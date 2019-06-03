62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самобытность и мультикультурность Тбилиси в его архитектуре и кухне — обзорный тур

Нино
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Нино – ваш гид
Приглашаю на чудесную однодневную гастрономическую прогулку по Тбилиси — одному из самых «средневековых» городов, сохранивших свою самобытность и мультикультурность.

Думаю, для любителей понюхать, попробовать, посмотреть и потрогать это будет полным удовлетворением этих маленьких человеческих слабостей.

С этой экскурсии можно смело начать свое исследование города.

Но обо всем по порядку...
От 76 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии62 отзыва
4.89
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия

Программа

  • Мы начнем с завтрака, который состоит из настоящего грузинского хачапури и лучшего турецкого кофе в городе. Да, не удивляйтесь, грузины испокон веков пьют турецкий кофе, и мы еще поговорим об этом. Ну, и за завтраком мы попробуем домашний лимонад, сделанный из питны (питна — это разновидность мяты).
  • После завтрака можно походить, и я проведу вам экскурсию по историческому центру города, мы познакомимся с рядом соборов и церквей, являющихся «духовным сердцем» города, поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, датируемой VI веком, спустимся пешком через средневековый район серных бань, поднимемся вверх по скальной части города, чтобы взглянуть на храм зороастрийцев, и, довольные, поспешим на дегустацию.
  • Пробовать вино мы будем в погребе компании, специализирующейся на традиционно грузинском способе виноделия.
  • После дегустации едем на тбилисский центральный рынок. Традиционные чурчхелы, специи, зелень, сыры, фрукты, орехи, вяленая хурма — всё нам предстоит распробовать, разобраться во всех тонкостях и увезти с собой. И главный пункт нашего путешествия – настоящая, аутентичная, лучшая в городе хинкальная. Здесь мы будем есть. Много. Разнообразно. Безумно вкусно. А главное — с умом и знанием дела.

Кому подойдет эта экскурсия

Программа отлично подойдет для первого знакомства с Тбилиси, его основными достопримечательностями, местной кухней и традициями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: завтрак, обед в хинкальной (без спиртного), передвижение по городу на автомобиле и услуги гида
  • В стоимость не включены: винная дегустация (15 евро с чел.), спиртное, заказанное к обеду, билет на канатную дорогу (1 евро с чел.)
  • Прошу учесть, что экскурсия пешеходная и длится 5 часов, а это значит, что вы должны быть готовы много ходить пешком
  • По вашему желанию мы можем изменить часть программы (это нужно заранее согласовать с гидом в переписке), при этом некоторые из прописанных в программе пунктов заменятся на предложенные вами.
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия
Историческая и гастрономическая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нино
Нино
Меня зовут Нино. Я родилась и выросла в Тбилиси, здесь закончила консерваторию. А потом мне пришлось уехать. 18 лет я прожила в Москве, и до сих пор очень люблю этот город и людей, которые в нем живут. Но три года назад я поняла, что хочу вернуться домой. Меня встретил прекрасный, тёплый, обновленный Тбилиси, мои старые друзья, и я поняла, что всё сделала правильно. Мне захотелось поделиться этим солнечным грузинским счастьем с моими московскими друзьями и друзьями друзей, и просто с хорошими людьми. И сейчас у меня небольшая туристическая компания, в которой работаю я и мои близкие.
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62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 июня 2019
Очень приятно было познакомиться с Нино и провести время на прогулке по городу, узнавая интересные подробности обо всем, что было интересно: про историю города, Грузии и обычаях. Теперь мы знаем, куда идти за самыми лучшими в городе хинкали.
Светлана
28 мая 2019
Экскурсия интересная, идеально подходит для первого знакомства с Тбилиси, с грузинской кухней. С Нино было комфортно, она знающий и доброжелательный человек! Спасибо!
27 апреля 2019
Экскурсия с Нино прекрасная возможность узнать Тбилиси от хорошего друга, который с любовью расскажет о любимых местах своего города. Покажет так, чтобы вы полюбили этот город, заинтересовались им и гуляли по нему так, словно вы уже не первый раз приезжаете сюда в гости. Очень приятный собеседник и интересный рассказчик. Нам очень повезло, что эту экскурсию нам провела именно Нино. Очень рекомендую
5 января 2019
Вчера ходили на историческо-гастрономическую экскурсию с Нино. Очень понравилось! Мы уже не первый раз в Тбилиси и конечно что-тотуже видели. Нино перестроила по ходу экскурсию, чтобы показать и рассказать нам то, что еще не видели. Она прекрасный разказчик, получилась прекрасная, увлекательная и вкусная экскурсия. Спасибо, Нино! Мы обязательно приедем еще раз, чтобы посетить с Вами и другие регионы)
1 октября 2018
Теперь в Грузии только с Нино!!
Познавательная и вкуснейшая экскурсия!!
Весь день мы гуляли,слушали интересные истории о Тбилиси,набирались сил на дегустации и в аутентичной грузинской хинкальной и гуляли и гуляли и гуляли бы еще:) вместе с замечательной Нино
А ещё оказалось,что Нино винодел и ее изысканное вино покорило нас,как и чудесный Тбилиси!
1 августа 2018
Так получилось, что моя экскурсия было личной. Мы с Нино чудесно провели время. Походили по красивым улочкам Тбилиси, Нино рассказала много интересного об истории и культуре Грузии. Во время прогулки мы пробовали национальную кухню. Мне очень понравилось. Совершенно точно рекомендую записаться к Нино на экскурсию, чтобы глубже прочувствовать колорит Тбилиси и грузинской культуры.
25 июля 2018
У нас была экскурсия в первый день с Нино . День был чудесный , интересная экскурсия по Тбилиси,много узнали о истории Грузии. Очень вкусная гастрономическая экскурсия. Нино
спасибо Вам большое !!!!
16 июля 2018
Ходили на гастрономическую экскурсию 7 июля. Нино хороший гид и замечательный рассказчик, хорошо провели время и попробовали хинкали и хачапури, походили по сухому мосту. Но обычно идешь на экскурсию чтобы схватить и узнать то что нельзя сделать или посмотреть самостоятельно, этого хотелось бы чтобы в экскурсии таких моментов было побольше. Также, я считаю что за подобную экскурсию цена несколько завышена.
3 июля 2018
Спасибо Нино за прекрасный день в Тбилиси.

Экскурсия получилась очень увлекательной, интересной, вкусной... ну и немного хмельной, если вы влюбитесь в наивкуснейшее винное мороженое и останетесь на дегустации вин в кафе с невероятно харизматичным владельцем, куда отведет вас Нино в конце дня.

Нино влюблена в этот город и знает каждый его уголочек, но, благодаря правильно построенному плану экскурсии, вы не чувствуете себя на лекции по истории, а вместо этого влюбляетесь в Грузию, ее кулинарию (обязательно спросите Нино про магазин специй - просто потрясающее место) и чувствуете себя в Тбилиси, как дома.
11 июня 2018
Отлично
Ещё 52 отзыва

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