Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

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Описание
Грузинская кухня — это едва ли не самая главная достопримечательность нашей страны. Поскольку традиционное грузинское застолье — это уже неотъемлемый элемент общей культуры народа, то грузинское угощение должно соответствовать этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной, самобытной и незабываемой. Поэтому грузинская кухня впитала в себя лучшие кулинарные традиции многих народов Закавказья, а также Азии и Причерноморья.
Аппетитный мастер-класс
В гостях у жительницы Тбилиси под ее чутким руководством вы сами приготовите хинкали и хачапури, а также попробуете вкусное домашнее вино, приготовленное в семье повара по древней грузинской технологии.
Хозяйка-повар с радостью поделится с вами рецептами всех блюд и расскажет о тонкостях их приготовления. По желанию можно заказать праздничный торт или десерт, если у вас особенная дата. А после в уютной домашней остановке вы насладитесь приготовленными вами вкусностями и услышите много интересного о грузинской кухне, традициях и жизни тбилисцев!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги Гида
Мастер-класс
В стоимость включено домашнее вино — 0,5 л. на человека
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: возможно заказать на любой день, обговорив дату/время заранее
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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