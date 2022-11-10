Что вас ожидает:

Данный тур – это гораздо больше, чем просто рассказанная история или начитанный диктором текст. Это простор для воображения и фантазии, удивительные открытия, яркие впечатления! Экскурсия проходит в сопровождении автора текста, созданного специально для данного тура. Гид, являясь своего рода навигатором маршрута, сможет в паузах ответить на возникшие у вас вопросы, а также дополнить те моменты, которые потребуется прояснить.

Тбилиси такой, какой он есть.

Жизнерадостный, древний и одновременно молодой, современный, гостеприимный и толерантный, однозначно, станет ярким впечатлением в жизни даже искушенного путешественника. Наш тур начнется на небольшой площади перед Метехским замком, с которой, как гласит легенда, начинался Тбилиси. Здесь же, на скалистом берегу реки Куры вы полюбуетесь уникальной панорамой города, слушая о деяниях великого грузинского царя, полководца и основателя города Вхтанга Горгасали, осмотрите Метехский храм с его уникальными иконами, узнаете историю их создания, а затем, перейдя через Метехский мост, с которым связана одна из самых кровавых и трагических страниц в истории Тбилиси, попадете в древнейший и колоритнейший уголок города Абанотубани. У подножья горы с мощными стенами крепости Нарикала, в старейшем районе серных бань вы услышите историю создания этих уникальных сооружений, а также узнаете, какие тайны хранит современная постройка, называемая церковью Сорока Севастийских мучеников.

Извилистые улочки, переплетенные с городскими историями в самом его сердце

Полюбовавшись старым Тбилиси с площади Майдан, а передвигаться по Майдану — все равно, что идти по руинам древнего города, вы пройдете по извилистым улочкам бывших торговых рядов, узнавая все самое интересное об этих местах, а также о людях, судьбы которых удивительным образом переплелись в сердце нашего города. Это художник Пиросмани и поэт Саят-Нова, царь Николай II и французский путешественник Шарден, актриса Софико Чиаурели и режиссер Резо Габриадзе, а также многие другие не менее известные и любимые тбилисцами люди, оставившие неизгладимый след в истории города.

Удивительные открытия, яркие впечатления

Чуть позже у вас появится возможность погрузиться в атмосферу стильной столицы Грузии на современной пешеходной улице Шардена, а также послушать историю двух знаковых религиозных сооружений — Сионского собора и самой древней церкви города — Анчисхати. На прогулке вы увидите, как гармонично Тбилиси сочетает в себе древнейшие постройки и современные сооружения, такие как Мост Мира, Президентский дворец, Музыкальный театр архитектора Массимилиано Фуксаса и Театр марионеток несравненного Резо Габриадзе, у которого и закончится наша встреча. Все увиденное на экскурсии будет оживать в историях о военных и исторических событиях, в рассказах о жизни обычных горожан, знаменитых грузинских правителей и не менее прославленных грузинских женщин, а также в стихах известных русских поэтов о Грузии и Тбилиси и музыке. Экскурсия предполагает возможность посещения храмов Метехи, Сиони, Анчисхати.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.