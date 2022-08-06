Бодбе — Монастырский комплекс Святой Равноапостольной Нино
Сигнахи — прогулка по городу, Сигнахская крепость, круглосуточный Дворец бракосочетаний
Цинандали — усадьба-музей князей Чавчавадзе. Экскурсия по дому–музею и княжеской энотеке
Телави — интереснейшая дегустация 9-10 видов и сортов вина в винодельне
Телави — Старый город и резиденция кахетинский царей «Батонис цихе», 950 летний Чадари (Платан)
Горный перевал Гомбори
Крепость Уджарма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы побываете в Бодбийском женском монастыре — месте, где исполняются мечты, преклоните колено пред могилой Святой Нино.
Совершим прогулку по городу — любви Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами и самой длинной в Европе крепостной стене.
В Цинандали, в усадьбе А. Чавчавадзе, Вам расскажут о княжеском роде, в котором переплелись судьбы известных личностей. Вы узнаете о его особой роли в истории Грузии и ее европеизации, а также о европейском методе производства вина в Грузии, которое началось именно здесь в том виде, в котором мы сейчас его знаем.
Телави: Уютный провинциальный городок с его легкими, воздушными улочками и «Крепостью господина», с которой началось становления Восточного царства. Как бонус моей профессии кинорежиссера, вам в подарок — посещение некоторых мест съемок легендарной комедии «Мимино». Кроме того, вас будет ждать пара приятных сюрпризов.
Интереснейшая, профессиональная Дегустация 9 -10 грузинских вин приготовленных разными способами и всеми методами от "европейского" до "традиционного грузинского".
И как бонус, если будем успевать по времени, то у Вас появится возможность самим приготовить грузинское лакомство Чурчхелу — приятное дополнение к нашей насыщенной программе.
Наше путешествие, в Тбилиси будет пролегать через развалины уникальной Крепости 4 века - Уджарма о которой я Вам расскажу по дороге.
А закончим мы наше путешествие, через изумительный горный серпантин Гомборского хребта завершив тем самым круг по всему региону Кахетии.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
Ответы на вопросы
Что входит
Комфортабельный транспорт
Экскурсионное сопровождение
Винные дегустации
Питьевая вода, и так далее
Что не входит
Питание (по вашему желанию, можно взять перекус с собой)
Личные покупки по желанию (вино и сувениры, церковная утварь)
Входные билеты в комплексы, музеи, усадьбы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается у фонтана метро Руставели
Завершение: Экскурсия заканчивается у станции метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Добро пожаловать в мою страну!
Хочу сообщить Вам, что так же организовываю и провожу всевозможные БЮДЖЕТНЫЕ туры по Тбилиси и стране. Мцхета, Джвари, пещерный город Уплисцихе, подъем на Казбеги, Боржомское ущелье, парк и воды, крепость Рабати, Вардзия, Кутаиси, Гелатская академия, Моцамета, пещера Прометея, каньоны Мартвили и Окаце, а так же в Тушети и перевал Абано, горная Аджария и Батуми.
С уважением, Михаил
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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