62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Нино. Я родилась и выросла в Тбилиси, здесь закончила консерваторию. А потом мне пришлось уехать. 18 лет я прожила в Москве, и до сих пор очень люблю этот город и людей, которые в нем живут. Но три года назад я поняла, что хочу вернуться домой. Меня встретил прекрасный, тёплый, обновленный Тбилиси, мои старые друзья, и я поняла, что всё сделала правильно. Мне захотелось поделиться этим солнечным грузинским счастьем с моими московскими друзьями и друзьями друзей, и просто с хорошими людьми. И сейчас у меня небольшая туристическая компания, в которой работаю я и мои близкие.