Посетить природные и исторические места страны: Дилижан, озеро Севан, монастырь Севанаванк и Ереван
В путешествии вы объедете несколько знаковых достопримечательностей Армении.
В нашей программе: горный курорт с древней историей, панорамы озера Севан и средневековый монастырь на его берегу, а также столичный Ереван. Вы получите общее представление о природе, архитектуре, истории страны. И в тот же день вернётесь в Тбилиси.
В нашей программе: горный курорт с древней историей, панорамы озера Севан и средневековый монастырь на его берегу, а также столичный Ереван. Вы получите общее представление о природе, архитектуре, истории страны. И в тот же день вернётесь в Тбилиси.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Дилижан. Первую остановку мы сделаем в живописном городе, окружённом заповедником. Вы откроете многовековую историю места, которое начали заселять ещё в конце 2 тысячелетия до н. э. А также познакомитесь с недавним прошлым и современной жизнью горноклиматического и бальнеологического курорта.
- Озеро Севан. Затем мы отвезём вас в один из самых красивых природных уголков Армении — к крупнейшему озеру на Кавказе. Вы полюбуетесь панорамами Севана и пообедаете в одном из местных ресторанов.
- Монастырь Севанаванк. После отправимся в средневековую обитель, где гид расскажет о монастыре, основанном в конце 9 века, а вы сможете сделать впечатляющие снимки храма на фоне озера.
- Ереван. В завершение вы посетите столицу Армении. Увидите монумент «Мать Армения», театр оперы и балета, прогуляетесь по площади Республики — главной площади города. И увидите другие достопримечательности ереванского центра. Вечером мы отправимся обратно в Тбилиси.
Организационные детали
- Трансфер и сопровождение гида включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: обед в ресторане.
- Время в пути до Дилижана составит примерно 2,5 часа, обратная дорога из Еревана в Тбилиси — примерно 3,5 часа.
- Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 647 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия по всем регионам и городам Грузии, конечно же с профессиональными гидами и водителями. Наши гиды расскажут вам о многовековой истории Грузии, которая не оставит вас равнодушным. Что касается цен, то они демократичные и адекватные сегодняшним реалиям.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Феликс
11 июля 2023
Отличная поездка с гидом Арчи. Интересная поездка с хорошим знающим гидом и приятным собеседником.
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