Кахетия с ароматом вина

Красочные улочки акруженные заснеженими горами, старинные гарнизоны крепостных стен

Индивидуальная
Красочные улочки акруженные заснеженими горами, старинные гарнизоны крепостных стен и удивительные виды на алазанскую долину с ароматом грузинских вин сделают эту поездку незабываемой.
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина
Кахетия с ароматом вина

Что вас ожидает 🤩

  • Гомборскии перевал
  • Телави
  • Музей Чавчавадзе
  • Дворец царя Ереклея
  • Город люви сигнаги
  • Монастырь бодбе
  • Крепость сигнаги
  • Винный погреб мтевани
Красочные улочки акруженные заснеженими горами, старинные гарнизоны крепостных стен и удивительные виды на алазанскую долину с ароматом грузинских вин сделают эту поездку незабываемой.

Город любви и Грузинский Сан-марино

Тут мы пройдемся пешком по колоритным узким улочкам сигнаги, так напоминающие италию. откроем тайну название города. Вспомним, знаменитого художника Пиросмани и его историю любви, которой посвящена песня миллион алых роз. С гарнизона старой крепости очень похожую на великую китайскую стену, полюбуемся видами на алазанскую долину, где растет более 500 сортов винограда.
Недалеко от сигнаги находится монастырь бодбе, место захоронения св. нины равноапостольной, просветительницы грузии. тут вы узнаете историю о постановлении христианство грузии в IV веке. также у вас будет возможность попить из родника св. Нино

Дом музей чавчавадзе

В Цинандали мы посетим главный культурно интеллектуальный центр Грузии,колыбель европейской цивилизации,дом музей княжеского рода Чавчавадзе,сюда приизжали люди искуства, мыслители, прогресивные государственные деятели в том числе Грибоедов, Пушкин и Лермонтов. Погуляем по красивейшему саду усадьбы, где впервые встретились будущие супруги Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе.

Винзвод шуми

Недалеко от музея посетим винный завод Шуми. тут вы попробуите несколько сортов вина,узнайте вековую традицию изготовления грузинского вина и его отличия от европейского. при винзаводе существует музей-информативный корпус и виноградник тут вы сможете увидеть керамику бронзового века старый квеврый найденный во время археологических раскопков а в винограднике во время сезона сможете попробувать и изучить внешный вид любова волнуюшего вас сорта.

Столица кахетии-Телави

Тут мы посетим крепость Батонис Цихе («Крепость Господина») с царским дворцом, под господином в данном случае подразумевается конкретный исторический персонаж – царь Ираклий II,и посетим скромный дом где царь родился и вырос.
Посмотрим живой символ города Телави – гигантский легендарный 900-летний телавский платан,который является живым свидетелем истории Грузии: и нашествия монголов, и правления царицы Тамары, и многочисленных войн грузин с турками и персами
В конце завершения нашей экскурсии поздний обед где вас ждет вкуснейшие блюда традиционной кухни и ароматное вино.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Водитель
  • Машина
  • Бензин
Что не входит
  • Обед
  • Дегустация вин от 8 евро
  • Входные билеты в музей около 7 эвро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Georgia, tbilisi по адресу туриста
Завершение: парк рике
Когда и сколько длится
Когда: каждый день в 09:00 и в 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия автомбильно пешеходная. маршрут Тбилиси -гомборскии перевал- телави -сигнаги -тбилиси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день в 09:00 и в 18:00

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