Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки

Зарядиться вдохновением от красивых мест и создать кольцо на мастер-классе

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Ответы на вопросы
Мы хотим показать вам не просто Кахетию и Алазанскую долину с ее виноградниками, солнцем и вкусными вином и шоти, а невероятные места, от красоты которых захватывает дух! Вы познакомитесь с удивительными людьми, от общения с которыми вырастают крылья, и попробуете восхитительные блюда местной кухни и восхитительное кахетинское вино.

Вдохновившись дикой природой и джазовым фестивалем в Лагодехи, вы создадите кольцо на мастер-классе, распишете шоппер или магнит и научитесь готовить хинкали.
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Кахетинское Заалазанье: блюз, арт, шапито и природно-исторические уголки
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур ориентирован на активных, увлеченных, творческих людей, которые ищут нетуристические места с желанием глубокого погружения в быт, природу и культуру страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, 9:00
Завершение: Тбилиси, площадь Свободы, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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