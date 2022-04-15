Красочные улочки акруженные заснеженими горами, старинные гарнизоны крепостных стен и удивительные виды на алазанскую долину с ароматом грузинских вин сделают эту поездку незабываемой.

Город любви и Грузинский Сан-марино

Тут мы пройдемся пешком по колоритным узким улочкам сигнаги, так напоминающие италию. откроем тайну название города. Вспомним, знаменитого художника Пиросмани и его историю любви, которой посвящена песня миллион алых роз. С гарнизона старой крепости очень похожую на великую китайскую стену, полюбуемся видами на алазанскую долину, где растет более 500 сортов винограда.

Недалеко от сигнаги находится монастырь бодбе, место захоронения св. нины равноапостольной, просветительницы грузии. тут вы узнаете историю о постановлении христианство грузии в IV веке. также у вас будет возможность попить из родника св. Нино

Дом музей чавчавадзе

В Цинандали мы посетим главный культурно интеллектуальный центр Грузии,колыбель европейской цивилизации,дом музей княжеского рода Чавчавадзе,сюда приизжали люди искуства, мыслители, прогресивные государственные деятели в том числе Грибоедов, Пушкин и Лермонтов. Погуляем по красивейшему саду усадьбы, где впервые встретились будущие супруги Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе.

Винзвод шуми

Недалеко от музея посетим винный завод Шуми. тут вы попробуите несколько сортов вина,узнайте вековую традицию изготовления грузинского вина и его отличия от европейского. при винзаводе существует музей-информативный корпус и виноградник тут вы сможете увидеть керамику бронзового века старый квеврый найденный во время археологических раскопков а в винограднике во время сезона сможете попробувать и изучить внешный вид любова волнуюшего вас сорта.

Столица кахетии-Телави

Тут мы посетим крепость Батонис Цихе («Крепость Господина») с царским дворцом, под господином в данном случае подразумевается конкретный исторический персонаж – царь Ираклий II,и посетим скромный дом где царь родился и вырос.

Посмотрим живой символ города Телави – гигантский легендарный 900-летний телавский платан,который является живым свидетелем истории Грузии: и нашествия монголов, и правления царицы Тамары, и многочисленных войн грузин с турками и персами

В конце завершения нашей экскурсии поздний обед где вас ждет вкуснейшие блюда традиционной кухни и ароматное вино.