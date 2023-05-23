Дзамская долина — одно из самых красивых мест в Шида Картли. На небольшой территории, расположены около 50 объектов культурного наследия, старые и новые церкви и монастыри, замки, башни, выдающиеся исторические и природные памятники. Место почти сакрального значения. Лишь только церквей и монастырских комплексов насчитывается порядка трех десятков.

Мы посетим Монастырь Кинцвиси

На протяжении времен, здание храма несколько раз перестраивалось и реставрировалось, но считается, что основная его часть была возведены в начале тринадцатого века. Кроме основного храма на территории монастыря есть еще церковь Святой Марии, постройки десятого века. В церкви можно увидеть знаменитую фреску, на которой изображен ангел, символизирующий Святой Дух.

Уникальный храм Орбети и отправимся в мужской монастырь Мзоврети

В состав комплекса входят: церковь, колокольня, башня и крепость. Церковь является заловой, располагается внутри ограды, в восточной стороне. Восходит к началу XVII века. Трехъярусная колокольня, которая пристроена к западной стене церкви, восходит ко второй половине XVIII века. Башня, которая восходит к началу XVII века, расположена в юго-западной части крепости. Представляет собой семиэтажное сооружения пирамидальной формы, построенное из булыжника. В интерьере использован кирпич.

Мужской монастырь Козифа

Он расположен в гуще леса, ущелье Дзами, на горе в 3 км. над деревней Ткемлована, на высоте 1420 метров над уровнем моря. В состав монастырского комплекса входят следующие постройки: пять церквей, забор, склеп и различные постройки. Храмы расположены очень близко друг к другу и образуют единый комплекс.

Озеро Батети

И теперь мы уже напитавшись Христианством отправляемся отдохнуть душой и едем на удивительное своей красотой, озеро Батети. В тёплую погоду можно даже пикник тут организовать.

Озеро Батети находится в Шида Картли на высоте 1313 метров над уровнем моря. В Грузии много озер. Среди них одним из самых красивых является озеро Батети.

Озеро Батети имеет оползневое происхождение. Оно окружено смешанным лесом, покрывающим горами вокруг него и не имеет обширного берега. В озере водится Краснокнижный малый азиатский Тритон, который обитает в воде.