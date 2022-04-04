Что вас ожидает:
Древняя столица Кахетинского царства
Мы проедем по Гомборской дороге и нашей первой остановкой будет крепость Уджарма, построенная в III веке н. э. На сегодняшний день, это одна их немногих крепостей в мире, которые сохранились до наших дней. Я расскажу вам историю крепости и вы узнаете, какие эпохи пережила эта древняя постройка. Мы прогуляемся по улочкам древней столицы Кахетинского царства, Телави, вы увидите чудесную крепость, вы побываете в Алаверди и Некреси, очень древних населенных пунктах, где многовековые монастыри и крепости стоят в окружении виноградников, откуда и родились названия известных сортов грузинских вин.
Грибоедов и Грузия
Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где провел свой медовый месяц Александр Сергеевич Грибоедов в обществе своей прекрасной супруги Нино. Именно здесь была написана одна из глав «Горе от ума», поэтому посещение усадьбы привносит частицу особенной атмосферы XIX века и может стать впечатляющий моментом для поклонников творчества столь талантливой личности.
Посещение винного завода (по желанию)
Если позволит время и силы, на обратном пути мы заедем в Кварели на винный завод корпорации Киндзмараули, в прошлом — царский винный погреб грузинских царей. Вы посмотрите на процесс изготовления и хранения вина как по традиционным, так и современным технологиям, а потом вам предложат дегустацию.
Важная информация:
- В маршрут включено посещение и осмотр Храмов, пожалуйста, предусмотрите это при подборе одежды для тура, для женщин — юбка или платок, который можно повязать на талии и платок на голову, для мужчин подойдет любая одежда, кроме шорт.
- Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
- Вы можете дополнительно заказать посещение кахетинской семьи (по предварительной записи заранее, бронирование в день экскурсии невозможно) и поучаствовать в традиционном грузинском застолье с фольклорной программой и дегустацией. Хозяин дома и винного погреба (Марани Мравалжамиэри) — Георгий Гетиашвили, солист музыкального коллектива Трио Кахети.
- Мастер-класс заказывается по желанию и по предварительной договоренности: хинкали, чурчхела или грузинский хлеб. В целях экономии времени, тесто и фарш для мастер-классов, хозяевами готовится заранее.