Что будет, если соединить итальянские саженцы, современные технологии ухода за растениями и грузинское солнце? Приезжайте в гости, чтобы своими глазами увидеть результат такого союза. Наш гид проживает на территории сада и знает здесь каждый уголок. Вы познакомитесь с богатой историй этого края, узнаете о технологиях выращивания яблонь и работе в садах, и соберете урожай на память. Угостите друзей или испеките вкусный пирог!
Кроме прогулки по яблоневому саду, вы сможете посмотреть, как растет виноград, слива, ежевика. Поиграть с бордоским догом и насладиться видами окрестностей. Полюбоваться с берега на реку Проне и Мтквари, попить чистейшей горной воды на заброшенном источнике Шотас Цкаро и сделать невероятные фото. А в 15 километрах от садов раскинулось живописное Дзамское ущелье и долина древних монастырей — хороший способ приятно продолжить день после экскурсии.