс
Узнать об особенностях грузинской кухни и приготовить 4 блюда под руководством фуд-блогера
27 сен
28 сен
29 сен
3 окт
от 70 за всё до 2 чел.
Кахетия - грузинский Прованс
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.8
53 отзыва
Кахетия - грузинский Прованс
Грузия знаменита своим вином. Со мной вы отправитесь в то место
Тбилиси, ул. Абано, №15
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$24 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ