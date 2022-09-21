Из Тбилиси - в яблоневый сад

Заглянуть в райский уголок и собрать вкусный урожай на память

В 100 километрах от Тбилиси раскинулись чарующие яблоневые сады — наш гид знает здесь каждый уголок.

Мы приглашаем вас в гости, чтобы вы смогли собрать яблоки для домашнего пирога и попробовать горной воды из источника.

Вас ждет прогулка по саду, знакомство с работниками и нашим бордоским догом — и приятный день на лоне природы.
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
Из Тбилиси - в яблоневый сад
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по саду

Что будет, если соединить итальянские саженцы, современные технологии ухода за растениями и грузинское солнце? Приезжайте в гости, чтобы своими глазами увидеть результат такого союза. Наш гид проживает на территории сада и знает здесь каждый уголок. Вы познакомитесь с богатой историй этого края, узнаете о технологиях выращивания яблонь и работе в садах, и соберете урожай на память. Угостите друзей или испеките вкусный пирог!

Виноград, горный источник и ущелье

Кроме прогулки по яблоневому саду, вы сможете посмотреть, как растет виноград, слива, ежевика. Поиграть с бордоским догом и насладиться видами окрестностей. Полюбоваться с берега на реку Проне и Мтквари, попить чистейшей горной воды на заброшенном источнике Шотас Цкаро и сделать невероятные фото. А в 15 километрах от садов раскинулось живописное Дзамское ущелье и долина древних монастырей — хороший способ приятно продолжить день после экскурсии.

Организационные детали

  • Не забудьте захватить с собой удобную обувь и воду
  • Хозяйство не предоставляет трансфер. К нам можно добраться на маршрутке, такси или приехать на личном автомобиле.
  • Маршрутка «Тбилиси-Карели» отправляется от автовокзала Дидубе (Окреба). Выходить на остановке «Бебниси» (напротив заправки «Гальф»), дальше пешая прогулка до садов 2 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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