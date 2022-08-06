«Там, где вьется Алазань, веет нега и прохлада, где в садах сбирают дань пурпурного винограда…». Эти строчки из стихотворения А. Грибоедова о Кахетии, станут лейтмотивом нашего путешествия по этому краю с его древнейшими памятниками архитектуры, истории, конечно же православия и родины сакрального напитка Грузии — вина, которому вот уже более восьми тысячи лет.