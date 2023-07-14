Оксана — ваш гид в Тбилиси

Провела экскурсии для 147 туристов

Гамарджоба! Мы творческая команда друзей, влюбленных в Сакартвело. Более 10 лет живем в Тбилиси, изучаем историю и традиции страны через путешествия, книги и общение с людьми. С 2019 года работаем в сфере туризма и ведем несколько творческих проектов в столице, связанных с искусством и культурой Грузии. Сотрудничаем с грузинскими художниками, музыкантами и местными жителями, которые помогают нам организовывать творческие и искусствоведческие программы. Тбилиси – наш самый любимый город на земле. Но эта страна многогранна и интересна тем, что каждый регион великолепен и неповторим своим культурным, гастрономическим и архитектурным наследием.

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