Что вас ожидает:

Древняя столица Кахетинского царства

Мы проедем по Гомборской дороге и нашей первой остановкой будет крепость Уджарма, построенная в III веке н. э. На сегодняшний день, это одна их немногих крепостей в мире, которые сохранились до наших дней. Я расскажу вам историю крепости и вы узнаете, какие эпохи пережила эта древняя постройка. Мы прогуляемся по улочкам древней столицы Кахетинского царства, Телави, вы увидите чудесную крепость, вы побываете в Алаверди и Некреси, очень древних населенных пунктах, где многовековые монастыри и крепости стоят в окружении виноградников, откуда и родились названия известных сортов грузинских вин.

Грибоедов и Грузия

Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Грибоедов в обществе своей прекрасной супруги Нино. Именно здесь была написана одна из глав «Горе от ума», поэтому посещение усадьбы привносит частицу особенной атмосферы XIX века и может стать впечатляющий моментом для поклонников творчества столь талантливой личности.

Посещение винного завода (по желанию)

Если позволит время и силы, на обратном пути мы заедем в Кварели на винный завод корпорации Киндзмараули, в прошлом — царский винный погреб грузинских царей. Вы посмотрите на процесс изготовления и хранения вина как по традиционным, так и современным технологиям, а потом вам предложат дегустацию.

Важная информация: