Экскурсия в Казбеги и по Военно-Грузинской дороге — однодневная экскурсия по одному из самых живописных маршрутов Грузии. Это одна из самых красивейших дорог на Кавказе. Вас ждут живописные пейзажи, чистейший горный воздух, а также лучшие воспоминания о этой поездке.

Жинвальское водохранилище. по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Ананури. До Крестового перевала дорога идет вдоль течения реки Арагви. Мы остановимся в Ананури, у некогда неприступной крепости, служившей форпостом обороны и резиденцией владык этого края 400 лет назад.

Гудаури — молодой и самый современный зимний курорт Грузии, визитная карточка местной «горнолыжки». Расположенный на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди ослепительно сияющих на солнце заснеженных пиков и глубоких ущелий, Гудаури может похвастать широкими удобными склонами разнообразной крутизны, прекрасным снежным покровом с декабря по апрель, мягким климатом без сильных заморозков и ледяных ветров и, что весьма приятно, более чем приемлемыми ценами.

Храм Святой Троицы Гергети. Старая грузинская церковь находится под горой Казбек, в 2170 метрах над городом Степанцминда (бывший Казбеги) и деревней Гергети, в честь которой названа. Церковь широко известна как церковь Святой Троицы Гергети, которую грузины называют ее Гергети Цминда Самеба. Храм был построен в XIV веке, но нам не так много известно о его истории, хотя в одном из путеводителей 1906 года упоминалось, что церковь была построена на месте, где поклонялись языческим идолам. А в 18 веке церковь превратилась в хранилище для основных грузинских реликвий, которые были перенесены сюда во время персидского вторжения в Тбилиси. В течение долгого времени храм служил популярной путевой точкой для путешественников на дороге, соединяющей Россию и Грузию.