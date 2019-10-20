4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат

Средневековая цитадель, завод минеральных вод, водопад и живописная долина за один день

Леди
Задать вопрос
Леди – представитель гидов
Приглашаю в путешествие на родину целебных минеральных источников — в зеленый край Боржоми.

Вы насладитесь хвойными лесами и прохладой водопада, погуляете по великолепному парку и продегустируете варенье из сосновых шишек.

А также посетите старинную крепость Рабат и оцените безупречную красоту ее архитектурных форм.

Я помогу вам понять «характер» юго-западной Грузии и поделюсь интересными фактами об истории и природных богатствах этих изумительных мест.
320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Авлабари
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
3.75
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат

Что вас ожидает

Боржомская долина и прогулка по легендарному курорту
Мы поедем в Боржоми через живописное ущелье и чудесные хвойные горные леса, которыми можно любоваться бесконечно. В самом городе вы посетите знаменитый парк, где попробуете теплую и прохладную минеральную воду непосредственно из источников. А еще увидите водопад и статую «Амирани» — грузинского прототипа древнегреческого Прометея. Я расскажу, как нашли источник и какую роль сыграла династия Романовых в возникновении и освоении курорта. Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек.

Мощь и величие средневековой крепости
Путешествие продолжится в городе Ахалцихе, где вы посетите цитадель Рабат и познакомитесь с ее богатой историей. Я расскажу о славном прошлом Ахалцихе, его последующей трансформации в крупный османский форпост и трагических судьбах месхетинцев. Вас впечатлит средневековая крепость Рабат, гордо возвышающаяся над городом. Вы узнаете, почему она считается символом трех разных эпох и межконфессиональной терпимости. Из высокой башни вам откроется прекрасная панорама на окрестные горы и ущелье.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и вода включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включены обед и входные билеты: Боржомский парк — 2 лари, крепость Рабат — 7 лари.
  • Возвращение в Тбилиси примерно в 20.00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Дети до 5 лет без места — бесплатно.
  • Для детей до 10 лет — скидка 30%.
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
20 октября 2019
Замечательно провели время. Гиоргий знает все, ответит на любой вопрос! Отдельное спасибо нашему водителю Левану. День был дождливый, дорога дальняя, но все было замечательно. Спасибо!
11 мая 2019
Ожидали от Боржоми большего, по факту очень скучно, и о Боржоми было достаточно мало рассказано. Если бы не Рабат, то экскурсия была бы совсем скучной.
10 мая 2019
Экскурсия больше напоминала трансфер из Тбилиси в крепость и, затем, в Боржоми. Когда экскурсовод рассказывала о чём-то, она это делала хорошо и со знанием предмета.
Природа по дороге в Боржоми удивительно прекрасная! Но, по приезде в крепость, никаких рассказов не было - мы были полностью предоставлены сами себе, отчего просто помотались туда-сюда как цветки в проруби, и было совершенно непонятно для чего было ехать в такую даль.
То же самое повторилось и в Боржоми. К тому же сам Боржоми произвёл просто угнетающее впечатление - заброшенные, приходящие в упадок здания, представляющие историческую ценность. А сам парк похож на дешёвую детскую площадку среди руин былого великолепия. Грустно...
Было просто такое впечатление что нас привезли поесть в местный ресторан, хотя можно ничуть не хуже поесть в Тбилиси или в его окрестностях.
4 мая 2019
Экскурсия очень продолжительная. Сперва поехали на крепость Рабат, ехали около 4 часов. Гид Алла всю дорогу молчала, каждый занимался своими делами: кто смотрел в окно, кто спал, кто сидел в смартфоне. Хотя все туристы хотели больше узнать о Грузии, о тех местах, где мы проезжали.
в Итоге мы 1 час были в крепости, и 50 минут на Боржоми. Рекомендую раньше выезжать (не в 9 утра) и больше времени давать туристам по гулять по парку Боржоми.

Леди проводит ещё 10 экскурсий

Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!Тбилиси любит вас!
20 за человека
3.5 часа
80 отзывов
Проникнуться историей и атмосферой тёплого города на прогулке с учётом ваших интересов
Название экскурсии — не просто приятные слова, а городской слоган, который встречается повсюду в Тбилиси. Чтобы услышать признание в любви и понять наш город, вы изучите главные достопримечательности: квартал Серных бань, мост Мира, собор Сиони, район Шарден и крепость Нарикала. Заглянете в аутентичные дворы и сфотографируете живописные балкончики. Обещаю вам нескучные рассказы об истории, образе жизни, традициях и праздниках — всё, чтобы открыть истинный Тбилиси.
Давид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыняДавид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыняДавид-Гареджи: монастыри, пещеры и пустыня
38 за человека
9 часов
8 отзывов
Побывать в комплексе, посещение которого приравнивается к поездке в Иерусалим
Путешествие к юго-востоку от Тбилиси приведёт к одному из самых почитаемых религиозных центров Грузии — монастырскому комплексу Давид-Гареджи. Вы узнаете о святом, чьё имя получило это место, представите жизнь монахов в аскетичных кельях-пещерах и полюбуетесь нетипичными для страны ландшафтами, напоминающими пустыню. А ещё заедете в полуразрушенный, но значимый памятник архитектуры — храм Ниноцминда.
Рафтинг по быстрым волнам АрагвиРафтинг по быстрым волнам АрагвиРафтинг по быстрым волнам Арагви
От 199 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Испытать себя, сплавляясь по горной реке, и устроить грузинский пикник
Перед нами предстанет Пшави — непокорный край свободных горцев, поэзии и мифов. Бурная Арагви, стекающая с южных склонов Большого Кавказа, много веков вдохновляет туристов на подвиги. Во время захватывающего приключения вы ощутите прилив адреналина и увидите первозданные пейзажи, а небольшой пикник восполнит энергию.
Уплисцихе и Гори: древнейшие города ГрузииУплисцихе и Гори: древнейшие города ГрузииУплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
140 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Прикоснуться к дохристианской истории страны в пещерах и открыть летопись родины Сталина
За восемь часов вы совершите путешествие на несколько тысячелетий назад! Это возможно в пещерном городе Уплисцихе, где вам откроется история языческой Грузии. После вы отправитесь в Гори — место, известное как родина Сталина, но также один из старейших городов страны. В его прошлое вы погрузитесь в верхней крепости Горисцихе.
Без чего не представить КахетиюБез чего не представить КахетиюБез чего не представить Кахетию
180 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Проникнуться городом любви Сигнахи, понять значимость монастыря Бодбе и попробовать знаменитые вина
Солнечная, радушная, винная — Кахетия именно такая, какой ее описывают путеводители. В этом путешествии она встретит вас ароматами традиционного «маминого хлеба», опьянит знаменитыми винами Алазанской долины и познакомит со старинными традициями края. В программе экскурсии древний Бодбийский монастырь, уютные улочки и картины Пиросмани в Сигнахи, дегустация на винном заводе и, конечно, фотогеничные пейзажи.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая ГрузияТбилиси и Мцхета: древняя и новая ГрузияТбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
120 за экскурсию
8 часов
17 отзывов
Плениться красотой двух столиц и узнать историю старинных памятников архитектуры
Посетив две столицы — современную и старую — вы проследите исторический путь Грузии от древних времен до наших дней, насладитесь горными пейзажами и разберетесь в местной храмовой архитектуре. Я познакомлю вас с основными достопримечательностями двух древних городов и расскажу об истории зарождения христианства в Сакартвело. После экскурсии вы сможете сравнить прошлое и настоящее этой чарующей страны!
Неизведанный юго-восток ГрузииНеизведанный юго-восток ГрузииНеизведанный юго-восток Грузии
150 за экскурсию
8 часов
Увидеть древнее городище Дманиси и узнать о немецком наследии страны в средневековом Болниси
Навстречу каменистым ущельям и горным рекам, доисторическим руинам и болнийским крестам — путешествие в не самый туристический уголок Грузии покажет, сколько ценностей хранит наша земля. Следы первобытных людей, баварский стиль в архитектуре и невероятная первозданная природа. Без чёткого тайминга, с возможностью остановиться на пикник у речки и выпить вина в аутентичном месте, вы познакомитесь с частью Грузии, которую хорошо знают даже не все грузины.
Небанальная Кахетия — всё о любвиНебанальная Кахетия — всё о любвиНебанальная Кахетия — всё о любви
От 168 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в Телави, Цинандали, Алаверди, узнать о культуре Грузии и проникнуться романтикой этих мест
Ехать в Кахетию — значит пить вино и любоваться горными вершинами. Но не только! В этом путешествии вы увидите виноградники и старинный погреб, побываете в первом монастыре региона и усадьбе Чавчавадзе. И главное — услышите о грузинской любви: к женщинам, религии, дикой горной природе и древним каменным стенам. А ещё попробуете белое сухое Цинандали и мороженое из мацони!
Дорога в Казбеги: душа горной ГрузииДорога в Казбеги: душа горной ГрузииДорога в Казбеги: душа горной Грузии
От 135 за экскурсию
11 часов
10 отзывов
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Это путешествие приведет вас к природному достоянию горной Грузии — подножию легендарного Казбека. Всю дорогу вас будут сопровождать захватывающие пейзажи Военно-Грузинской дороги: гладь Жинвальского водохранилища и средневековые стены Ананури, панорамы Арки Дружбы и мощные потоки Черной и Белой Арагви. Вы увидите ту самую Грузию, которая вдохновила на восторженные строки Пушкина и Лермонтова, прикоснетесь к легендам горцев и проникнетесь величием природы Большого Кавказа.
Святыни окрестностей Кутаиси и пещеры СатаплиаСвятыни окрестностей Кутаиси и пещеры СатаплиаСвятыни окрестностей Кутаиси и пещеры Сатаплиа
230 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Посетить собор Баграта, монастыри Моцамета и Гелати и ощутить, какой разной бывает Грузия
За время экскурсии вы побываете в столице двух царств, соприкоснётесь с христианской историей страны и даже пройдете несколько шагов над пропастью! Судьбы грузинских мучеников, красоты окрестностей Кутаиси и центра города, старинная архитектура, мозаики, фрески и своды пещер — всё это вы увидите своими глазами, открывая удивительные грани Грузии.

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике