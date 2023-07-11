Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе

Посетить природные и исторические места страны: Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и Ереван

5
1 отзыв
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В путешествии вы объедете несколько знаковых достопримечательностей Армении.

В нашей программе: горный курорт с древней историей, панорамы озера Севан и средневековый монастырь на его берегу, а также столичный Ереван. Вы получите общее представление о природе, архитектуре, истории страны. И в тот же день вернётесь в Тбилиси.
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси в Армению и обратно - экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Дилижан. Первую остановку мы сделаем в живописном городе, окружённом заповедником. Вы откроете многовековую историю места, которое начали заселять ещё в конце 2 тысячелетия до н. э. А также познакомитесь с недавним прошлым и современной жизнью горноклиматического и бальнеологического курорта.
  • Озеро Севан. Затем мы отвезём вас в один из самых красивых природных уголков Армении — к крупнейшему озеру на Кавказе. Вы полюбуетесь панорамами Севана и пообедаете в одном из местных ресторанов.
  • Монастырь Севанаванк. После отправимся в средневековую обитель, где гид расскажет о монастыре, основанном в конце 9 века, а вы сможете сделать впечатляющие снимки храма на фоне озера.
  • Ереван. В завершение вы посетите столицу Армении. Увидите монумент «Мать Армения», театр оперы и балета, прогуляетесь по площади Республики — главной площади города. И увидите другие достопримечательности ереванского центра. Вечером мы отправимся обратно в Тбилиси.

Организационные детали

  • Трансфер и сопровождение гида включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане.
  • Время в пути до Дилижана составит примерно 2,5 часа, обратная дорога из Еревана в Тбилиси — примерно 3,5 часа.
  • Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Феликс
11 июля 2023
Отличная поездка с гидом Арчи. Интересная поездка с хорошим знающим гидом и приятным собеседником.
Отличная поездка с гидом Арчи. Интересная поездка с хорошим знающим гидом и приятным собеседником.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Ереван
Популярные места

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