Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Я никогда не верила в какие-либо места силы, которые притягивают тысячи людей… Но Биртвиси меня поразило! Это настолько удивительное и таинственное место, что оно не оставит равнодушным и Вас!

В 11 веке в Биртвиси построили крепость, которую сама природа сделала неприступной. Биртвиси - уникальное явление природы. Здесь удивительной формы причудливые скалы, которых больше нет нигде в Грузии! Уникальная местность буквально изрезана ущельями. Когда-то здесь текли реки, которые за долгие образовали многочисленные каньоны. Они словно каменные клыки возвышаются по всей местности. В настоящее время от крепости мало что осталось. но тем не менее именно она является одной из самых желанных и труднодосягаемых достопримечательностей Грузии.