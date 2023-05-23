Сегодня мы с Вами отправляемся в довольно необычное и очень интересное путешествие по Дзамскому ущелью.
Посетим несколько красивейших храмов, о которых не знают даже некоторые местные, а самой «изюминкой на торте» будет горное озеро Батети, достаточно сложно доступное, но мы доберёмся, ведь наш путь на внедорожнике!
Посетим несколько красивейших храмов, о которых не знают даже некоторые местные, а самой «изюминкой на торте» будет горное озеро Батети, достаточно сложно доступное, но мы доберёмся, ведь наш путь на внедорожнике!
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:
- Средневекковый монастырь Кинцвиси
- Женский монастырь Орбети
- Мужской монастырь Мзоврети
- Мужской монастырь Козифа. (Мужчины могут спуститься в Костницу, женщины нет)
- Озеро Батети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дзамская долина — одно из самых красивых мест в Шида Картли. На небольшой территории, расположены около 50 объектов культурного наследия, старые и новые церкви и монастыри, замки, башни, выдающиеся исторические и природные памятники. Место почти сакрального значения. Лишь только церквей и монастырских комплексов насчитывается порядка трех десятков.
Мы посетим Монастырь Кинцвиси
На протяжении времен, здание храма несколько раз перестраивалось и реставрировалось, но считается, что основная его часть была возведены в начале тринадцатого века. Кроме основного храма на территории монастыря есть еще церковь Святой Марии, постройки десятого века. В церкви можно увидеть знаменитую фреску, на которой изображен ангел, символизирующий Святой Дух.
Уникальный храм Орбети и отправимся в мужской монастырь Мзоврети
В состав комплекса входят: церковь, колокольня, башня и крепость. Церковь является заловой, располагается внутри ограды, в восточной стороне. Восходит к началу XVII века. Трехъярусная колокольня, которая пристроена к западной стене церкви, восходит ко второй половине XVIII века. Башня, которая восходит к началу XVII века, расположена в юго-западной части крепости. Представляет собой семиэтажное сооружения пирамидальной формы, построенное из булыжника. В интерьере использован кирпич.
Мужской монастырь Козифа
Он расположен в гуще леса, ущелье Дзами, на горе в 3 км. над деревней Ткемлована, на высоте 1420 метров над уровнем моря. В состав монастырского комплекса входят следующие постройки: пять церквей, забор, склеп и различные постройки. Храмы расположены очень близко друг к другу и образуют единый комплекс.
Озеро Батети
И теперь мы уже напитавшись Христианством отправляемся отдохнуть душой и едем на удивительное своей красотой, озеро Батети. В тёплую погоду можно даже пикник тут организовать.
Озеро Батети находится в Шида Картли на высоте 1313 метров над уровнем моря. В Грузии много озер. Среди них одним из самых красивых является озеро Батети.
Озеро Батети имеет оползневое происхождение. Оно окружено смешанным лесом, покрывающим горами вокруг него и не имеет обширного берега. В озере водится Краснокнижный малый азиатский Тритон, который обитает в воде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
- Сопровождение гида-проводника на всём маршруте
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Обед
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы встретим Вас в подходящей Вам локацииЗавершение: Мы доставим Вас по Вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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