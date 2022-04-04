Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья

Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту

Индивидуальная
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймёте, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу.

Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья

Что вас ожидает 🤩

  • Уджарма
  • Телави
  • Цинандали
  • Алаверди
  • Некреси
  • Кварели

Что вас ожидает:

    Древняя столица Кахетинского царства
    Мы проедем по Гомборской дороге и нашей первой остановкой будет крепость Уджарма, построенная в III веке н. э. На сегодняшний день, это одна их немногих крепостей в мире, которые сохранились до наших дней. Я расскажу вам историю крепости и вы узнаете, какие эпохи пережила эта древняя постройка. Мы прогуляемся по улочкам древней столицы Кахетинского царства, Телави, вы увидите чудесную крепость, вы побываете в Алаверди и Некреси, очень древних населенных пунктах, где многовековые монастыри и крепости стоят в окружении виноградников, откуда и родились названия известных сортов грузинских вин.

    Грибоедов и Грузия

    Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Грибоедов в обществе своей прекрасной супруги Нино. Именно здесь была написана одна из глав «Горе от ума», поэтому посещение усадьбы привносит частицу особенной атмосферы XIX века и может стать впечатляющий моментом для поклонников творчества столь талантливой личности.

    Посещение винного завода (по желанию)

    Если позволит время и силы, на обратном пути мы заедем в Кварели на винный завод корпорации Киндзмараули, в прошлом — царский винный погреб грузинских царей. Вы посмотрите на процесс изготовления и хранения вина как по традиционным, так и современным технологиям, а потом вам предложат дегустацию.

    Важная информация:

    • В маршрут включено посещение и осмотр Храмов, пожалуйста, предусмотрите это при подборе одежды для тура, для женщин — юбка или платок, который можно повязать на талии и платок на голову, для мужчин подойдет любая одежда, кроме шорт.
    • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Вы можете дополнительно заказать посещение кахетинской семьи (по предварительной записи заранее, бронирование в день экскурсии невозможно) и поучаствовать в традиционном грузинском застолье с фольклорной программой и дегустацией. Хозяин дома и винного погреба (Марани Мравалжамиэри) — Георгий Гетиашвили, солист музыкального коллектива Трио Кахети.
    • Мастер-класс заказывается по желанию и по предварительной договоренности: хинкали, чурчхела или грузинский хлеб. В целях экономии времени, тесто и фарш для мастер-классов, хозяевами готовится заранее.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида-водителя
    • Топливо
    Что не входит
    • Питание и напитки по дороге
    • Входные билеты в музей Уджарма — 10 лари/чел.
    • Усадьба князей Чавчавадзе с посещением княжеского погреба (Винотека) — 12 лари/чел.
    • Музейный комплекс Греми — 10 лари/чел. или монастырский комплекс Некреси — 2,5 лари/чел. (на выбор)
    • Корпорация Киндзмараули — экскурсия бесплатно, дегустация — 8 лари/чел.
    • Посещение кахетинской семьи (по предварительной записи заранее, бронирование в день экскурсии невозможно), традиционном грузинском застолье с фольклорной программой и дегустацией. Оплачивается на месте, включая еду и алкогольные напитки — 25$ на человека (дети до 12 лет — 20$)
    • Мастер-класс, заказывается по желанию и по предварительной договоренности: хинкали, чурчхела или грузинский хлеб — 20$ за мастер-класс на группу
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: От Вашего места проживания
    Завершение: Ваше место проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • В маршрут включено посещение и осмотр Храмов, пожалуйста, предусмотрите это при подборе одежды для тура, для женщин — юбка или платок, который можно повязать на талии и платок на голову, для мужчин подойдет любая одежда, кроме шорт.
    • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
    • Вы можете дополнительно заказать посещение кахетинской семьи (по предварительной записи заранее, бронирование в день экскурсии невозможно) и поучаствовать в традиционном грузинском застолье с фольклорной программой и дегустацией. Хозяин дома и винного погреба (Марани Мравалжамиэри) — Георгий Гетиашвили, солист музыкального коллектива Трио Кахети.
    • Мастер-класс заказывается по желанию и по предварительной договоренности: хинкали, чурчхела или грузинский хлеб. В целях экономии времени, тесто и фарш для мастер-классов, хозяевами готовится заранее
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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