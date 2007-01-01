Казбеги и Гергетская Троица

Отправляемся в путешествие в Казбеги

Отправляемся в путешествие в Казбеги.

Наш маршрут четко делится на три части — до Крестового перевала, сам перевал и после него.

Живописная панорама на Жинвальское Водохранилище, горнолыжный курорт Гудаури, Крестовый перевал, только от вида, которого, дух перехватывает, невольно вспоминая отрывок из стихотворения А. С. Пушкина — «Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный над горами».
Казбеги и Гергетская Троица
Казбеги и Гергетская Троица
Казбеги и Гергетская Троица
Казбеги и Гергетская Троица
Казбеги и Гергетская Троица
Казбеги и Гергетская Троица

Что вы увидите 🤩

  • Казбеги
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Военно-Грузинская дорога
  • Источник минеральной воды
  • Степанцминда
  • Храм Святой Троицы в Гергети

Что вас ожидает:

    Экскурсия в Казбеги. Жинвальское водохранилище
    Первая остановка — длительность 15 минут. Жинвальское водохранилище, располагается в сорока километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви и обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина — четыреста метров. Объем воды в водохранилище составляет более полумиллиарда кубических метров. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.
    Величественное сооружение феодальной эпохи Грузии
    Крепость Ананури расположена на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Этот пункт защищал центральную часть эриставства, он прикрывал отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

    Источник минеральной воды

    Третья остановка — длительность 20-30 минут. У въезда в село Надибани. Холодная минеральная вода, необычайно богатая железом, в результате чего источник полностью покрыт ржавчиной красного цвета. Пить ее желательно на месте. Если взять ее с собой, то ввиду чрезмерной насыщенности железом вода быстро «заржавеет» и уже через полчаса станет мутной. Хотя при этом ее вкусовые качества не меняются.
    За какие-то 20-30 минут мы поднимемся вверх почти на 1200 метров.

    Троицкая церковь в Гергети

    Четвертая остановка — длительность 20- 30 минут. Смотровая площадка в Гудаури на Крестовом перевале. Это не самая высокая его точка, но именно отсюда открывается захватывающий вид на окрестности. Пятая остановка — Степанцминда. Административный центр района, в 1921—2007 годах носивший название Казбеги. Трансфер на джипах к храму Святой Троицы в Гергети —расположенной у подножья горы Казбег.

    Душа Казбека

    Трансфер на джипе. Главной достопримечательностью Степанцминда является Троицкая церковь в Гергети, расположенная на высоте 2170 метров у подножья Казбека, прямо над городом Степанцминда. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нино. Довольно крутой серпантин, ведущий к храму представляет собой грунтовую дорогу, пройти которую возможно только на внедорожнике. Подъем и спуск занимают около часа. Возвращение в Тбилиси.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослые
    $100
    $80
    $70
    $60
    $50
    Дети до 6 лет (без места)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт
    • Экскурсии по программе
    • Внедорожник до Гергетской Троицы
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Роберт О.
    Роберт О.
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