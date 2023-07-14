Зарядиться вдохновением от красивых мест и создать кольцо на мастер-классе
Мы хотим показать вам не просто Кахетию и Алазанскую долину с ее виноградниками, солнцем и вкусными вином и шоти, а невероятные места, от красоты которых захватывает дух! Вы познакомитесь с удивительными людьми, от общения с которыми вырастают крылья, и попробуете восхитительные блюда местной кухни и восхитительное кахетинское вино.
Вдохновившись дикой природой и джазовым фестивалем в Лагодехи, вы создадите кольцо на мастер-классе, распишете шоппер или магнит и научитесь готовить хинкали.
Вдохновившись дикой природой и джазовым фестивалем в Лагодехи, вы создадите кольцо на мастер-классе, распишете шоппер или магнит и научитесь готовить хинкали.
Ближайшие даты:
14
июл
июл
21
июл
июл
28
июл
июл
4
авг
авг
11
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Тур ориентирован на активных, увлеченных, творческих людей, которые ищут нетуристические места с желанием глубокого погружения в быт, природу и культуру страны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, площадь Свободы, 9:00Завершение: Тбилиси, площадь Свободы, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 147 туристов
Гамарджоба! Мы творческая команда друзей, влюбленных в Сакартвело. Более 10 лет живем в Тбилиси, изучаем историю и традиции страны через путешествия, книги и общение с людьми. С 2019 года работаем в сфере туризма и ведем несколько творческих проектов в столице, связанных с искусством и культурой Грузии. Сотрудничаем с грузинскими художниками, музыкантами и местными жителями, которые помогают нам организовывать творческие и искусствоведческие программы. Тбилиси – наш самый любимый город на земле. Но эта страна многогранна и интересна тем, что каждый регион великолепен и неповторим своим культурным, гастрономическим и архитектурным наследием.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании