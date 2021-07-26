На пути к легендарному Казбеги мы сделаем остановку у средневековой крепости, которая нависает над Жинвальским водохранилищем, чтобы насладиться первым на сегодня красивым панорамным видом.

Мы взберёмся по извилистому перевалу, где когда-то странствовал Пушкин, поднимемся на джипе по ухабистой дороге к монастырю Святой Троицы (Гергети) на высоту 2170 м, который «за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный, над горами». Путешествие сюда подарит вам действительно яркие впечатления.

При благоприятной погоде, мы сможем также полюбоваться водопадом Гвелети, расположенным неподалеку. Водопад находится в ущелье и поражает своими размерами. Его высота - 25 метров.

Суровый край Казбеги считается родиной любимого многими блюда - хинкали. У вас будет возможность попробовать настоящие хинкали во время остановки на обед.