Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Я никогда не верила в какие-либо места силы, которые притягивают тысячи людей… Но Биртвиси меня...

Я никогда не верила в какие-либо места силы, которые притягивают тысячи людей… Но Биртвиси меня поразило! Это настолько удивительное и таинственное место, что оно не оставит равнодушным и Вас!
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Каньон Биртвиси
Я никогда не верила в какие-либо места силы, которые притягивают тысячи людей… Но Биртвиси меня поразило! Это настолько удивительное и таинственное место, что оно не оставит равнодушным и Вас!
В 11 веке в Биртвиси построили крепость, которую сама природа сделала неприступной. Биртвиси - уникальное явление природы. Здесь удивительной формы причудливые скалы, которых больше нет нигде в Грузии! Уникальная местность буквально изрезана ущельями. Когда-то здесь текли реки, которые за долгие образовали многочисленные каньоны. Они словно каменные клыки возвышаются по всей местности. В настоящее время от крепости мало что осталось. но тем не менее именно она является одной из самых желанных и труднодосягаемых достопримечательностей Грузии.
🚩 Начало: от отеля туриста
🏁 Место завершения: отель туриста
 Что входит
  • Транспортные расходы​
  • Услуги гида/проводника
  • Пикник
Важная информация
Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь
Время проведения: каждый день в 10-00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Svetlana G.
Svetlana G.
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