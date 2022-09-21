В 100 километрах от Тбилиси раскинулись чарующие яблоневые сады — наш гид знает здесь каждый уголок. Мы приглашаем вас в гости, чтобы вы смогли собрать яблоки для домашнего пирога и попробовать горной воды из источника. Вас ждет прогулка по саду, знакомство с работниками и нашим бордоским догом — и приятный день на лоне природы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по саду

Что будет, если соединить итальянские саженцы, современные технологии ухода за растениями и грузинское солнце? Приезжайте в гости, чтобы своими глазами увидеть результат такого союза. Наш гид проживает на территории сада и знает здесь каждый уголок. Вы познакомитесь с богатой историй этого края, узнаете о технологиях выращивания яблонь и работе в садах, и соберете урожай на память. Угостите друзей или испеките вкусный пирог!

Виноград, горный источник и ущелье

Кроме прогулки по яблоневому саду, вы сможете посмотреть, как растет виноград, слива, ежевика. Поиграть с бордоским догом и насладиться видами окрестностей. Полюбоваться с берега на реку Проне и Мтквари, попить чистейшей горной воды на заброшенном источнике Шотас Цкаро и сделать невероятные фото. А в 15 километрах от садов раскинулось живописное Дзамское ущелье и долина древних монастырей — хороший способ приятно продолжить день после экскурсии.

Организационные детали