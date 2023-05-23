Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети

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Сегодня мы с Вами отправляемся в довольно необычное и очень интересное путешествие по Дзамскому ущелью.

Посетим несколько красивейших храмов, о которых не знают даже некоторые местные, а самой «изюминкой на торте» будет горное озеро Батети, достаточно сложно доступное, но мы доберёмся, ведь наш путь на внедорожнике!
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Храмы Дзамского ущелья и горное озеро Батети
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:

  • Средневекковый монастырь Кинцвиси
  • Женский монастырь Орбети
  • Мужской монастырь Мзоврети
  • Мужской монастырь Козифа. (Мужчины могут спуститься в Костницу, женщины нет)
  • Озеро Батети
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дзамская долина — одно из самых красивых мест в Шида Картли. На небольшой территории, расположены около 50 объектов культурного наследия, старые и новые церкви и монастыри, замки, башни, выдающиеся исторические и природные памятники. Место почти сакрального значения. Лишь только церквей и монастырских комплексов насчитывается порядка трех десятков.

Мы посетим Монастырь Кинцвиси

На протяжении времен, здание храма несколько раз перестраивалось и реставрировалось, но считается, что основная его часть была возведены в начале тринадцатого века. Кроме основного храма на территории монастыря есть еще церковь Святой Марии, постройки десятого века. В церкви можно увидеть знаменитую фреску, на которой изображен ангел, символизирующий Святой Дух.
Уникальный храм Орбети и отправимся в мужской монастырь Мзоврети
В состав комплекса входят: церковь, колокольня, башня и крепость. Церковь является заловой, располагается внутри ограды, в восточной стороне. Восходит к началу XVII века. Трехъярусная колокольня, которая пристроена к западной стене церкви, восходит ко второй половине XVIII века. Башня, которая восходит к началу XVII века, расположена в юго-западной части крепости. Представляет собой семиэтажное сооружения пирамидальной формы, построенное из булыжника. В интерьере использован кирпич.

Мужской монастырь Козифа

Он расположен в гуще леса, ущелье Дзами, на горе в 3 км. над деревней Ткемлована, на высоте 1420 метров над уровнем моря. В состав монастырского комплекса входят следующие постройки: пять церквей, забор, склеп и различные постройки. Храмы расположены очень близко друг к другу и образуют единый комплекс.

Озеро Батети

И теперь мы уже напитавшись Христианством отправляемся отдохнуть душой и едем на удивительное своей красотой, озеро Батети. В тёплую погоду можно даже пикник тут организовать.
Озеро Батети находится в Шида Картли на высоте 1313 метров над уровнем моря. В Грузии много озер. Среди них одним из самых красивых является озеро Батети.
Озеро Батети имеет оползневое происхождение. Оно окружено смешанным лесом, покрывающим горами вокруг него и не имеет обширного берега. В озере водится Краснокнижный малый азиатский Тритон, который обитает в воде.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
  • Сопровождение гида-проводника на всём маршруте
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Обед
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим Вас в подходящей Вам локации
Завершение: Мы доставим Вас по Вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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