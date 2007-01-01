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Экскурсия в Казбеги. Жинвальское водохранилище

Первая остановка — длительность 15 минут. Жинвальское водохранилище, располагается в сорока километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви и обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина — четыреста метров. Объем воды в водохранилище составляет более полумиллиарда кубических метров. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Величественное сооружение феодальной эпохи Грузии

Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Этот пункт защищал центральную часть эриставства, он прикрывал отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Источник минеральной воды

Третья остановка — длительность 20-30 минут. У въезда в село Надибани. Холодная минеральная вода, необычайно богатая железом, в результате чего источник полностью покрыт ржавчиной красного цвета. Пить ее желательно на месте. Если взять ее с собой, то ввиду чрезмерной насыщенности железом вода быстро «заржавеет» и уже через полчаса станет мутной. Хотя при этом ее вкусовые качества не меняются.

За какие-то 20-30 минут мы поднимемся вверх почти на 1200 метров.

Троицкая церковь в Гергети

Четвертая остановка — длительность 20- 30 минут. Смотровая площадка в Гудаури на Крестовом перевале. Это не самая высокая его точка, но именно отсюда открывается захватывающий вид на окрестности. Пятая остановка — Степанцминда. Административный центр района, в 1921—2007 годах носивший название Казбеги. Трансфер на джипах к храму Святой Троицы в Гергети —расположенной у подножья горы Казбег.

Душа Казбека

Трансфер на джипе. Главной достопримечательностью Степанцминда является Троицкая церковь в Гергети, расположенная на высоте 2170 метров у подножья Казбека, прямо над городом Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нино. Довольно крутой серпантин, ведущий к храму представляет собой грунтовую дорогу, пройти которую возможно только на внедорожнике. Подъем и спуск занимают около часа. Возвращение в Тбилиси.

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