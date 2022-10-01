Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Грузинская кухня — это едва ли не самая главная достопримечательность нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому грузинская кухня впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.

Аппетитный мастер-класс

В гостях у жительницы Тбилиси под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также попробуете вкусное домашнее вино, приготовленное в семье повара по древней грузинской технологии.

Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. По желанию можно заказать праздничный торт или десерт, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями и услышите много интересного о грузинской кухне, традициях и жизни тбилисцев!