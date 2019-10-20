4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Боржомская долина и прогулка по легендарному курорту

Мы поедем в Боржоми через живописное ущелье и чудесные хвойные горные леса, которыми можно любоваться бесконечно. В самом городе вы посетите знаменитый парк, где попробуете теплую и прохладную минеральную воду непосредственно из источников. А еще увидите водопад и статую «Амирани» — грузинского прототипа древнегреческого Прометея. Я расскажу, как нашли источник и какую роль сыграла династия Романовых в возникновении и освоении курорта. Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек.

Мощь и величие средневековой крепости

Путешествие продолжится в городе Ахалцихе, где вы посетите цитадель Рабат и познакомитесь с ее богатой историей. Я расскажу о славном прошлом Ахалцихе, его последующей трансформации в крупный османский форпост и трагических судьбах месхетинцев. Вас впечатлит средневековая крепость Рабат, гордо возвышающаяся над городом. Вы узнаете, почему она считается символом трех разных эпох и межконфессиональной терпимости. Из высокой башни вам откроется прекрасная панорама на окрестные горы и ущелье.