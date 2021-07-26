Казбеги

Максимальное количество туристов в группе - 8

5
2 отзыва
Групповая
Максимальное количество туристов в группе - 8.
Казбеги
Казбеги
Казбеги
Казбеги

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Степанцминда
  • Гора Казбек
  • Церковь Святой Троицы (Гергети)
  • Водопад Гвелети
  • Смотровая площадка Арка Дружбы народов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

На пути к легендарному Казбеги мы сделаем остановку у средневековой крепости, которая нависает над Жинвальским водохранилищем, чтобы насладиться первым на сегодня красивым панорамным видом.

Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по ухабистой дороге к монастырю Святой Троицы (Гергети) на высоту 2170 м, который «за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный, над горами». Путешествие сюда подарит вам действительно яркие впечатления.

При благоприятной погоде, мы сможем также полюбоваться водопадом Гвелети, расположенным неподалеку. Водопад находится в ущелье и поражает своими размерами. Его высота - 25 метров.

Суровый край Казбеги считается родиной любимого многими блюда - хинкали. У вас будет возможность попробовать настоящие хинкали во время остановки на обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Подъем на внедорожнике к церкви Святой Троицы
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
26 июля 2021
Сбылась наша мечта посетить гостеприимную, необыкновенную Грузию! Мы провели 7 незабываемых дней. Хотим искренне поблагодарить нашего гида Левана. Экскурсии с ним очень атмосферны. Это было восхитительно, познавательно, нескучно и памятно. Благодаря Левану мы увидели разную, но всегда прекрасную, Грузию! Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Кахети, сердце Грузии- Тбилиси. Леван отличный рассказчик, просто кладезь информации, легенды и факты излагает так захватывающе! Очень много увидели и узнали. Но точно еще не все! Мы уже дома, и строим планы на будущее. И знаем, к кому обратимся за новыми впечатлениями! Спасибо! С благодарностью С. и С. Воронецкие.
A
12 апр 2021
Это было именно то, как в моем представлении должна проходить идеальная экскурсия. Леван — очень харизматичный и интересный гид, который действительно знает и любит своё дело. Он интересно и увлекательно рассказал нам про все горы, реки, места и их историю. Устроил прекрасный домашний обед и ужин. Угощал чачей:) Даже такие мелочи, как бутылка воды и влажные салфетки уже были в его машине с самого начала. В общем и целом, получил прекраснейший опыт и с удовольствием бы посоветовал попробовать другим.

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