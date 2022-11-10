История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее

А представьте, что улицы и площади

А представьте, что улицы и площади, по которым вы гуляете, памятники древности, которыми любуетесь, храмы и церкви, в которые заходите, вдруг заговорят, зазвучат, зашумят, запоют, дополняя рассказываемую гидом историю уникальной атмосферой прошлого! Наша уникальная пешеходная аудиоэкскурсия – это живой рассказ, наполненный не только интереснейшими фактами, но и тщательно подобранным музыкальным и звуковым сопровождением, которое создает особую атмосферу, позволяет проникнуться духом той исторической эпохи, о которой идет речь, эмоционально прочувствовать то или иное событие.
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
История Тбилиси. Мосты из прошлого в настоящее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Нарикала
  • Серные бани
  • 3 самых известных храма города
  • Самой старый и самый новый мосты
  • Старый город
  • Театр марионеток Габриадзе
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Данный тур – это гораздо больше, чем просто рассказанная история или начитанный диктором текст. Это простор для воображения и фантазии, удивительные открытия, яркие впечатления! Экскурсия проходит в сопровождении автора текста, созданного специально для данного тура. Гид, являясь своего рода навигатором маршрута, сможет в паузах ответить на возникшие у вас вопросы, а также дополнить те моменты, которые потребуется прояснить.
  • Тбилиси такой, какой он есть.
  • Жизнерадостный, древний и одновременно молодой, современный, гостеприимный и толерантный, однозначно, станет ярким впечатлением в жизни даже искушенного путешественника. Наш тур начнется на небольшой площади перед Метехским замком, с которой, как гласит легенда, начинался Тбилиси. Здесь же, на скалистом берегу реки Куры вы полюбуетесь уникальной панорамой города, слушая о деяниях великого грузинского царя, полководца и основателя города Вхтанга Горгасали, осмотрите Метехский храм с его уникальными иконами, узнаете историю их создания, а затем, перейдя через Метехский мост, с которым связана одна из самых кровавых и трагических страниц в истории Тбилиси, попадете в древнейший и колоритнейший уголок города Абанотубани. У подножья горы с мощными стенами крепости Нарикала, в старейшем районе серных бань вы услышите историю создания этих уникальных сооружений, а также узнаете, какие тайны хранит современная постройка, называемая церковью Сорока Севастийских мучеников.
Извилистые улочки, переплетенные с городскими историями в самом его сердце
Полюбовавшись старым Тбилиси с площади Майдан, а передвигаться по Майдану — все равно, что идти по руинам древнего города, вы пройдете по извилистым улочкам бывших торговых рядов, узнавая все самое интересное об этих местах, а также о людях, судьбы которых удивительным образом переплелись в сердце нашего города. Это художник Пиросмани и поэт Саят-Нова, царь Николай II и французский путешественник Шарден, актриса Софико Чиаурели и режиссер Резо Габриадзе, а также многие другие не менее известные и любимые тбилисцами люди, оставившие неизгладимый след в истории города.

Удивительные открытия, яркие впечатления

Чуть позже у вас появится возможность погрузиться в атмосферу стильной столицы Грузии на современной пешеходной улице Шардена, а также послушать историю двух знаковых религиозных сооружений — Сионского собора и самой древней церкви города — Анчисхати. На прогулке вы увидите, как гармонично Тбилиси сочетает в себе древнейшие постройки и современные сооружения, такие как Мост Мира, Президентский дворец, Музыкальный театр архитектора Массимилиано Фуксаса и Театр марионеток несравненного Резо Габриадзе, у которого и закончится наша встреча. Все увиденное на экскурсии будет оживать в историях о военных и исторических событиях, в рассказах о жизни обычных горожан, знаменитых грузинских правителей и не менее прославленных грузинских женщин, а также в стихах известных русских поэтов о Грузии и Тбилиси и музыке. Экскурсия предполагает возможность посещения храмов Метехи, Сиони, Анчисхати.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, кроме пятницы и субботы в 10:30, 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение храмов
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъем Метехи. У входа на территорию храма Метехи
Завершение: ул. Иоана Шавтели 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы и субботы в 10:30, 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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